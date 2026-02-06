ЕСІМІ — ЕЛ ЕСІНДЕ
Тағзым
Ақпан айы туғанда талантты ақын Ізтай Мәмбетовтің «Мен туыппын ақпандатқан боранда» деп басталатын өлеңі еске түседі. Расында да, ерекше мінезді адамдар осы айда дүниеге келетін сияқты. Мемлекет және қоғам қайраткері, атағы алысқа кеткен, бүгінде еңбегін Қазақстанның әр адамы білетін марқұм Бердібек Сапарбаев та осы айда туған еді. Егер тірі болғанда 9 ақпанда кезекті мүшел жасы 73-ке толар еді. Марқұмның дүниеден өткеніне биыл 10 маусымда үш жыл болады.
Ерекше мінез
«Екі енені тел емген» дегендей, Оңтүстік Қазақстан (қазіргі Түркістан) облысы Мақтаарал ауданында туғанмен, Қаратау мен атамекені Сырдың бойын қатар жайлаған азамат екі аймақтың ортақ ұлындай болды. Жоқ, дұрысы — бес өңірдің төл баласындай азаматтық дәрежеге жетті десек, жөн болатын сияқты. Өйткені еліміздің бес облысында әкім болған Бердібек Машбекұлын көзі тірісінде-ақ әріптестері, замандастары әкімдік институтының абаданы атады. Абадан ертедегі ақын-жыраулардың шығармаларында айтылатын атойлап жауға шабатын қолбасы ғой. Ал Бекең — бейбіт майданның қолын бастаған мықты тұлға. Ұйымдастырушылық талантымен, жұртшылықты жасампаз іске жұмылдырудағы ерекше қасиеттерімен көпшілікке жаққан көшбасшы.
Елінің игілігін, халқының қамын ойлап өтпелі кезеңнің тар жол тайғақ кешу жылдарында жан аямай қызмет қылып, ұдайы елдің шетінде, желдің өтінде қиындыққа кеуде тосып еңбек еткен бейнеткер басшы. Соның да әсері болар, ел үшін туған азаматтың нәзік жүрегі жетпістен төрт ай асқанда кенет тоқтады. Сол күндерде Қазақстан Республикасының Президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев: «Бердібек Машбекұлы ұзақ жылғы еселі еңбек жолында лауазымды қызметтерді абыроймен атқарып, еліміздің саяси-экономикалық, әлеуметтік-мәдени өркендеуіне және өңірлерді дамытуға мол үлес қосқан еді. Мемлекетіміздің сындарлы саясатын зор біліктілікпен жүргізе білді. Қазақстанның беделі мен мәртебесінің арта түсуіне қажыр-қайратын жұмсады. Азаматтық қадір- қасиетімен ел ішінде құрметке бөленді. Соңына өшпес із қалдырған Бердібек Машбекұлының есімі мен жарқын бейнесі халқымыздың жүрегінде мәңгі сақталады!» деп жазды.
Халқының жадында
Иә, Мемлекет басшысының берген бағасында айтылғандай, қандай қызмет атқарып, қай жерде жүрсе де, халқының жадында жақсы атпен қалған азаматтың, Ақтөбе өңіріне де сіңірген еңбегі көп еді. Осыны ескеріп, кезінде, мерейлі жас жетпіске толуына орай, облыстық газет те «Ақтөбені биіктеткен Бердібек» («Ақтөбе» газеті,10 ақпан 2023 жыл) деген тақырыппен айқара бетке материал жариялады. Бұл Жамбыл облысының әкімі қызметінде жүрген кезі еді. Азаматтың билігі жүріп, тізгін ұстап тұрғанда құрмет көп болады, демалысқа шыққан кездегі көрсетілген құрметтің, халықтың ықыласының жөні бөлек. Біле білгенге, нағыз шынайы құрмет — осы.
Сапарбаевты ақтөбеліктердің қадірлеп, есімін көкке көтеретінінің дәлелін алыстан іздеудің, статистикаға жүгініп, құжат, қағаз ақтарудың қажеті жоқ. Ақтөбе қаласындағы ол салдырған құрлыстарға көз салсаң, жетіп жатыр.
