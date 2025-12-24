Жаңалықтар

Өңір басшысы Жаңа жыл қарсаңында азық-түлік бағасының қымбаттауына жол бермеуді талап етті

24 Желтоқсан 2025
Облыс әкімі Асхат Шахаровтың төрағалығымен өткен жиында өңірде әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларының бағасын тұрақтандыру шаралары талқыланды.

Ұлттық статистика бюросының мәліметінше, 9–17 желтоқсан аралығында аймақтағы баға индексі 99,9%-ды құрады. Соңғы бір аптада сәбіз бен пияз бағасы төмендеді. Тоқсан қорытындысы бойынша 19 әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарынан тұратын азық-түлік себетінің құны 12 теңгеге арзандаған.
Кәсіпкерлік және индустриялық-инновациялық даму басқармасының басшысы Досжан Әлібековтің айтуынша, сиыр етін сатып алу жоспары ішінара орындалуда: 343 тоннаның 146,1 тоннасы ғана қамтамасыз етілген. Қалған көлемді толықтыру үшін алдын ала келісімдер жасалған. Сондай-ақ сауда үстемелеріне бақылау жалғасуда: жыл басынан бері 300-ден астам заңбұзушылық анықталып, 139 нысанға қатысты шаралар қабылданды.
Облыс әкімі салаға жауапты орынбасарына «Ақтөбе» ӘКК және шаруашылықтармен бірлесіп, сауда желілерінде, шағын базарларда және «Табыс» супермаркеттерінде баға мен азық-түлікпен қамтылуын бақылауды тапсырды.

«Жаңа жыл – отбасылық мереке. Әр отбасы дастархан жайып, дайындалатыны түсінікті. Адамдар әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларына негізсіз жоғары бағамен бетпе-бет келмеуі тиіс. Бағаның тұрақтылығын қамтамасыз етіп, сауда үстемелерін қатаң бақылау, негізсіз қымбаттаудың алдын алу және тауарлардың сауда желілеріне үздіксіз жеткізілуін қамтамасыз ету қажет», – деп атап өтті Асхат Шахаров.

Сондай-ақ ол әрбір аудан мен қалада өнімнің қолжетімділігі мен жеткізілім көлемі тұрақты түрде мониторингтен өтуі тиіс екенін қосты. Бағаны тұрақтандыру және бақылау мәселелері қала мен аудан әкімдерінің жеке жауапкершілігінде болады.

А.ІЛИЯС.

24 Желтоқсан 2025
