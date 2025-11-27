ЖАСТАР АЙТЫСКЕРЛЕРМЕН КЕЗДЕСТІ
Ұлттық өнер
Aqtobe IT Hub орталығында облыстық жастар саясаты мәселелері басқармасының әлеуметтік тапсырысы аясында «Айтыс — халық үні» атты ақындар конференциясы өтті.
Қаладағы жоғары және арнаулы оқу орындарының студенттері, мектеп оқушыларының қатысуымен өткен іс-шараның мақсаты — жастардың әдеби орта мен айтыс өнеріне деген қызығушылығын арттыру, жас әдебиет көшбасшыларын анықтап, қолдау көрсету, сондай-ақ ұлттық өнерге деген сүйіспеншілік пен құрметті қалыптастыру.
Кездесу үш бөлімнен тұрды. Ақтөбелік айтыскерлер — Оралбай Кәметияұлы, Жаңажол Мұқан және Марат Ахметов іс-шараның қонағы ретінде шақырылды.
«JasVision» жобасының жетекшісі Әлихан Талғатұлы мұндай конференцияның өңірде алғаш рет ұйымдастырылып отырғанын атап өтіп.
— Бұл шара барысында жергілікті айтыскерлер жастармен тәжірибе алмасады. Мақсат — жастарды әдеби ортаға тартып, айтыс өнерінің қыр-сырымен таныстыру, — деді.
Оралбай Кәметияұлының пікірінше, айтыс — халқымызбен бірге жасап келе жатқан, тамыры тереңге жайылған өнер. Ғасырлар бойы қиын-қыстау кезеңдерде де өміршеңдігін жоғалтпай, бүгінгі заманға жетті.
— Жастардың ұлттық өнерге назар аударып, осындай шараның ұйымдастырылуы бізді қуантады. Айтыс — сөз өнерінің шыңы. Қоғамның әр кезеңінде айтыс өз міндетін атқарып келді. Бүгінгі заманда да айтыстың бет-беделі, халыққа айтар ойы, атқарар қызметі зор деп есептеймін. Ұлт тілі жасай берсе, сол тілмен байланысты өнер де жасай береді. Сондықтан айтысқа көңіл бөлу — ұлттық құндылықты сақтау деген сөз, — деді ол.
Ақынның айтуынша, айтыс кеңестік кезеңде біраз әлсірегенімен, кейін қайта түледі. Осы дәстүрді жалғау үшін өңірде «Айтыскерлер мектебі» қайта жанданып, жас ақындарды тәрбиелеу жолға қойылған.
— Ақтөбеде республикалық деңгейде жүлде алып жүрген жас ақындар көп. Солардың бірі — шәкіртім Нұрбол Жауынбаев. «Алтын домбыра» сияқты үлкен айтыстарда жүлделі орын алып жүр. Сонымен қатар Аруна Керімбекова, Зылиқа Наурызалина, Қайырхан Жұбаниязов сынды талантты жастар өсіп келеді, — деді Оралбай Кәметияұлы.
«Айтыскерлер мектебі» 2010 жылдан бері жұмыс істеп келеді. Алғашында Нұрлыбек Қалауов жетекшілік етсе, 2014 жылдан бастап Оралбай Кәметияұлы бұл істі қайта жандандырып, қала мектептері мен оқу орындарының өнерге құштар жастарын жинап, өңірде айтыс мәдениетін дамытуға үлкен үлес қосты. Қазір мектеп жұмысы Марат Ахметов басқарып отырған айтыс ақындары мен жыршы-термешілердің халықаралық одағының Ақтөбе облыстық филиалымен бірлесіп жалғасуда. Сондай-ақ облыстық шығармашылық орталығы жанындағы «Жас айтыскерлер» үйірмесінде Айболат Көшкінбай шәкірт тәрбиелеуде.
Ақынның айтуынша, қазақ өнерін қадірлейтін отбасында тәрбиеленген балалар айтысқа қызығушылық танытады. Бірі тілін дамыту үшін келсе, бірі өлең құрылысына қызығады, енді бірі жазба ақын болуды армандайды. «Біз мұндай талантты жастарды іріктеп, бойдағы дарынына қарай бағыттап отырамыз», — дейді ол.
Конференцияда жастар тарапынан тақырыпқа байланысты сауалдар да қойылды.
Арайлым НҰРБАЕВА.