Аутсорсерлер тәжірибе алмасты
Форум
Ақтөбе қаласында қазақстандық бухгалтерлік есеп аутсорсингі қауымдастығының форумы өтті. Шара жергілікті билік пен «Атамекен» кәсіпкерлер палатасының қолдауымен ұйымдастырылды.
Форумға жиналған 500-ден астам адам салық және бухгалтерлік заңнамадағы өзекті өзгерістерді талқылады. Олардың арасында өңірлерден келген мемлекеттік мекемелердің бухгалтерлері, аудиторлар, салық кеңесшілері және әртүрлі қалалардағы аутсорсингтік компаниялардың өкілдері бар.
Спикерлер — Берік Заиров, Жанар Қожабаева, Наталья Фигурина, Ульвия Қасымова, Айжан Балакешева, Елена Коломейцева, Анастасия Макова, Светлана Петракова және Әсел Отаралиновалар тақырып бойынша баяндама жасады. Сарапшылар талқысы қызықты әрі тартысты болды.
Форум барысында 2026 жылы күшіне енетін жаңа салық кодексіндегі барлық негізгі өзгерістер қаралды. Қатысушылар тыңдап қана қоймай, сұрақтар қойып, нақты жағдайларды бірлесіп талқылады, бухгалтерлер мен аутсорсингтік компаниялардың күнделікті қызметінде туындайтын сұрақтар бойынша тәжірибеалмасты.
Спикерлердің бірі Айжан Балакешеваның сөзі ерекше есте қалды. Ол мұндай форумдар «Халық үніне құлақ асатын мемлекет» қалай жұмыс істейтінінің мысалы екенін атап өтті: билік, бизнес және сарапшылар тең дәрежеде сөйлесіп, бірге шешім іздеді.
Қатысушылардың айтуынша, ҚБАҚ форумы пікір алмасу алаңына ғана емес, кәсіби қоғамдастықты біріктірудің символына айналды. Қауымдастықтың бұл ісі жалғасын табады.
Нұргүл БЕКТІБАЕВА,
Қазақстан бухгалтерлер және аутсорсерлер қауымдастығының төрағасы.