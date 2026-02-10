Басты жаңалықтар

Темір ауданында жаңа тұрғын үй кешені пайдалануға берілді

10 Ақпан 2026
51

Ақтөбе облысы Темір ауданы Шұбарқұдық кентінде жаңа тұрғын үй кешенінің құрылысы аяқталып, тұрғындарға пәтердің кілті табысталды.

Салтанатты шараға аудан тұрғындары, жаңа қоныс иелері, ақсақалдар мен жергілікті атқарушы орган өкілдері қатысты. Іс-шара барысында аудан әкімі А.Жақсылықов мемлекет тарапынан халықты қолжетімді баспанамен қамту бағытындағы жұмыстар жүйелі түрде жүргізіліп жатқанын атап өтті.

Оның сөзінше, жаңа тұрғын үй – тек баспана емес, отбасылық тұрақтылық пен болашаққа деген сенімнің негізі.

Жаңа тұрғын үй кешені үш қабатты, барлығы – 27 пәтер. Пәтерлер заманауи талаптарға сай салынған және тұрғындардың жайлы өмір сүруіне қолайлы жағдай жасалған.

Баспана «Отбасы Банк» АҚ Ақтөбе облыстық филиалының «Жалдамалы тұрғын үй» бағдарламасы аясында әлеуметтік осал санаттағы азаматтарға берілді. Құрылыс жұмыстарын «Алихан Ойл З» ЖШС жүргізген.

Жаңа пәтер иелері жобаның уақытылы әрі сапалы аяқталғанына ризашылық білдіріп, құрылысқа атсалысқан барлық маманға алғыстарын жеткізді.

10 Ақпан 2026
51

Басқа жаңалықтар

Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың Үкіметтің кеңейтілген отырысында сөйлеген сөзі

10 Ақпан 2026

Жаңа Конституцияның жобасы бүкілхалықтық референдумға шығаруға дайын – Алматы облысы мәслихатының төрағасы

10 Ақпан 2026

«AMANAT ПАРТИЯСЫ» ФРАКЦИЯЛАРЫ ЖАҢА ЖОБАНЫ ТАЛҚЫЛАДЫ

10 Ақпан 2026

Жаңа Конституцияда барлық өтпелі рәсімдер, мерзімдер мен регламенттер нақты жазылады – Снежанна Имашева  

10 Ақпан 2026

Пікір үстеу

Э-пошта мекенжайыңыз жарияланбайды.

© Copyright 2026, "Ақтөбе газеті", aqtobegazeti.kz
Сайт материалдарын қолдану үшін міндетті түрде сілтеме көрсетілуі тиіс.
Авторлық және жанама құқықтар сақталады.
Мақалалар мазмұнына авторлары жауапты.
Back to top button