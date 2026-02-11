Астанада жаңа Конституция жобасын қолдауға арналған «Ассамблея жастары» РҚБ отырысы өтті
2026 жылғы 11 ақпанда Астана қаласындағы Достық үйінде Қазақстан Республикасының жаңа Конституция жобасын қолдауға арналған «Ассамблея жастары» республикалық қоғамдық бірлестігінің отырысы өтті. Іс-шара елдегі қоғамдық-саяси өзгерістерге жастардың белсенді қатысуына мүдделі жастар бірлестіктері мен сараптамалық қауымдастық өкілдерін біріктірді.
«Ассамблея жастары» РҚБ төрағасы, Конституциялық реформа жөніндегі комиссияның мүшесі Тимур Джумурбаев жаңа Конституция жобасы халық мүдделерінің шынайы көрінісі екенін, жастарды шешім қабылдау үдерістеріне тартуға мүмкіндік ашатынын, сондай-ақ жастар ұйымдарының жалпыұлттық диалогты қалыптастыру мен Қазақстан халқының бірлігін нығайтудағы рөлін күшейтетінін атап өтті.
Отырысқа қатысушылар жаңа Конституция жобасын бірауыздан қолдап, оның негізгі ережелерін қоғамдық талқылауға, түсіндіруге және бірлік, келісім мен азаматтық жауапкершілік құндылықтарын ілгерілетуге жастар ұйымдарының одан әрі белсенді қатысуының маңыздылығын атап өтті.
Студенттік қауымдастықтың ұстанымын Студенттік Ассамблеялар төрағасы Александр Урмашов баяндап, жастар ортасында конституциялық бастамаларды талқылау саналы азаматтық ұстанымды қалыптастыруға және ел болашағы үшін жауапкершілікті арттыруға ықпал ететінін атап өтті.
«Ассамблея жастары» РҚБ БҚО өкілдігінің төрағасы Элгун Джаналиев өз сөзінде өңірлік жастар құрылымдарының жастар арасында құқықтық диалог мәдениетін қалыптастырудағы маңызды рөліне назар аударды.
«Ассамблея жастары» РҚБ Павлодар облысындағы өкілдігінің төрағасы Рамиль Смаилов жаңа Конституция жобасы жастар үшін ғылым мен білім құндылықтарын орнықтырудың, сондай-ақ адами капиталды дамытудың жаңа мүмкіндіктер қалыптастыратын негізгі платформа ретіндегі маңызын атап өтті.
Астана қаласы бойынша «Ассамблея жастары» РҚБ өкілдігінің төрағасы Лариса Пак негізгі қоғамдық-саяси реформаларды талқылау барысында жастардың әртүрлі топтарының пікірін ескеруге мүмкіндік беретін ашық пікірталастар мен инклюзивті өзара іс-қимыл форматтарының маңызын атап өтті.
Отырыс қорытындысы бойынша жаңа Конституция жобасын қолдауға бағытталған «Ассамблея жастары» РҚБ-ның үндеуі қабылданды.
Қазақстан Республикасының жаңа Конституциясы жобасын қолдауға арналған «Ассамблея жастары» республикалық қоғамдық бірлестігінің үндеуі
Біз, «Ассамблея жастары» республикалық қоғамдық бірлестігінің мүшелері, еліміздің болашағы үшін тарихи жауапкершілікті терең сезіне отырып, жаңа Негізгі Заң жобасын бірауыздан және толық қолдаймыз.
Қазақстан жастары үшін жаңа Конституцияны қабылдау ерекше маңызды, әрі шешуші мәнге ие. Бұл – тек бүгінгі күнге ғана емес, ең алдымен келешек ұрпаққа арналған маңызды құжат.
Бізге, жастар үшін, бұл – өзін-өзі жүзеге асыру мүмкіндіктерін кеңейтудің, қоғамдық өмірге белсенді қатысудың және ел дамуына жауапкершілікпен атсалысудың берік негізі.
Конституция жобасы – адамды басты құндылық ретінде айқындайтын, кемелденген, орнықты мемлекеттің мәлімдемесі. Жаңа Негізгі Заңның өзегінде адамға бағытталған қағидат алынған.
Мемлекет «Заң мен Тәртіп» қағидатына мызғымас адалдығын растайды, ал Әділетті Қазақстан идеясы бүкіл конституциялық құрылымның идеологиялық негізі ретінде қаланады.
Стратегиялық басымдықтар ретінде адами капиталды, білім беруді, ғылым мен инновацияны дамытуды айқындау ұсынылады. Бұл тұжырымның астарында маңызды бағыт бар – елдің басты ресурсы ретінде білімнің рөлін күшейту. Бұл Қазақстанның қандай даму жолын таңдағанын және қоғам өмірінің негізіне қандай құндылықтар қаланатынын айқын көрсететін нақты белгі.
Біз үшін Конституция жобасында жауапты әрі жасампаз патриотизм идеясының мемлекет негізін құрайтын басты қағидаттардың бірі ретінде көрініс табуы ерекше маңызды. Дәл осы жасампаз патриотизм, еңбекқорлық пен мақсатқа ұмтылушылық қазіргі жастар үшін табысқа бастайтын негізгі бағдар болуы тиіс.
Осыған байланысты біз елімізде жүргізіліп жатқан реформаларды бірауыздан қолдайтынымызды нық сеніммен мәлімдейміз және Қазақстан жастарын жаңа Конституция жобасын қолдауға шақырамыз.