БАЛАЛАР АРАСЫНДА ҚЫЗЫЛША ӨРШІП БАРАДЫ
Ақтөбеде балалар арасында қызылша жұқтырғандар саны азаймай тұр. Қаңтар айында 130 бала осы дертке шалдыққан. Бұл көрсеткіш өткен жылмен салыстырғанда үш жарым есе көбейіп отыр. Ал дәрігерлер қызылша ауруын асқындырмау үшін күні-түні күресіп әлек. Қазіргі таңда өңірдегі ахуал қандай? Осы ретте Ақтөбе облыстық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті басшысының орынбасары Индира Аяғановамен тілдескен едік...
Екпеден не себепті бас тартады?
Облыстық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті басшысының орынбасары Индира Аяғанованың айтуынша, қызылша ауруы былтыр қарашадан бастап тіркеле бастаған. Ал жыл басталғалы науқастар саны көбейген.
— Індеттің көбеюіне түрлі фактор әсер етуде. Мәселен, ауырған балалардың басым бөлігі, яғни 79 пайыздан астамы қызылшаға қарсы екпе алмаған. Оның ішінде 56 пайыздан астамы екпеден бас тартса, өзгелері әртүрлі медициналық көрсеткіштері бойынша егілмеген. Жалпы ата-аналардың екпеден бас тартуының әртүрлі себебі бар. Кейбір ата-аналар екпеге күмәнмен қарап, ағзаға артық жүктеме немесе табиғи иммунитетке кері әсер ететін фактор ретінде қабылдайды. Сонымен қатар бұқаралық ақпарат құралдары мен әлеуметтік желілер арқылы таралатын теріс әрі расталмаған ақпараттар да екпеден бас тартуға айтарлықтай әсер етуде. Интернеттегі ғылыми дәлелдерге негізделмеген пікірлер мен жалған мәліметтердің кеңінен таралуы халықтың вакцинаға деген сенімін төмендетіп, үрей мен күмән тудыруда. Мұндай ақпарат көбіне екпенің ықтимал кері әсерін асыра көрсетіп, оның пайдасын көлеңкеде қалдырады.Тағы бір маңызды себеп — екпеден кейін болуы мүмкін асқынудан қорқу. Кейбір тұрғындар вакцинадан кейінгі уақытша реакцияларды ауыр асқынулармен шатастырады. Өздерінің немесе балаларының денсаулығына қауіп төнеді деп есептейді. Сондықтан екпеден бас тарту себептерін азайту үшін халық арасында кеңінен түсіндіру жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Мамандар екпенің қауіпсіздігі мен тиімділігі туралы ғылыми негізделген, нақты ақпаратты жүйелі түрде жеткізуге тырысады. Екпе өз кезегінде жұқпалы аурулардың алдын алуға және қоғамдық денсаулықты қорғауға мүмкіндік береді, — дейді департамент басшысының орынбасары.
Қаңтар айында 130 бала қызылшаға шалдықса, оның ішінде 94-і Ақтөбе қаласында тіркелген. Ал Мұғалжар ауданында — төрт, Алға, Темір аудандарында — екі, Қобда, Мәртөк, Хромтау, Шалқар аудандарында бір жағдай тіркелген. Үшінші ақпандағы дерек бойынша 29 науқас қызылша диагнозымен стационарлық ем алып жатыр. Оның 27-сі бала болса, екеуі — ересек адам.
Қаупі қандай?
Қызылша — кең таралған аса жұқпалы инфекциялық аурулардың бірі. Бұл дерт көбіне балалар арасында кездескенімен, екпе алмаған ересектер де ауруға шалдығуы мүмкін. Қызылшаға шалдыққан адамның дене температурасы 38-40° градусқа дейін көтеріледі. Көздің шырышты қабығы, мұрын-жұтқыншақ пен жоғарғы тыныс жолдары қабынады. Сондай-ақ қызылшаға тән бөртпелер пайда болады. Қызылшаның клиникалық белгілері аурудың алғашқы күндерінен-ақ айқын байқалады. Медицина мамандарының мәліметінше, қызылшаға шалдыққан науқас айналасындағы адамдар үшін аса қауіпті. Яғни бөртпе шыққанға дейінгі төрт күн және бөртпе пайда болғаннан кейінгі төрт күн қауіпті. Осы уақытта инфекция белсенді түрде тарайды. Аурудың инкубациялық кезеңі, яғни жұқтырған сәттен бастап алғашқы белгілердің пайда болуына дейінгі уақыт аралығы, орта есеппен жетіден он төрт күнге дейін созылады.
