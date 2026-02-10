«AMANAT ПАРТИЯСЫ» ФРАКЦИЯЛАРЫ ЖАҢА ЖОБАНЫ ТАЛҚЫЛАДЫ
Конституциялық реформа
Бүгін, 10 ақпанда «Amanat» партиясының Ақтөбе облыстық және қалалық мәслихаттағы фракцияларының бірлескен отырысы өтті. Жиында Қазақстан Республикасы Конституциясының жаңа жобасы кеңінен талқыланды.
Отырыста сөз сөйлеген «Amanat» партиясы облыстық филиалының төрағасы Ербол Данағұлов Конституцияның жаңа жобасының қоғамда ашық әрі кең форматта талқыланып жатқанын атап өтті. Оның айтуынша, құжаттың құрылымы мен тілі көпшілікке түсінікті, бұл алдағы конституциялық өзгерістерді дұрыс әрі кеңінен қабылдауға мүмкіндік береді.
— Соңғы апталарда Конституцияның жаңа жобасы бүкіл қоғамның назарында. Құжаттың ашық талқылануы әр азаматтың ел тағдырына ортақ жауапкершілігін сезінуіне мүмкіндік берді. Мыңдаған ұсыныс ескеріліп, жүйеленді. Бұл — бұрын болмаған тәжірибе, — деді ол.
Сондай-ақ Ербол Данағұлов қазіргі жаһандық ахуал мен қоғам санасындағы өзгерістер мемлекетті басқарудың жаңа тәсілдерін талап ететінін айтып, Конституцияның жаңа жобасы Мемлекет басшысы бастаған жүйелі саяси реформалардың логикалық жалғасы екенін жеткізді.
Жиында облыстық мәслихат депутаты, республикалық «Ауғанстан соғысы ардагерлерінің кеңесі» заңды тұлғалар бірлестігінің төрағасы Марат Қойлыбаев та пікір білдірді. Ол елдегі тыныштық пен тұрақтылықтың қадірін ерекше атап өтті.
— Өткен ғасырдың сексенінші жылдары Ауғанстан жеріне аттанып, соғыстың қандай болатынын көрдік, аман-есен оралуымызға ешкім кепілдік бермеді. Сондықтан сұм соғыстың қасіретін бүгінгі ұрпақтың көрмеуін тілеймін. Ең басты тілегім — ел аман, жұрт тыныш болсын. Қай кезде де сенімі өлмеген халықпыз ғой. Ата Заңымыздың жаңа жобасы да сенімге селкеу салмайтындай болуға тиіс. Ендеше іште — дауды, сыртта жауды көбейтпей, Конституциямыздың жаңа жобасын бейбіт жағдайда бірге зерделейік, — деді депутат.
Ал облыстық мәслихат депутаты Естай Сисеновтің айтуынша, құжатта білім мен ғылымға, мәдениет пен инновацияға басымдық берілуі ел болашағының адами капиталмен тығыз байланысты екенін айқын көрсетеді.
— Ата Заң — мемлекеттің іргетасы. Бүгінгі Конституциямыз өзінің өміршеңдігін дәлелдеді. Ал жаңа жобаның халықпен бірге талқылануы — «Халық үніне құлақ асатын мемлекет» тұжырымдамасының нақты көрінісі. «Заң мен тәртіп», «Адал азамат», «Таза Қазақстан» құндылықтары жас ұрпақты тәрбиелеуде ерекше маңызға ие. Бұл бағытта біз, депутаттар, қоғаммен бірге жұмыс істеуді жалғастыра береміз, — деді Естай Сисенов.
Жиында баяндама жасаған қалалық мәслихаттың депутаты Абай Сақтағанов Конституцияның жаңа жобасындағы негізгі басымдық адам және оның құқықтары мен бостандықтары екенін айтты.
— Ата Заңымыздың жаңа жобасы адам құқығын мемлекеттің ең жоғары құндылығы ретінде бекітеді. Өмір сүру құқығы, ар-намыс пен қадір-қасиетті қорғау, сөз бостандығы мен цифрлық құқықтың сақталуы нақты конституциялық нормалармен күшейтілген, — деді ол. Сондай-ақ Абай Сақтағанов Конституция жобасының халықаралық стандарттарға сай әзірленгенін, құқықтарды қорғаудың жаңа тетіктері енгізілгенін және бұл өзгерістер құқықтық мемлекетті нығайтуға бағытталғанын атап өтті.
Жиын соңында облыстық мәслихаттың депутаттары Құдайберген Бекенов, Боран Ізбасов, қалалық мәслихаттың төрағасы Анар Даржанова, қалалық мәслихаттың депутаты Шынар Ершілік сөз сөйлеп, өз пікірін ортаға салды.
Айнұр ІЛИЯСҚЫЗЫ.