Алматылық жастар жаңа Конституция жобасын қолдады
Алматы қаласының Әуезов ауданындағы комьюнити-орталықта Қазақстан Республикасының жаңа Конституция жобасын талқылауға арналған қала жастарының қатысуымен интеллектуалды Meet-up өтті. Кездесу Мәжіліс депутаттарын, Конституциялық реформа жөніндегі комиссия мүшелерін, сарапшыларды және жас белсенділерді біріктіріп, жасанды интеллект құралдарын пайдалану арқылы интерактивті форматта ұйымдастырылды.
Іс-шара ашық диалог алаңына айналып, онда жастар тек сұрақ қойып, өз пікірлерін білдіріп қана қоймай, оларды жасанды интеллекттің аналитикалық қорытындыларымен салыстырды. Бағдарламаның ерекше бөлігі ретінде алматылық жастар арасында конституциялық батл өткізілді.
Талқылауға Конституциялық реформа жөніндегі комиссия мүшелері, ҚР Парламенті Мәжілісінің депутаттары Айдос Сарым, Жанарбек Әшімжан, Үнзила Шапақ, жастар ұйымдарының өкілдері, сарапшылар қауымдастығы, комьюнити-орталықтардың, қоғамдық бірлестіктер мен медианың басшылары қатысты. Қаланың белсенді жастары жаңа Конституция жобасын қолдап, енгізіліп отырған жаңашылдықтардың ел болашағы үшін маңыздылығын атап өтті.
Кездесудің негізгі мақсаты — жаңа Конституция жобасын жан-жақты талқылау, жастардың азаматтық белсенділігін арттыру, құқықтық мәдениетті дамыту және заманауи технологияларды қолдану арқылы сыни ойлау дағдыларын қалыптастыру.
Жас ғалым Әкежан Кеңесов кездесудің жаңа форматының маңыздылығын атап өтті:
«Жасанды интеллект құралдарын пайдалана отырып жүргізілген түсіндіру жұмыстары жастарға конституциялық реформалардың мәнін терең әрі қолжетімді түсінуге мүмкіндік берді. Мұндай алаңдар құқықтық сауаттылықты арттырып, өзекті қоғамдық мәселелерді ашық талқылауға жағдай жасайды».
Өз кезегінде «Qamqor» қоғамдық қорының жетекшісі Бағдат Анарбаева Конституция жобасының құндылықтық негізіне тоқталды:
«Жаңа жобада “Әділетті Қазақстан” бағдары мен “Заң және тәртіп” қағидаты айқын көрініс тапқан. Азаматтардың құқықтары мен бостандықтарының басымдығы бекітіліп, бұл заңдылықты нығайтуға және қоғамның мемлекеттік институттарға деген сенімін арттыруға бағытталған».
Алматы қаласының волонтёрлер фронт-офисінің жетекшісі Қымбат Нұрдәулет волонтёрлік қызметке қатысты өзгерістерге назар аударды:
«Кез келген өзгеріс дұрыс түсіндіріліп, тиімді жүзеге асырылған жағдайда ғана оң нәтиже береді. Жаңа Конституцияда волонтёрлік пен қайырымдылық қорлары саласына қатысты өзгерістер ұсынылып отыр, бұл волонтёрлік қызметті ынталандыруға бағытталған. Бүгін мұнда Алматыдағы жастар ұйымдарының көшбасшылары мен басшылары жиналды, ал алматылық жастардың пікірі салмақты және міндетті түрде нәтижесін береді деп ойлаймын».
Жас кәсіпкер Ақарыс Төребеков іс-шара форматы жастардың заманауи сұранысына сай екенін атап өтті:
«Бүгінде жасанды интеллект жастардың өмірінде — оқуда, тұрмыста, күнделікті шешімдер қабылдауда — ерекше орын алады. Бізде қатысушының сұрағы, қатысушының пікірі және жасанды интеллекттің пікірі бар. Жастар не дейді, ЖИ не айтады және іс-шара қонақтары қандай қорытынды шешімге келеді — соны көру қызық. Жастар көзқарасы арқылы қалыптасқан ортақ пікір – құнды».
Мәжіліс депутаты Айдос Сарым конституциялық батлға қатысып, кездесудің форматын жоғары бағалады:
«Бұл — өте жақсы, жастарға лайықты және заманауи формат. Өзім үшін де қызықты болды. Бүгінге дейін жаңа Конституция жобасы бойынша азаматтардан төрт мыңнан астам ұсыныс түсті. Олар Конституциялық соттың салыстырмалы кестелерінде орналастырылып жатыр, яғни адамдар бұл өзгерістердің тең авторларына айналуда».
Іс-шара қорытындысы бойынша Конституциялық реформа жөніндегі комиссия мүшелері жаңа елдің негізгі заңын қолдаған Алматы жастарының белсенділігін жоғары бағалады. Қатысушылар конституциялық бастамалардың мәнін терең түсінгенін көрсетті, ал мұндай интеллектуалды әрі ашық форматтар азаматтық жауапкершілікті қалыптастыруға және елдегі құқықтық реформаларды қолдауға ықпал ететіні атап өтілді.