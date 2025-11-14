Баспасөз бен оқырман: жаңалық пен жауапкершілік үндестігі
Баспасөз — 2026
Баспасөзге жазылу науқаны қарсаңында «Ақтөбе Медиа» компаниясының өкілдері Қарғалы ауданында болып, газет оқырмандарымен кездесті. Қарғалы—Ақтөбе облысының солтүстігінде орналасқан, Ресейдің Орынбор облысымен шектесетін аудан. Өзге ұлт өкілдері көп шоғырланған, мәдени алуандығымен ерекшеленетін ауданда «Ақтөбе», «Актюбинский вестник» газеттері мен «Үш таған» журналының мыңдаған оқырманы бар.
Шәмші ауылындағы оң өзгерістер
«Ақтөбе Медиа» компаниясының өкілдері облыс орталығынан 100 шақырымдай жердегі Шәмші Қалдаяқов ауылына сағат таңғы сегізден өте жетті. Бұл кезде ауыл мектебінің шамдары самаладай жарқырап тұрды. Үш жүзге жуық бала оқитын ұжымды қыркүйек айына дейін Ботагөз Түрікпенәлина басқарған екен. Қырық жылдық тәжірбиесі бар педагог үш ай бұрын зейнет демалысына шығыпты. Әйтсе де жас әріптестерінің өтінішімен тағы бір жыл бала оқытуға келісімін берген.
— Осы мектептің өзінде отыз жыл еңбектенген екем. Әріптестерім көмек сұрағандықтан дәтім шыдап, үйде жата алмадым. Өзім қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімімін. Оқу-тәрбие процесінде мерзімді басылымдарды,оның ішінде облыстық «Ақтөбе» газетінінің материалдарын көп пайдаландым. Ол үшін алғысым шексіз, —деді тәжірбиелі педагог БотагөзТүрікпенәлина.
Мектептің қазіргі басшысы Мариям Оспанова өткен оқу жылында аттестат алған 20 баланың екеуі «Алтын белгі» иегері атанғанын айтты. Оның айтуынша 52 педагогі бар шағын ұжым баспасөзге жазылу науқанын рухани және ақпараттық құндылықтарды қолдау мүмкіндігі деп біледі. Газет үшін әрбір оқырман қымбат. Кездесу барысында «Ақтөбе Медиа» компаниясының өкілдерімен бірге облыстық «Ақтөбе» газеті бас редакторының бірінші орынбасары Жаңагүл Ниязмағамбетова оқырмандардың сауалына жауап беріп, көп жылдан бергі қолдауы үшін алғыс айтты.
— Соңғы жылдары ақпарат таратушы көбейді, бірақ одан дәстүрлі баспасөздің бәсі түскен жоқ. Керісінше, сапалы, сарапталған ақпаратқа сұраныс артып, талғампаз оқырманның таңдау жасауына мүмкіндік туды. Осындай таңдау көп кезеңде облыстық екі газет пен «Үштаған» журналына жылдар бойы адалдық танытып келе жатқандарыңыз үшін ризамыз, —деді «Ақтөбе Медиа» компаниясының қоғаммен байланыс жөніндегі менеджері Мұратбек Ержақыпов мұғалімдермен кездесуде.
Ауыл клубындағы кездесу де ашық-жарқын, емін-еркін өтті. Тұрғындардың айтуынша, соңғы бір жыл көлемінде Шәмші Қалдаяқов ауылында өзгеріс көп. Оны жұрт 2024 жылғы маусымда жаңадан әкімшілік аумақтық бірлік құрылып, ауылға әкім сайлап алғанымен байланыстырады. «Бұрын көрші ауылға қарасты елдімекен едік. Шаруамызды айтып, сонда баратынбыз. Өзімізді өгей бала сияқты сезінетінбіз», —деді пікір айтушының бірі.
2024 жылы маусым айындағы әкім сайлауы кезінде халықтың қалауы Самат Ізтілеуовке түскен. Сайланғанына бір жарым жылға жуықтаған ауыл әкімінің айтуынша, Шәмші Қалдаяқов атындағы елді мекеннің 1 609 тұрғыны бар. Оның 60-70 пайызы облыс орталығы Ақтөбеге қатынап жұмыс істейді. Одан бөлек ауылдың 150 тұрғыны жеке кәсіпкер ретінде тіркеуге алынған.
