Берекелі отбасы өнегесі
Тәрбие
Отбасы — адам баласының сүйенер тірегі, мейірім мен махаббаттың ордасы. Халқымызда «Берекелі отбасы — елдің ырысы» деген дана сөз бар. Шынында да, елдің бірлігі мен ынтымағы ең алдымен отбасынан бастау алады. Әке шаңырақ иесі болса, ана — отбасының жүрегі, ал бала — болашағымыздың жарқын үміті.
Осы құндылықтарды насихаттау мақсатында мектеп кітапханашысы Ақмарал Ұзақбайқызы «Берекелі отбасы — ел тірегі» тақырыбында кездесу ұйымдастырды. Кездесуге «Мерейлі отбасы» ұлттық байқауының қатысушысы Сағынғазы Төлебаевтың отбасы шақырылды.
Сұхбат барысында Сағынғазы Төлебайұлы өз әулетінің татулығы мен берекесінің сырын әңгімелеп, отбасындағы ынтымақ пен өзара сыйластықтың маңыздылығын атап өтті. Мерейлі отбасы иелері өмірлік тәжірибесімен бөлісіп, берекелі отбасының басты құпиясы түсіністік пен өзара құрмет екенін айтты.
Кітапханашы Ақмарал Ұзақбайқызы қатысушыларға отбасы құндылықтары мен тәрбиеге арналған әдебиеттер туралы мағлұмат беріп, жас ұрпақтың рухани дамуына ықпал ететін кітаптарды таныстырды.
Мұндай игі шаралар ұлт болашағының рухани тірегі саналатын отбасылық дәстүрлерді дәріптеп, қоғамдағы бірлік пен татулықтың қадірін арттыра түсетіні анық.
А.ҰЗАҚБАЙҚЫЗЫ,
№2 мектеп-гимназияның кітапханашысы.
Шалқар ауданы.