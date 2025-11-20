Қарғалы су қоймасы жаңа инфрақұрылыммен және жеке ГЭС-пен қамтамасыз етіледі
Ақтөбе облысында өңірдің негізгі гидротехникалық нысандарын жаңғыртудың жаңа кезеңі басталды — Қарғалы су қоймасын реконструкциялауға арналған жобалық-сметалық құжаттама әзірленуде. Бұл жұмысты келесі жылдың көктемінде аяқтау жоспарланып отыр, содан кейін жоба мемлекеттік сараптамаға жіберіледі. Құрылыс-монтаж жұмыстары оң қорытынды алынған соң, 2026 жылы басталады.
Қайта жаңғырту су қоймасының негізгі тетіктерін кең көлемде жаңартуды қамтиды, себебі олардың көпшілігіне шамамен елу жыл болған. Нысанның тиімділігін арттыруға және заманауи технологияларды енгізуге ерекше көңіл бөлінген. Жоба аясында шағын гидроэлектр станциясын орнату көзделген, ол су қоймасының гидротехникалық құрылымдарын электр энергиясымен қамтамасыз етеді. Артылған энергия жақын маңдағы елді мекендер мен бизнеске сатылып, аумақтың энергиямен қамтылуын арттыруға және өңірдің энергетикалық тәуелсіздігін нығайтуға мүмкіндік береді.
Бұл жоба Ақтөбе облысындағы ең ірі үш су қоймасын қайта жаңғырту жөніндегі кешенді бағдарламаның соңғы кезеңі болмақ. Бұған дейін Елек өзеніндегі Ақтөбе су қоймасы 36 жылдан кейін алғаш рет ауқымды жаңғыртудан өтті. Сондай-ақ Сазды су қоймасының күрделі жөндеуі аяқталуға жақын.
1975 жылы пайдалануға берілген Қарғалы су қоймасы өңірдің стратегиялық маңызы бар су көзі болып саналады. Оның сыйымдылығы 280 миллион текше метрге дейін жетеді. Инфрақұрылымды жаңарту облыстың су және энергетикалық қауіпсіздігін күшейтуге, сондай-ақ гидротехникалық жүйелердің ұзақ жылдар бойы тұрақты жұмысын қамтамасыз етуге мүмкіндік береді.