— Қазір Әбілқайыр хан көшесіне асфальт төселіп жатыр. Ұзындығы 1 шақырым 352 метр болатын ауылдағы ең ұзын көшеде бұрын-соңды асфальт болмаған. Келер жылы тағы үш көшенің жолы жөнделеді. 2028 жылға дейін Қалдаяқов ауылындағы 14 көшенің бәрін жөндеп болсақ деген жоспарымыз бар. Жарықтандыру мәселесі 95 пайыз шешілді. Жарық тартылмаған бір ғана көше қалып тұр. Ауылдан үш шақырымдай жерде канализация қалдығын төгетін орын бар еді. Бұрын ол жерге көлік кіре алмайтын. Көлік жолына тас төсеп, айналасын қоршап, сұйық қалдыққа арнайы шұңқыр қазып, мал өлексесін тастайтын орын әзірледік, — дейді ауыл әкімі Самат Ізтілеуов.
«Қарғалының Швейцариясындағы» игі істер
Қалдаяқов ауылындағы кездесуден соң «Ақтөбе Медиа» компаниясының өкілдері Қарғалы ауданының Қосестек ауылын бетке алды. Жергілікті жұрт «Қарғалының Швейцариясы» деп атайтын ауыл маусымның төрт мезгілінде де әдемі. Күз мезгілінде ерекше көз тартады.
Бір кездері Қосестек орта мектебінде 800-ден астам бала оқыған. Қазір 203 бала білім алып жүр. Мектеп директоры Ертай Аманжолов оқушылардың басым көпшілігі 9-сыныптан соң іргедегі Ресей қалаларына кетіп қалатынын айтады.
Қазақстандықтардың,әсіресе жастардың миграциясы— Ресеймен шекаралас елді мекендердің барлығына тән мәселе. Ақтөбе облыстық көші-қон қызметінің мәліметінше, биылдыққа облыстың 121 тұрғыны көрші мемлекеттерге көшіп кеткен.
Қосестек ауылдық округінің әкімі Гүлжан Досмағамбетова соңғы жылдары ел жаппай көшуді азайтып, миграция салыстырмалы түрде тұрақтала бастағанын айтады. Қазір Қосестек ауылында 1 594 адам тұрып жатыр. Оның елу шақтысы ауыл мектебінде бала оқытады.
Облыстың қай түкпіріндегі аудан не ауыл болсын, газет оқырмандарының көшбасында әрдайым мектеп мұғалімдері тұрады. Ауыл тұрғындары үшін мектептің орны бөлек. Ауылда мектеп— білім мен тәрбие ошағы ғана емес, үнемі мәдени-көпшілік іс-шаралардың басы-қасында болатын әмбебап орталық. Бір сөзбен айтқанда, жергілікті жұрттың бет түзейтін «құбыласы» десе де болады.
Қосестек мектебіндегі кездесуде бастауыш сынып мұғалімі Ирина Круц көп жылдан бері «Актюбинский вестник» газетін жаздыртып алып оқитынын айтты. Қосестек дәрігерлік амбулаториясының медбикесі Надежда Нигай да осы басылымның тұрақты оқырманының бірі. Иринаны білім саласы мен облыстың түкпір-түкпіріндегі әріптестерінің іс-тәжірбиесі туралы мақалалар қызықтырса, Надежда медицина мен әлеуметтік қамсыздандыру бағытындағы жаңалықтарды қалт жібермеуге тырысады.
Қосестек дәрігерлік амбулаториясына жалпы саны 1 700 адам тіркелген. Надежда Нигайдың айтуынша, оның 300-ден астамы ауылда тұрмайды. Бірақ медициналық қызметті үйреншікті жері—ауыл амбулаториясынан алғанды ұнатады.
— Себебі,біз әр пациентті балаша өбектейміз. Тегін дәрі-дәрмек алатын, болмаса скринингтен өтетін кезі жақындаса, телефон соғып іздейміз. Бұл адамдарға ұнайды. Сол себепті жұрт ауыл амбулаториясына қаралғанды жөн көреді, —дейді Надежда Нигай.
Қосестек ауылын 12 жылдан бері бір адам— Гүлжан Досмағамбетова басқарады. Ауыл әкімін мәслихат екі мәрте, ауыл тұрғындары екі мәрте сайлаған. Қатарынан төрт рет әкімдікке сайлаған Гүлжанның ауылдастары арасында беделі зор екені аңғарылады.
2025 жылғы сәуірде өткен әкім сайлауы кезінде Гүлжан Досмағамбетова сайлаушыларына «ауылда өрт сөндіру бекеті ашылады, Абай және Қонаев көшелері арқылы өтетін ауыл ішіндегі екі автокөпір жөнделеді, автомобиль жолдарын жөндейміз» деп уәде берген. Ауыл әкімі уәдесінде тұрды. Өрт сөндіру бекеті ашылып, жалпы ұзындығы 3,5 шақырым болатын төрт көшеге Қосестектің тарихында алғаш рет асфальт төселген.
Жанна КӨПЖАНОВА,
Қарғалы ауданы.