Шығармашылық академиясы, Өнер орталығы, Жұбановтар әлемі, ғимраттары, «Анаға тағзым» кешені, «Қазақ халқына мың алғыс» стеласы, облыстық медициналық жедел жәрдем қызметі, облыстық музей, Неке сарайы ғимараттар ансамблі. Спорт саласына байланысты облыс орталығындағы Жекпе-жек сарайы, Мұз айдыны, Тенис орталығы, толып жатқан саябақтар мен демалыс жайлары,тағы басқа. Бұл құрылыстар негізінен мемлекеттік-жекеменшік әріптестік әдіспен жүзеге асты. Бірқатары әкімнің беделінің арқасында ірі кәсіпорындарға, оның ішінде шетел компанияларына жүктелді. Бұған дейін әлеуметке арнап құрлыс салмақ түгіл, есігінен сығалатпайтын алпауыт шетел компаниялары қожайындарының тегеурінді басшы алдында жүгіріп кеткенін көрдік.
Осы аз ғана уақыт ішінде облыс бойынша 56 мектеп салынған екен. Аудандарда бой түзеген балабақшалардың, спорттық кешендердің, емханалар мен ауруханалардың есебі жоқ. Хромтау ауданындағы майлы дақылдардан өнім өндіретін әмбебап кәсіпорын сияқты, сандаған өндіріс орталықтары ашылды. Мал, егін шаруашылығы, халыққа қызмет ету салаларындағы игіліктерді тізбелесек, бұл тізім созыла түсер еді. Осынша ауқымды істер бас-аяғы үш жарым жылда жүзеге асты.
Осы кезде Бердібек әкім де бір тыным көрген жоқ. Бүгін мына ауданда болса, келесі күні басқа ауданда жүрді. Беріректе бір басылымнан «80 елді мекенде болған екен» деген дерекке көзім түсті. Келтірілген бұл дерек, біздіңше, жобаға соқпайды. Әкімнің әр ауданға, кей өңірлерге әлденеше реттен барғаны бар. Облыс орталығынан қашық қайсыбір ауданға бүгін барып, келесі күні, кешегі берген тапсырмаларын пысықтау үшін қайта айналып барғаны да есімізде. Ол үшін елді мекеннің ірі-ұсағы жоқ еді. Мәселе туып жатса, жер түбіндегі шағын ауылдарға да тартып кететін. Бір күнде бірнеше өңірді қамтып қайтқан кездері көп. Қаланы тынымсыз аралайтын. Қыста қардан тазалау, жазда тал егу назарынан тыс қалған емес. Сондай жағдайда «Туған жерге тағзым», «Құтты мекен Ақтөбе» сынды ірі форумдарға, шетел инвесторларымен кездесулерге, толып жатқан күнделікті басқа да шараларға, кеңседегі бір толастамайтын қат-қабат жауапты ұйымдастыру жұмыстарына қалай уақыт табатыны қайран қалдыратын еді.
Кездесулерде ісін келістіре алмай отырған басшыларды жанды жерден ұстайтын және сол жерде табан астында шешім қабылдайтын. Бір ауылда 15 жыл әкімдік орынтақта отырған әкімге: «Сонша жылда бір клубты жөндеуге шамаң келмеді ме?» деп тоқтатты. Ал жергілікті билікті мойындағысы келмейтін өзі қожа, өзі би шетел компаниялары басшыларымен тайсалмай сөйлесетінін, қатаң талабын қойып тырп еткізбейтінін жоғарыда айттық.
Өмір сабағы
Оны мұндай дәрежеге жеткізген өмірлік тәжірибе, мысқалдап жинаған білім мен білік, үлкеннен де, кішіден де алған сабақ еді.
Еңбек жолын 1969 жылы орта мектепті бітірген соң кеңшарда жұмысшылықтан бастаған. Екі жыл кеңшардың қара жұмысына жегілген.Тағы екі жыл әскери борышын өтеген. Алматының халық шаруашылығы институтын бітіріп, экономист мамандығы бойынша қадамын сол тұстағы кеңестік министріктерден бастайды.