Қызылшаға шалдыққан науқасқа дер кезінде медициналық көмек көрсетілмесе, соңы ауыр зардапқа әкелуі мүмкін. Қызылшаның ең жиі кездесетін асқынуларының бірі — өкпенің қабынуы, яғни пневмония. Бұндай кезде науқасқа көп уақыт емделуге тура келеді. Сонымен қатар ортаңғы құлақ қабынып, отит ауруы туындайды. Мойын аймағындағы лимфа түйіндері қабынады. Кейбір жағдайларда қызылша көзге әсер етіп, соқырлыққа дейін алып келуі ықтимал. Ең қауіпті асқынулардың қатарына орталық жүйке жүйесінің зақымдануы жатады. Атап айтқанда, сирек кездескенімен, энцефалит — мидың қабынуы дамуы мүмкін. Асқынудың алдын алудың ең тиімді жолы — уақтылы екпе алу және аурудың алғашқы белгілері байқалған жағдайда дереу дәрігерге жүгіну.
— Аурудан сенімді қорғанудың бірден–бір жолы — екпе алу. Қызылшаны басқа жолмен тоқтату мүмкін емес. Қызылшаның алдын алу және оның қоғам ішінде кеңінен таралмауы үшін егілген адамдардың қамтылу деңгейі тоқсан бес пайызға жетуі қажет. Осы жағдайда ғана ұжымдық иммунитет қалыптасып, инфекцияның таралуына тосқауыл қоюға болады. Аурудың алдын алу мақсатында облыс көлемінде жоспарлы иммундау жұмысы жүргізіліп жатыр. Қызылшаға қарсы екпе 12-15 айлық балаларға, сондай-ақ алты жастағы балаларға белгіленген күнтізбеге сәйкес салынады. Сондай-ақ 6 айдан 10 ай 29 күнге дейінгі балаларға қосымша иммундау жұмыстары жүргізілуде. Облыс бойынша бүгінгі таңда барлығы 1234 нәресте қызылшаға қарсы егілді. Сонымен қатар екпеден бас тартқан және егу статусы белгісіз азаматтар анықталып, олармен жеке түсіндіру жұмыстары күшейтілді. Мамандар вакцинаның маңызы мен қауіпсіздігі туралы жан-жақты ақпарат беріп, тұрғындарды өз денсаулығына жауапкершілікпен қарауға шақыруда, — деді Индира Аяғанова.
Сондай-ақ індет ошақтарында эпидемияға қарсы шаралар ұйымдастырылып, науқастармен байланыста болған адамдар медициналық бақылауға алынған. Бұдан бөлек 30 жасқа дейінгі екпе алмаған, екпе алғаны туралы деректері жоқ немесе осы инфекцияға қарсы екінші профилактикалық егу мәліметі жоқ адамдарға 72 сағаттан кешікпей вакцинация жүргізілуде.
НИПАХ — ҚАТЕРЛІ ВИРУС
Үндістанда қауіпті Нипах вирусының таралуына байланысты халық арасында алаңдаушылық күшейді. Еліміздің денсаулық сақтау министрлігінің мәліметінше, аталған вирусты жұқтыру дерегі тіркелмеген. Сондай-ақ инфекцияны шетелден ел аумағына әкеліну деректері де анықталған жоқ. Дегенмен облыстық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті
тұрғындарды сақ болуға шақырады. Мемлекеттік шекарадағы өткізу бекеттерінде санитарлық қауіпсіздік күшейтілген.
