Басты жаңалықтар

Тұрғындардың мәселесін тыңдады

6 Ақпан 2026
15

Қабылдау

Облыс әкімі Асхат Шахаров азаматтарға жеке қабылдау өткізді. Қабылдау барысында өңір тұрғындарын алаңдатқан әлеуметтік және инфрақұрылымдық мәселелер қаралды.

Жеке қабылдауға Ақтөбе қаласы мен облыс аудандарының тұрғындары келіп, ем-дом мен оңалтуға қаржылай көмек көрсету, көпбалалы отбасыларды қолдау, тұрғын үй алу мәселесі, сондай-ақ кәсіпкерлікті дамытуға жәрдем беру жөнінде өтініштерін білдірді. Сондай-ақ зейнеткерлер, жалғызбасты аналар және мүгедектігі бар бала тәрбиелеп отырған отбасылардан баспана жағдайына қатысты бірқатар өтініш түсті.

Бұдан бөлек қала инфрақұрылымы мен абаттандыру мәселелеріне баса назар аударылды. Тұрғындар жолдың жағдайы, қоғамдық көлік жұмысы, спорт алаңдары, саябақтар мен қоғамдық кеңістік салу мәселелерін көтерді.

Сондай-ақ қабылдау барысында қоғамдық ұйымдардың бастамалары қаралып, оның ішінде жауынгерлік іс-қимыл ардагерлерін қолдау, тұрғын үй және жер телімдерін беру мәселелері талқыланды.

Қабылдау қорытындысы бойынша салалық басқармалар мен жауапты тұлғаларға әрбір өтінішті жан-жақты зерделеу жөнінде нақты тапсырмалар берілді. Өтініштердің орындалуы облыс әкімі тарапынан бақылауға алынды.

Барлық өтініш пен көтерілген мәселе заң талаптарына сәйкес қарастырылады.

Өз тілшіміз.

6 Ақпан 2026
15

Басқа жаңалықтар

БЫЛТЫР БАЙҒАНИНДЕ 220 КӘСІПКЕР ӨЗ ІСІН БАСТАДЫ

6 Ақпан 2026

БИЗНЕСТІ ДАМЫТУ — ЭКОНОМИКАЛЫҚ ӨСІМНІҢ ТІРЕГІ

6 Ақпан 2026

БАЛАЛАР АРАСЫНДА ҚЫЗЫЛША ӨРШІП БАРАДЫ

6 Ақпан 2026

ПАРТИЯ ӨКІЛДЕРІ ПІКІР АЛМАСТЫ

6 Ақпан 2026

Пікір үстеу

Э-пошта мекенжайыңыз жарияланбайды.

© Copyright 2026, "Ақтөбе газеті", aqtobegazeti.kz
Сайт материалдарын қолдану үшін міндетті түрде сілтеме көрсетілуі тиіс.
Авторлық және жанама құқықтар сақталады.
Мақалалар мазмұнына авторлары жауапты.
Back to top button