ДОНОР — ӨМІР
Маман кеңесі
Қан донорлығы — адам өмірін сақтап қалуға тікелей ықпал ететін ең маңызды әрі ізгі істің бірі. Донордан алынған қан жол-көлік оқиғасына және ауыр операцияға байланысты науқастарға, босану кезінде қан жоғалтқан аналарға, онкологиялық және қан ауруларына шалдыққан адамдарға қажет. Бір адам тапсырған қанның өзі бірнеше адамның өмірін сақтап қалуы мүмкін. Қан тапсыру процедурасы медицинада қатаң бақылауда жүргізіледі, қауіпсіз және донордың денсаулығына зиян келтірмейді. Әдетте бір рет қан тапсырғанда 450 мл қан алынады, ал адам ағзасы оны қысқа уақыт ішінде қайта қалпына келтіре алады.
Донорлық қоғам үшін ғана емес, донордың өзі үшін де пайдалы. Ең бастысы, оның қан айналым жүйесі жаңарып, ағзадағы зат алмасу жақсарады және жүрек-қан тамыр ауруларының алдын алуға көмектеседі. Донордың өзі үнемі медициналық тексеруден өтеді, оның адамгершілік пен әлеуметтік жауапкершілік сезімі артады.
Жасы 18-ден асқан, салмағы кемінде 50 кг, жұқпалы және созылмалы аурулары жоқ, дұрыс тамақтанып, салауатты өмір салтын ұстанатын, денсаулығы жақсы адам қан доноры бола алады.
Донор болу — ерлікке пара-пар іс! Қан донорлығы — денсаулық сақтау жүйесінде бұрыннан қалыптасқан медициналық қызмет түрі. Ол үлкен қаражатты немесе ерекше қабілетті талап етпейді, тек ниет пен жауапкершілік керек. Қазіргі медицинада толық қаннан гөрі оның компоненттері жиі қолданылады. Мысалы, эритроциттер массасы — жедел және созылмалы анемияларда, қан жоғалтқанда, тромбоциттер концентраты — тромбоцитопения, онкологиялық науқастарда химиотерапиядан кейін, плазма коагулопатия, күйік, шок жағдайларында пайдаланылады. Бұл компоненттер емнің тиімділігін арттырып, ауруды асқындырмауға мүмкіндік береді.
Қан донорлығы — клиникалық тәжірибеде баламасы жоқ ресурс. Ол — медициналық көмектің сапасын арттырып, мыңдаған науқастың өмірін сақтап қалудың баға жетпес кепілі. Сондықтан денсаулық сақтау саласында донорлық қозғалысты қолдау және дамыту медицинадағы стратегиялық басымдықтың бірі саналады.
Толыбек ҚҰЛЫБАЕВ,
облыстық қан орталығы
донорларды жинақтау