Нипах вирусы (NiV) — сирек кездесетін, бірақ ауыр түрде өтетін зооноздық инфекция. Бұл ауру адамға жануарлардан жұғады. Табиғи ортада вирустың негізгі тасымалдаушылары — жеміс жейтін жарқанат, ал кейбір жағдайларда инфекция шошқа арқылы да таралуы мүмкін.
Нипах вирусы алғаш рет 1999 жылы Малайзияда тіркелген.
Мамандардың мәліметінше, Нипах вирусының таралу қаупі жоғары аймақтарға Үндістан мен Бангладеш жатады. Сонымен қатар Камбоджа, Гана, Индонезия, Мадагаскар, Филиппин және Тайланд елдері де қауіпті аумақ саналады. Бұл өңірлерде жыртқыш жарқанат популяциясы кең таралған.
— Нипах вирусы адамға бірнеше жолмен жұғуы мүмкін. Атап айтқанда, инфекция жануарлармен тікелей қарым-қатынас кезінде, сондай-ақ жарқанаттың бөлінділерімен ластанған өнімдерді тұтыну барысында жұғады. Әсіресе шикі құрма шырынын немесе жуылмаған жеміс-жидектерді пайдалану қауіп төндіреді. Сонымен қатар ауру адаммен тығыз байланыста болған жағдайда да жұқтыру қаупі жоғары. Нипах инфекциясының инкубациялық кезеңі, яғни жұқтырған сәттен бастап алғашқы белгілердің пайда болуына дейінгі уақыт, әдетте төрт күннен он төрт күнге дейін созылады. Кейбір жағдайларда бұл кезең қырық бес күнге дейін ұзаруы ықтимал, — дейді облыстық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті басшысының орынбсары Индира Аяғанова.
Мамандардың айтуынша, аурудың симптомдары бастапқыда қарапайым инфекцияға ұқсайды. Яғни дене қызуы көтеріліп, бас, бұлшық ет ауырады, адам құсады. Кейбір жағдайларда өкпе қабынып немесе тыныс алу қиындауы мүмкін. Сондай-ақ жүйке жүйесінің бұзылу белгілері байқалады, яғни ұйқышылдық, сананың шатасуы, тырысулар пайда болып, кейде адам комаға түседі. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметінше, аталған инфекция жұқтырғандардың 40-75 пайызы өліп кетуі мүмкін. Бангладеш пен Үндістанда тіркелген соңғы эпидемиялық жағдайлар бойынша, ең ықтимал жұғу көзі — жарқанаттың зәрі немесе сілекейімен ластанған жемістер мен шырындар. Мамандар тұрғындарға бұл өнімдерді мұқият жууға немесе тұтынбауға кеңес беріп отыр.
Мамандардың айтуынша, қауіпті топқа саяхатшылар жатады. Олар — Нипах ауруы бар аймақтарға барғандар, ауру адамдармен байланысқан немесе ауруханаларда ем қабылдағандар, жарқанатпен немесе шошқамен тікелей байланыста болғандар, сондай-ақ шикі құрма шырынын немесе жуылмаған жемістерді тұтынғандар.
Саяхатқа шыққандар вирус жұқтырмас үшін сақтық шараларын жасауы қажет. Яғни шикі құрма шырындарын ішпеу, жемістерді мұқият жуып, тазалау керек. Жерге түскен немесе зақымдалған жемістерді пайдаланбаған дұрыс. Жануарларға жақындамаған жөн және қолды үнемі жуып жүру керек.
Егер саяхат кезінде немесе оралғаннан кейін әлсіздік, дене қызуының көтерілуі немесе басқа да ауру белгілері пайда болса, дереу дәрігерге барған жөн. Дәрігерге саяхатқа барған елді немесе аймақты, сапар күндерін, жануарлармен немесе ауру адамдармен байланыс, сондай-ақ медициналық мекемелерге бару тарихын хабарлаңыз. Нипах вирусына қарсы арнайы вакцина немесе дәлелденген емдеу әдісі жоқ, сондықтан негізгі қорғаныс — алдын алу шараларын сақтау және симптомдар пайда болған жағдайда уақтылы медициналық көмекке жүгіну.
Кәмшат ҚОПАЕВА.