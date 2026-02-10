Жаңа Конституцияның жобасы бүкілхалықтық референдумға шығаруға дайын – Алматы облысы мәслихатының төрағасы
Жаңа Конституция жобасындағы цифрлық ортаны реттеуге қатысты ұсыныстар Алматы облысының тұрғындары үшін айрықша маңызды. Бұл туралы облыс мәслихатының төрағасы Қуат Байғожаев Конституциялық комиссияның 11-ші отырысында мәлімдеді.
Оның айтуынша, Алматы облысы – халық тығыз қоныстанған, цифрлық сервистер белсенді іске қосылған өңірлердің бірі. Сондықтан, ұлттық экономиканың өсу драйверіне айналуы тиіс «Alatau City» жобасы дәл осы өңірде қолға алынып жатыр.
«Бүгінде азаматтардың қауіпсіздігі мәселесі қалыптасқан ұғымдар шеңберінен шығып, цифрлық технологиялар деңгейіне дейін көтерілгенін көріп отырмыз. Цифрлық технология қоғамның барлық саласына араласып, күнделікті адам өмірінің ажырамас бөлігіне айналды. Ал жаңа Конституция жобасында азаматтардың цифрлық саладағы құқығын қорғау міндеті қарастырылғаны – бүгінгі күн талабы екені даусыз», – деді Қуат Байғожаев.
Өз сөзінде спикер азаматтардың өзара хат-хабар алмасу қауіпсіздігі, электронды коммуникация, дербес деректердің қорғалуы сынды мәселелердің қамтылуы жеке өмір құпиясының кепілдігін нығайтып, цифрлық сервистерге деген сенімді күшейтетінін жеткізді.
«Олардың конституциялық деңгейде бекітілуі цифрлық қауіпсіздік саласындағы заңнаманы әрі қарай дамыту тәжірибесіне берік негіз бола алады. Ұсынылып отырған өзгерістер азаматтар үшін нақты мәселелерден көрініс табуы қарапайым азаматтардың күнделікті өмірде алаңсыз болып, қоғамның мемлекеттік институттарға деген сенімінің күшейтуге әсер етеді», – деді ол.
Сөз соңында Комиссия мүшесі Конституция жобасы жеткілікті пысықталғанын және оны бүкілхалықтық референдумға шығаруға болатынын айтты.