ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫ КВИЗ ОЙЫНЫ ӨТТІ
ЖИТС-пен күрес күні
Жыл сайын 1 желтоқсан — Дүниежүзілік ЖИТС-пен күрес күні аталып өтіледі. Осыған орай «Aqtobe IT HUB» ғимаратында жастар арасында қалалық интеллектуалды квиз ойыны өтті.
Ақтөбе облыстық АИТВ инфекциясының алдын алу жөніндегі облыстық орталықтың профилактикалық жұмыстар бөлімінің меңгерушісі Динара Уразалинованың айтуынша, квизді орталықтың бастамасымен «Qoldau Event» қоры ұйымдастырды.
— АИТВ инфекциясы туралы тұрғындарға толық мәлімет беру, инфекция жұқтырудың алдын алу, профилактика жұмыстары туралы іс-шаралар жыл бойы жүргізіледі. Мамыр айында аталып өтілетін ЖИТС-тен қайтыс болғандарды дүниежүзілік еске алу күні және 1 желтоқсан — Дүниежүзілік ЖИТС-ке қарсы күрес күні кең ауқымды іс-шаралар өткізіледі. Биыл жастар арасында интеллектуалды квиз өткізуді ұйғардық. Мақсат — жастардың АИТВ-инфекциясы туралы ақпаратқа қолжетімділігін арттыру, алдын алу шаралары туралы дұрыс түсінік қалыптастыру, жас буын арасында толеранттылықты дамыту, өз денсаулығына жауапкершілікпен қарау мәдениетін нығайту. АИТВ, негізінен, жыныстық қатынас арқылы жұғатын инфекция. Биыл жыл басынан бергі он айда АИТВ инфекциясын жұқтырған 48 адам анықталды, былтыр 57 адам анықталған болатын. Жалпы алғанда облыста АИТВ инфекциясымен 560 адам өмір сүріп жатыр. Олардың негізгі жасы — 18-63 жас аралығы. Сондықтан бұл мәселе жастар үшін де, ересектер үшін де өте маңызды, — деді Динара Уразалинова.
Интеллектуалды квиз ойынына Ақтөбе қаласындағы жоғары оқу орындары студенттері мен колледж оқушылары қатысты. Олар бірнеше тақырыптық раундтан тұратын сайыстарда АИТВ-инфекциясының алдын алу, берілу жолдары, жалған мифтер, салауатты өмір салты және денсаулық мәдениеті тақырыптарындағы сұрақтарға жауап берді.
— Жастар арасында осындай маңызды тақырыпта іс-шараларды жиі өткізу қажет. Себебі денсаулық бәрінен де маңызды. Интеллектуалды квиз алдында аталған тақырып туралы ақпарат көздерінен мағлұмат алып, дайындалдық, біраз ақпаратқа қанықтық. Мұндай іс-шараларға жастар көп тартылуы керек. Ұйымдастырушыларға рақмет, — дейді М.Оспанов атындағы Батыс Қазақстан медицина университетінің студенті Гүлназ Серікқалиева.
Тез әрі дұрыс жауап беріп, жоғары балл алған топтар өзара бірінші, екінші, үшінші орындарды бөлісіп, арнайы дипломмен және ақшалай сыйлықпен марапатталды.
Мейрамгүл РАХАТҚЫЗЫ.