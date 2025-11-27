БІЛІМ МЕН ТАПҚЫРЛЫҚ АЛАҢЫ
Quiz time
Ақтөбе қалалық жастар ресурстық орталығы қала жастарының білімге, ізденіске және интеллектуалды дамуға деген қызығушылығын арттыру мақсатында кезекті «Quiz Time» ойынын өткізді. Бұл жолғы сайысқа техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарының оқушыларынан 14 команда қатысты.
Интеллектуалды жарыс командалық бірлікті нығайтып, логикалық ойлау қабілетін дамытуға бағытталды. Әр топ төрт ойыншыдан жасақталып, бірқатар тапсырманы орындады. Қатысушылардың зейіні мен жылдамдығын тексеретін сайыс бірнеше кезеңнен тұрды.
Ұйымдастырушылардың айтуынша, соңғы уақытта жастардың интеллектуалды ойындарға деген қызығушылығы айтарлықтай артқан.
— «Quiz Time» жобасын алғаш қолға алғанда, жастар арасында жаңа форматтағы мазмұнды орта қалыптастыруды мақсат еттік. Бүгінде мұндай ойынға деген сұраныс жоғары. Түрлі оқу орындарынан ұсыныс пен өтініш түсіп жатыр. Бұл жобаның қажет екенін көрсетеді. Сайысқа арналған сұрақтардың барлығын орталық мамандары әзірлейді. Біз үшін ең бастысы — ойын сапасы. Биыл бұл жобаны үшінші рет өткізіп отырмыз. Әр сайысқа жаңа элементтер енгізіп, алдыңғы кезеңдерде кеткен қателіктерді ескереміз. Сондай-ақ бір рет қатысқан ойыншы келесі кезеңге тек көрермен ретінде қатыса алады. Бүгінгі ойынға 70-ке жуық жас атсалысуда, — деді қалалық жастар ресурстық орталығының басшысы Әлішер Садық.
Тартысты өткен сайыс нәтижесінде І орынды Ақтөбе гуманитарлық-техникалық колледжінің командасы жеңіп алды. Ал ІІ орынды Ақтөбе сервис колледжі иеленсе, ІІІ орын А.Жұбанов атындағы Ақтөбе музыкалық колледжінің командасына бұйырды.
Жеңімпаз командалар бағалы сыйлықтармен марапатталып, қатысушыларға Алғыс хат табысталды.
А.НАҒАШЫБАЙҚЫЗЫ.