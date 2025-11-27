Басты жаңалықтар

Ерлан Қарин Қырғыз Республикасы Мемлекеттік хатшысымен кездесті

27 Қараша 2025
АСТАНА. KAZINFORM – Мемлекеттік кеңесші Ерлан Қарин Алматыда Қырғыз Республикасының Мемлекеттік хатшысы Марат Иманқұловпен кездесті. Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады.

Мәртебелі мейманға Президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың елімізді одан әрі жаңғыртуға бағытталған жаңа бастамалары туралы айтылды.

Қырғызстан өкілі мәдениет және білім саласындағы жобаларды жүзеге асыру жоспарымен бөлісті.

Кездесуде екі ел арасындағы мәдени-гуманитарлық ынтымақтастықты тереңдету перспективасы талқыланды. Тараптар бірлескен жобаларды жүзеге асыруға және шығармашылық бағыттағы бастамаларды қолдауға дайын екенін жеткізді.

Сонымен қатар Ерлан Қарин мен Марат Иманқұлов Ұлттық орталық музейге барды және Тоқтағұл Сатылғанов атындағы Қырғыз ұлттық филармониясы әйгілі жазушы Шыңғыс Айтматов повесінің желісімен қойған «Жәмилә» мюзиклін тамашалады.

Айта кетейік, «Egemen Qazaqstan» газетінде Қазақстан Республикасының Мемлекеттік кеңесшісі Ерлан Қариннің мақаласы жарияланды.