1993-1995 жылдары Президент аппараты және Үкімет аппаратында бөлім басшысының орынбасары, бөлім басшысы, Министрлер кабинеті аппаратының басшысы қызметтерін атқарып, қолына үлкен билік тигенге дейін бірталай мектептен өтеді. Сөйтіп, өтпелі кезеңнің бұрқ-сарқ қазанында қайнап, шынығады.
Сол алған білікпен, тәжірибемен 1995-1999 жылдары Қызылорда облысының әкімі,
1999-2002 жылдары Оңтүстік Қазақстан облысының әкімі қызметтерін атқарды.
Кедендік бақылау агенттігінің төрағасы, Премьер-Министрлер кеңесі жетекшісінің орынбасары-Қазақстан Республикасы Үкіметінің Парламенттегі өкілі лауазымында отырады. Екі жыл Еңбек және әлеуметтік қамсыздандыру министрі болды. Ең ауыр және шалғай өлке — Шығыс Қазақстан облысының бес жыл тізгінін ұстады. Тағы бір жыл Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің орынбасары лауазымында жүрді де, 2015 жылы әкім боп Ақтөбе облысына келді. Мұнда үш жарым жылда қыруар істі тындырып, 2019 жылы бұл қызметтен аударғанда, шамалы уақыт қайтадан баяғы Еңбек және әлеуметтік қамсыздандыру министрлігіне аялдады. Премьер-Министрдің орынбасарынан 2020 жылы Жамбыл облысының әкімі қызметіне жіберілді, істің ыңғайын білетін, ел басқарудың жүгін терең сезінетін азамат Бердібек Машбекұлы Ақтөбе өңірінде аз ғана уақыттың ішінде талай түйткілді мәселені тиянақтап, жұрт жадында іскер басшы ретінде берік орнығып үлгерді. Сол себепті де ақтөбеліктер оның есімін бүгінге дейін зор құрметпен, сағынышпен атайды. Бұл ыстық ықылас пен шынайы алғыс Бердібек Сапарбаевтың өнегелі өмір жолын арқау еткен «Өнегелі өмір» атты кітапта да айқын көрініс тапқан. Онда Ақтөбе облысының әкімі Асхат Шахаров: «Сыр елінің сырбаз азаматы, ұлт тұлғасы Бердібек Машбекұлының жүріп өткен өмір жолы барша елге белгілі. Өзінің мағыналы ғұмырында өнегелі істерімен артында өшпес із қалдырды. Ақтөбе өңіріне 2015 жылы облыс әкімі болып келгеннен бастап, өңірдің дамуына, өркендеуіне өлшеусіз еңбек етті. Абзал аға экономиканы да, әлеуметтік мәселелерді де, рухани жаңару мен жасару жайын да жадынан бір сәтке шығарған емес. Осының барлығын қатар алып жүрді деуге болады. Ағамыздың жарқын бейнесі өңір жұртшылығының есінде мәңгі қалады. Жақсының аты, хакімнің хаты ешқашан өлмейді», — деп ел жақсысы туралы өз естелігімен бөліскен екен.
