Тұрғындардың мәселесін тыңдады
Қабылдау
Облыс әкімі Асхат Шахаров азаматтарға жеке қабылдау өткізді. Қабылдау барысында өңір тұрғындарын алаңдатқан әлеуметтік және инфрақұрылымдық мәселелер қаралды.
Жеке қабылдауға Ақтөбе қаласы мен облыс аудандарының тұрғындары келіп, ем-дом мен оңалтуға қаржылай көмек көрсету, көпбалалы отбасыларды қолдау, тұрғын үй алу мәселесі, сондай-ақ кәсіпкерлікті дамытуға жәрдем беру жөнінде өтініштерін білдірді. Сондай-ақ зейнеткерлер, жалғызбасты аналар және мүгедектігі бар бала тәрбиелеп отырған отбасылардан баспана жағдайына қатысты бірқатар өтініш түсті.
Бұдан бөлек қала инфрақұрылымы мен абаттандыру мәселелеріне баса назар аударылды. Тұрғындар жолдың жағдайы, қоғамдық көлік жұмысы, спорт алаңдары, саябақтар мен қоғамдық кеңістік салу мәселелерін көтерді.
Сондай-ақ қабылдау барысында қоғамдық ұйымдардың бастамалары қаралып, оның ішінде жауынгерлік іс-қимыл ардагерлерін қолдау, тұрғын үй және жер телімдерін беру мәселелері талқыланды.
Қабылдау қорытындысы бойынша салалық басқармалар мен жауапты тұлғаларға әрбір өтінішті жан-жақты зерделеу жөнінде нақты тапсырмалар берілді. Өтініштердің орындалуы облыс әкімі тарапынан бақылауға алынды.
Барлық өтініш пен көтерілген мәселе заң талаптарына сәйкес қарастырылады.
Өз тілшіміз.