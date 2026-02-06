Басты жаңалықтар

ПАРТИЯ ӨКІЛДЕРІ ПІКІР АЛМАСТЫ

6 Ақпан 2026
9

Қазақстан Халық партиясы Ақтөбе  филиалы жаңа Конституция жобасын талқылауға арналған іс-шара өткізді. Кездесу жаңа Конституция жобасы бойынша жүргізіліп жатқан ақпараттық-түсіндіру жұмысы аясында ұйымдастырылды.

Іс-шараның негізгі мақсаты — Конституция жобасына енгізілетін басты өзгерістер мен толықтыруларды кеңінен түсіндіру, партия активінің пікірін тыңдау және өзекті мәселелерді ашық форматта талқылау. Талқылау барысында қатысушылар конституциялық реформаның елдің саяси-құқықтық дамуына ықпалы жөнінде өз ұсыныс-пікірлерін білдірді. Конституция жобасының негізгі ережелері, олардың елдің саяси жүйесі мен азаматтық қоғам институттарын дамытудағы маңызы, сондай-ақ қоғамдық және саяси күштердің конституциялық реформалар үдерісіндегі рөлі қарастырылды. Іс-шара ашық пікір алмасу мен конструктивті талқылау форматында өтті.

— Жаңа Конституция жобасына қатысты маңызды мәселелер кеңінен талқылануда. Бұл — аса күрделі әрі жауапты жұмыс. Қазіргі уақытта жоба бүкілхалықтық талқылау кезеңінен өтіп жатыр. Біз осы үдерістен шет қалмай, қоғамдық талқылауға белсенді түрде атсалысып, өз үлесімізді қосу мақсатында жиналып отырмыз. Бұл жерде партия өкілдері, қоғамдық кеңес мүшелері бар, — деді Қазақстан Халық партиясы Ақтөбе филиалы төрағасының орынбасары Марат Нұркеев.

Жиынға қатысушылар өз ойларын ортаға салды. Сондай-ақ аудандардағы өкілдер онлайн қосылды.

К.ҚОПАЕВА.

6 Ақпан 2026
9

Басқа жаңалықтар

БЫЛТЫР БАЙҒАНИНДЕ 220 КӘСІПКЕР ӨЗ ІСІН БАСТАДЫ

6 Ақпан 2026

БИЗНЕСТІ ДАМЫТУ — ЭКОНОМИКАЛЫҚ ӨСІМНІҢ ТІРЕГІ

6 Ақпан 2026

БАЛАЛАР АРАСЫНДА ҚЫЗЫЛША ӨРШІП БАРАДЫ

6 Ақпан 2026

ОБЛЫСТА ҚЫЛМЫС САНЫ 18 ПАЙЫЗ АЗАЙДЫ

6 Ақпан 2026

Пікір үстеу

Э-пошта мекенжайыңыз жарияланбайды.

© Copyright 2026, "Ақтөбе газеті", aqtobegazeti.kz
Сайт материалдарын қолдану үшін міндетті түрде сілтеме көрсетілуі тиіс.
Авторлық және жанама құқықтар сақталады.
Мақалалар мазмұнына авторлары жауапты.
Back to top button