ПАРТИЯ ӨКІЛДЕРІ ПІКІР АЛМАСТЫ
Қазақстан Халық партиясы Ақтөбе филиалы жаңа Конституция жобасын талқылауға арналған іс-шара өткізді. Кездесу жаңа Конституция жобасы бойынша жүргізіліп жатқан ақпараттық-түсіндіру жұмысы аясында ұйымдастырылды.
Іс-шараның негізгі мақсаты — Конституция жобасына енгізілетін басты өзгерістер мен толықтыруларды кеңінен түсіндіру, партия активінің пікірін тыңдау және өзекті мәселелерді ашық форматта талқылау. Талқылау барысында қатысушылар конституциялық реформаның елдің саяси-құқықтық дамуына ықпалы жөнінде өз ұсыныс-пікірлерін білдірді. Конституция жобасының негізгі ережелері, олардың елдің саяси жүйесі мен азаматтық қоғам институттарын дамытудағы маңызы, сондай-ақ қоғамдық және саяси күштердің конституциялық реформалар үдерісіндегі рөлі қарастырылды. Іс-шара ашық пікір алмасу мен конструктивті талқылау форматында өтті.
— Жаңа Конституция жобасына қатысты маңызды мәселелер кеңінен талқылануда. Бұл — аса күрделі әрі жауапты жұмыс. Қазіргі уақытта жоба бүкілхалықтық талқылау кезеңінен өтіп жатыр. Біз осы үдерістен шет қалмай, қоғамдық талқылауға белсенді түрде атсалысып, өз үлесімізді қосу мақсатында жиналып отырмыз. Бұл жерде партия өкілдері, қоғамдық кеңес мүшелері бар, — деді Қазақстан Халық партиясы Ақтөбе филиалы төрағасының орынбасары Марат Нұркеев.
Жиынға қатысушылар өз ойларын ортаға салды. Сондай-ақ аудандардағы өкілдер онлайн қосылды.
К.ҚОПАЕВА.