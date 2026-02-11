Магеррам Магеррамов: Қазақстан Халық партиясы Қазақстанның жаңа Конституциясының жобасын қолдайды
Қазақстан Республикасы Парламенті Мәжілісінің депутаты, Қазақстан Халық партиясы фракциясының жетекшісі Магеррам Магеррамов Конституциялық реформа жөніндегі комиссияның 12-ші отырысында жаңа Конституция жобасының маңыздылығы туралы айтып, құжаттың өңірлерде кеңінен қолдау тапқанын жеткізді.
Депутат құжатта «Әділетті Қазақстан» қағидатының айқындалғанын атап өтті.
«Қазақстан Республикасының жаңа Конституциясының жобасы алғаш рет Преамбула мен жалпы ережелер деңгейінде мемлекеттік дамудың іргелі бағдары ретінде «Әділетті Қазақстан» құндылығын белгіледі. Әділетті Қазақстан қағидаты Қазақстан Халық партиясы толық қолдайтын әлеуметтік әділеттілікті білдіреді. Әділетті Қазақстан – «Заң мен Тәртіп» қағидатын сөзсіз ұстанатын ел; тең мүмкіндіктер елі, кепілдендірілген құқықтар мен бостандықтар елі», – деді депутат.
Сондай-ақ, ол тарихи сабақтастық пен ұлттық құндылықтарға назар аударды. Оның айтуынша, жаңа Конституцияның Преамбуласында қоғамдық бейбітшілік пен орнықты дамудың жалғыз қолайлы негізі ретінде этносаралық және конфессияаралық келісімге айтарлықтай көңіл бөлінген. Оның сөзінше, еңбек етуге құқығы туралы норма ерекше қолдау тапты.
Институционалдық өзгерістер туралы айта келе, Магеррамов мемлекеттік биліктің жаңа құрылымы жайында сөз қозғады. Бірпалаталы Парламентті, «Халық кеңесі» жоғары консультативтік органын құру, сондай-ақ Конституция жобасының түбегейлі жаңалықтары жаңа бағдар береді. Депутаттың айтуынша, қазір мемлекет тек процестерді басқаруға ғана емес, азаматтарға қызмет етуге негізделген.
Магеррамов жобаның кеңінен қолдау тапқанына тоқталып, оны референдумға шығаруды ұсынды.
«Мен қазақстандықтардың басым көпшілігінің жаңа Конституция жобасын толық қолдайтынын сеніммен айта аламын. Мұны тек Комиссияның ғана емес, сонымен қатар еліміздің барлық өңірлеріндегі жаңа Конституция жобасын әртүрлі қоғамдық, әлеуметтік топтармен, қоғамдық ұйымдармен және еңбек ұжымдарымен талқылау аясында кездесулерді өткізген Халық партиясы филиалдарының жұмысына байланысты айтып отырмын»,– деді ол.
Мәжіліс депутаты Қазақстан Халық партиясының фракциясы тарапынан Парламент Мәжілісінде барлық филиалдарының, сарапшылардың, ғылыми және заң қоғамдастығы өкілдерінің, кәсіпкерлердің, үкіметтік емес ұйымдардың қатысуымен кеңейтілген отырыс өткізілгенін атап өтті. Отырысқа 100-ге жуық адам қатысып, азаматтар жаңа Конституция жобасына бірауыздан қолдау білдірді.
«Жаңа Конституцияның жобасы – өткен кезең мен бүгінгі басымдықтарды түсіне отырып, Қазақстанның болашақтағы жаңа бағдары туралы шешім қабылдаған халықтың бірлігі мен біртұтастығының белгісі деп айтуға болады. Жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, біз жаңа Конституцияның жобасын жалпыхалықтық референдумға шығаруды ұсынамыз», – деп қорытындылады сөзін Магеррам Магеррамов.