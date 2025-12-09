Жаңалықтар

Президент тапсырмаларын жүзеге асыру: Үкімет тағы 5 шекаралық өткізу пунктін жаңғыртуды аяқтауда

9 Желтоқсан 2025
40

Үкімет отырысында Премьер-министр Олжас Бектенов Президент тапсырмасына сәйкес, желтоқсан айында мемлекеттік шекара арқылы өткізу пункттерін жаңғырту жұмыстары аяқталатынын атап өтті.

«Мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкес, желтоқсан айында мемлекеттік шекара арқылы өткізу пункттерін жаңғырту жұмыстары аяқталады.

Жақын арада 5 өткізу пункті іске қосылады. Осылайша, Еуразиялық экономикалық одақтың сыртқы контурындағы барлық өткізу пункттері халықаралық стандарттарға сай болып, жүктердің жылдам өтуін қамтамасыз етеді»,

— деп атап өтті Олжас Бектенов.

Премьер-министр Көлік министрлігіне «ҚазАвтоЖол» компаниясымен бірге жұмыс қарқынын жеделдетіп, өткізу пункттерінің құрылысын белгіленген мерзімде аяқтауды тапсырды.

Аталған мәселе Премьер-министрдің тікелей бақылауында.

9 Желтоқсан 2025
40

Басқа жаңалықтар

Президент тапсырмаларын жүзеге асыру: жергілікті жолдардың нормативтік жағдайы 91%-ға жетті

9 Желтоқсан 2025

Қазақстанда 175 жаңа жолаушылар вагоны сатып алынды

9 Желтоқсан 2025

Аймақ басшысы вокзалдардағы жаңғырту жұмыстарының қарқынын сынға алды

9 Желтоқсан 2025

Қытайлық делегациямен кездесті

9 Желтоқсан 2025

Пікір үстеу

Э-пошта мекенжайыңыз жарияланбайды.

© Copyright 2025, "Ақтөбе газеті", aqtobegazeti.kz
Сайт материалдарын қолдану үшін міндетті түрде сілтеме көрсетілуі тиіс.
Авторлық және жанама құқықтар сақталады.
Мақалалар мазмұнына авторлары жауапты.
Back to top button