Сергей Пономарев: жаңа Конституция Қазақстандағы келісім мен бірлікті қамтамасыз етудің сенімді тірегіне айналады
Мәжіліс депутаты Сергей Пономарев Конституциялық реформа жөніндегі комиссияның 12-ші отырысында жаңа Конституцияның жобасы – біртұтас, теңдестірілген және жете пысықталған құжат, бүкілхалықтық референдумға шығаруға дайын деген пікірді айтты.
Сергей Пономарев оның жаңа Конституция жобасын қолдаудағы ұстанымы қазақстандық қоғамның бүгінгі күні өмір сүруі мен азаматтардың сұраныстарын түсінуіне негізделгенін атап өтті.
«Қоғамдық және парламенттік жұмыста адамдар мемлекеттен түсінікті ережелер, бәріне бірдей қарым-қатынас пен ертеңгі күнге деген сенімділікті күтеді. Бұл үміт Ата Заңда қандай құндылықтар мен қағидаттар бекітілгеніне тікелей байланысты», – деді ол.
Депутат, сайып келгенде ұсынылған түзетулердің мәні адам мен азаматтың құқықтары мен бостандықтарын қорғау екенін атап өтті.
«Жаңа Конституцияның жобасы дәл осы логикаға құрылған. Ол адам құқықтары кепілдіктерінің біртұтас жүйесін қалыптастырады және декларациялармен шектелмей, оларды қорғаудың нақты тетіктерін жасайды», – деп атап өтті Сергей Пономарев.
Оның айтуынша, жаңа Ата Заң жобасы мемлекеттік дамудың мейілінше тұрақты және жауапты моделін құра отырып, қоғамдық сұранысқа жауап береді.
Ол мемлекет болашақ ұрпақ алдындағы жауапкершілікті сезінетін ұзақ мерзімді перспективаға бағытталған. Бұл қоршаған ортаны сақтау, қоғамдық қауіпсіздік, тұрақты экономика мен әлеуметтік тұрақтылықты өзара байланысты элементтер ретінде қамтамасыз етуге қатысты.
Сергей Пономарев жаңа Конституция жобасының маңызды бөлігі – азаматтық қоғамның рөлін күшейту екенін атап өтті.
«Қоғамдық бірлестіктер қызметінің еркіндігі және азаматтардың қоғамдық өмірге қатысу мүмкіндіктерін кеңейту тұрақты диалог пен қоғамдық бақылау үшін жағдай жасайды. Бұл басқару жүйесін мейілінше ашық және түсінікті етеді, ал қабылданған шешімдер мейілінше салмақты болады», – деді депутат.
Депутат қоғамдық келісім мен бірлікті нығайтудың аса маңызды екенін ерекше атап өтті.
«Әр адамның қадір-қасиетін құрметтеу, тең құқықтық пен қоғамдық үдерістерге белсене қатысу тұрақтылық пен қауіпсіздіктің берік негізін құрайды», – деді Сергей Пономарев.
Оның айтуынша, жаңа Конституцияның жобасы – бұл қоғамның нақты талап-тілегін көрсететін және Мемлекет басшысы айтқан басымдықтарға сәйкес келетін тексерілген және біртұтас құжат.
«Ол қазіргі және болашақ ұрпақтың мүдделеріне сүйене отырып, мемлекеттің адам құқықтары, экономика, қауіпсіздік және әлеуметтік сала үшін жауапкершілігінің түсінікті бағдарларын қалыптастырады. Ұсынылған жоба – пысықталған және теңдестірілген құжат және осы тұрғыда оны бүкілхалықтық референдумға шығаруға болады», – деп түйіндеді депутат.