Бердібек Машбекұлын ақырғы сапарына шығарып салу үшін Ақтөбе облысынан Алматыға арнайы өкілдер аттанып, қимас азаматтың басына топырақ салып қайтты. Еліміздің түкпір-түкпірінен жиналған жұртшылық мемлекет және қоғам қайраткеріне соңғы құрметін білдіріп, ұлт үшін еткен еңбегіне тағзым жасаған қаралы жиында ақтөбеліктердің де қарасы қалың болды. Олардың қатарында «Ақтөбе Медиа» ЖШС директоры, Қазақстан Журналистер одағы облыстық ұйымының төрағасы Раукен Отыншин де бар еді. Қаралы сапардан кейін «Ақтөбе» газетінің бетінде ел жадында мәңгі сақталатын тұлға туралы жүрекжарды естеліктер жарық көрді. «Есімі ел есінде сақталады» атты естелік мақаласында Раукен Отыншин де қайраткер тұлғаның Ақтөбе өңірі үшін алар орнының айрықша екенін атап көрсетеді. «Бердібек Машбекұлы есімі ақтөбеліктер үшін ерекше ыстық. Ол осы облысты басқарған үш жарым жылдай уақыт ішінде білікті басшы, іскер, шебер ұйымдастырушы, көреген саясаткер екенін сөзімен де, ісімен де дәлелдеді. Өңірді басқару тізгінін қолға ұстаған бойда аудандарды аралады, шалғайдағы ауылдарға жол тартты. Ел ішіндегі күрделі мәселелерді жедел шешуге кірісті. Ол барған жерде көп ұзамай өзгерістер орын алып, адамдар бір жаңалық болатынына сене бастады. Бұған дейін өзінің туған жері — Қызылорда, сондай-ақ Оңтүстік Қазақстан, Шығыс Қазақстан облыстарын басқарып, талай экономикалық дағдарыстардың, күрмеуі қиын мәселелердің шешімін тауып, жұртшылық көңілінен шыққан оның мол тәжірибесі Ақтөбені өркендетуде зор ықпалын тигізді. «Ақтөбені биіктеткен Бердібек» деп оның 70 жасқа толу мерейтойы тұсында ыстық лебізімізді білдірген болатынбыз. Онда: «Біздіңше, Ақтөбе облысына осынша еңбек сіңірген адамға берілген ең үлкен марапат халықтың алғысы, ыстық ықыласы болар деп ойлаймыз. Әр кез Ақтөбе қаласының жұртшылығы, сырттан келген қонақтар осы әкімнің кезінде тұрғызылған сәнді, заманауи алып ғимараттарды көреді, жерасты, жерүсті жолдарымен, аспалы көпірлермен жүреді, таңғалысып, сүйсінеді, риза болады. Игілікті іс атқарған әкімге алғысын жаудырады». Биыл оған «Ақтөбе облысының құрметті азаматы» атағы берілді. Арада көп уақыт өтпей ол «Ел құрметіне ризамын» деп өзінің ақтөбеліктерге деген ақ пейілін білдірген-ді. Жақын маңда Ақтөбеде бір жарқын жүзді кездесу болатындығына бәріміз де сенгендей болып жүр едік. Өкінішке қарай, олай болмады. Тағдырдың жазуы басқаша екен. Қазақтың талай игі жақсылары жерленген мәңгілік мекені — асқаралы Алатау аясындағы Кеңсай жері Бердібек ағамызды да бауырына тартты. Ол осыдан жиырма жылдан астам уақыт бұрын мезгілсіз өмірден өткен сүйікті ұлы Бауыржанының жанына барды. Аяулы азаматтың өмірден өтуі ел үшін өлшеусіз өкініш болды», — деп жазыпты.
Расында да, басшының жүзеге асырмақ идеялары көп еді, біразын үлгере алмай кетті. Ырғыздың 80 көлін балыққа толтырмақ болатын. Алпысыншы жылдары осы көлдерге Арал теңізінен сазан балығының шабағы жіберілгенін, сол жеті-сегіз жылда әлгі шабақ 10 келіге дейін өсіп, ақырында аралдықтар осы көлдерден келіп балық аулағанын естіген екен. Осы мәселені жүзеге асыру үшін бір кездегі Қазақстанның балық шаруашылығы министрі болған Құдайберген Саржановты шақырып, ақылдасқан. Жалпы өзім білемге салынбай, үлкенмен де, кішімен де ақылдасып отыру, кеңесін тыңдау бұл басшының әдеті екен. Көп жыл Ақтөбе облыстық атқару комитетінің басшысы болған, тазалығы, адалдығы үшін халық ерекше құрметтейтін ардагер аға Сапар Сағынтаевпен де кеткенше жақын, жылы қарым-қатынаста болғанын білетінбіз.
