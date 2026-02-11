Қарыз бен парыз: Ақтөбеде есірткіге қарсы ауқымды медиафорум өтті
11 ақпанда Ақтөбеде Қ.Жұбанов атындағы өңірлік мемлекеттік университетте «Нашақорлықсыз болашақ» тақырыбында есірткіге қарсы форум өтті. «Заң және тәртіп» аясында өткен ауқымды медиафорум 700-ден астам жастың басын қосты.
Мотивациялық-профилактикалық мазмұнда өткен форумға өңірлік полиция департаментінің есірткіге қарсы іс қимыл мамандарымен қатар, танымал спортшы, 13 дүркін әлем чемпионы Евгений Гончаров пен есірткі қылмысы үшін бас бостандығынан айыру орнында жазасын өтеген ерікті азамат қатысты.
Полиция қызметкерлері өңірдегі есірткі қылмысы статистикасына, оның ішінде жастардың үлес салмағына тоқталып, форумға қатысушыларды қоғам кеселінен аулақ болуға нақты мысалдар негізінде шақырды.
Танымал спортшы, әлем чемпионы Евгений Гончаров пен форумға ерікті ретінде қатысқан сотталушы азаматтың жеке өмір тәжірибесінің негізіндегі шынайы әңгімелері жастарға ерекше әсер сыйлады.
Әкесінен жастай айырылған спортшы Евгений Гончаров 90-жылдары өз алдында теріс жолға түсу немесе спорт жолы түріндегі екі таңдау тұрғанда, қалай таңдау жасаған, спорттың оның өміріндегі маңызын айтты. Әсіресе, спортшының ата-ананың алдындағы парыз пен қарыз, махаббат туралы тұжырымдары қатысушыларға шынайы эмоция сыйлады.
«Өздеріңе келгенде менменшіл болыңдар. Денсаулықтарыңды, өмірлеріңді құртуға ешуақытта жол бермеңдер» деп аяқтады спортшы.
Жастарға ой салу мақсатында форумға ерікті ретінде шақырылған сотталушы азамат өзінің мектепті үздік бітіріп, ата-анасы үлкен үміт күткен ұл болғанын, есірткі тасымалдау арқылы 3 күнде 300 мың табу туралы ұсынысқа қызығып, арты темір торға әкелгенін аса өкінішпен жеткізді. «Ол жақ – бал емес. Түбінде тек ата-анамызға ғана керек болып қаламыз. Менің қателігімді қайталамаңдар» деді ол.
Шара барысында студенттер назарына полицейлер қызметтік иттердің есірткі іздеу көріністері мен арнайы бейнероликтер де көрсетті.