Әкімнің аяқтай алмаған тағы бір ісі — атақты тарышы, аймақтың, аймақтың емес-ау, күллі еліміздің мақтанышы Шығанақ есімін ұлықтаумен байланысты еді. Ойылға барған бір сапарында алқа алдында сөйлеп тұрып: «Егер Шығанақ атамыз тіріліп келіп, менің суармалық ақ тарым қайда?» десе, не дер едіңдер», — деді. Және бұл мәселені талқыға сала келіп, жиын соңында атақты күрішші Ыбырай Жақаевтың музейін, өзге де ұлықтау шараларын, ісін қалай жалғастырып жатқанын көріп,тәжірибе алмасуға Қызылордаға арнайы сапармен маман жіберуге шешім алған болатын. Мұны да уақыт шіркін үлгертпеді.
Бес облысты басқарған әкімнің тіріге азық болатын мұндай жақсы істері еліміздің әр аймағында бар. Олардың өз жемісін беріп жатқаны тағы рас. Ал бұдан бөлек ең пайдалысы — ұйымдастыру ісінің, басқару қызметінің, шаруаның алпыс екі тамырын басып білген ерекше қабілетті басшының өсиеттері, өнегесі, бүгінгі мемлекеттік қызметшілерге айтқан ақыл-кеңесі дер едік.
Мұның көпшілігі ол өмірден өткеннен кейін шыққан үш кітапта жан-жақты жазылған.
Аманқос ОРЫНҒАЛИҰЛЫ,
Қазақстанның құрметті журналисі.
САПАРБАЕВТІҢ ТӨЛ СӨЗІНЕН
Әрине, басшы істің басы-қасында жүреді. Ол — ұйымдастырушы. Дегенмен түзген бағдарың, алған бағытың дұрыс болмаса, соңыңнан халық ере ме? Ермейді! Сондай-ақ алған бағытыңды өзің бастап сапта болып, қатардағы қарапайым адамдармен жиі кездесіп, істің мән-жайын түсіндіріп, олармен бірге жүрмесең, олардың жан дүниесіне үңілмесең, ісің жемісті бола қоюы екіталай. Халықты өзіңнен артық сүйгенде ғана олардың жан дүниесіне ене аласың, олардың жанына жалау бола аласың. Әйтпесе еңбегің еш.
***
Халыққа бармайтын, халықтан қорқатын басшы — басшы бола алмайды. Егер сен жұмыс жасап жатсаң, жұмысың нәтижелі болса, неге қорқасың?! Одан кейін барлық мәселені бірден шешіп тастау мүмкін емес. Өмір болғаннан кейін күнде бірдеңе шығып тұрады. Бірақ сен халыққа бар, халықпен кездес. Қорқатын ештеңе жоқ.
***
Кабинетте отырып халықтың мұңын жоқтау диагнозыңды білмей дәрі ішумен бірдей.
***
Кездесулер, жиындар болады. Сонда бір жағымпаздар шығып, өтірік мақтай бастайды. Содан шынымен ұялып отырамын.
***
Көптеген жас ауылға барып жұмыс істегісі келмейді. Жалақысы аз дейді. Аздан бастау керек. Бәріміз де жас болдық, бәріміз де солай бастадық. Ешкім бірден бастық болып 200-300 мың теңге алған жоқ. Барлығы бірден келмейді ғой. Мен де грузчик болдым. Өйткені маған жанұямды асырау керек болды.
***
Бұл өмірден түсінгенім: әке қашанда әке екен. Сен мейлі әкім, мейлі министр бол, бәрібір ол үшін баласың. Үлкен қызметтерден қол тие бере ме, ауылға барсам «келуді қойдың ғой» деп ренжуші еді…
***
Қайғының да қайғысы бар. Жан қайғыңды жарға жығып, басыңды тасқа ұрғызар ең ауыры перзент — қайғысы. Дұшпанға тілемейтін ұлы қайғы.
***
Алла тағалаға мың да бір рақмет деймін! Маған осындай өмір бергеніне, осындай қызмет бергеніне, осындай жора-жолдас, басшылар, отбасымды, балаларымды бергеніне мың алғыс! Тәубе деймін. Мың да бір рақмет! Шүкір!
«Сапарбаев тұлғасы» кітабынан.