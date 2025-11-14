Жаңалықтар

Берекелі отбасы өнегесі

14 Қараша 2025
20
Тәрбие

Отбасы — адам баласының сүйенер тірегі, мейірім мен махаббаттың ордасы. Халқымызда «Берекелі отбасы — елдің ырысы» деген дана сөз бар. Шынында да, елдің бірлігі мен ынтымағы ең алдымен отбасынан бастау алады. Әке шаңырақ иесі болса, ана — отбасының жүрегі, ал бала — болашағымыздың жарқын үміті.

Осы құндылықтарды насихаттау мақсатында мектеп кітапханашысы Ақмарал Ұзақбайқызы «Берекелі отбасы — ел тірегі» тақырыбында кездесу ұйымдастырды. Кездесуге «Мерейлі отбасы» ұлттық байқауының қатысушысы Сағынғазы Төлебаевтың отбасы шақырылды.

Сұхбат барысында Сағынғазы Төлебайұлы өз әулетінің татулығы мен берекесінің сырын әңгімелеп, отбасындағы ынтымақ пен өзара сыйластықтың маңыздылығын атап өтті. Мерейлі отбасы иелері өмірлік тәжірибесімен бөлісіп, берекелі отбасының басты құпиясы түсіністік пен өзара құрмет екенін айтты.

Кітапханашы Ақмарал Ұзақбайқызы қатысушыларға отбасы құндылықтары мен тәрбиеге арналған әдебиеттер туралы мағлұмат беріп, жас ұрпақтың рухани дамуына ықпал ететін кітаптарды таныстырды.

Мұндай игі шаралар ұлт болашағының рухани тірегі саналатын отбасылық дәстүрлерді дәріптеп, қоғамдағы бірлік пен татулықтың қадірін арттыра түсетіні анық.

 А.ҰЗАҚБАЙҚЫЗЫ,

№2 мектеп-гимназияның кітапханашысы.

Шалқар ауданы.

14 Қараша 2025
20

Басқа жаңалықтар

Аутсорсерлер тәжірибе алмасты

14 Қараша 2025

Қызмет пен сенім

13 Қараша 2025

Қазақстан мен Ресей серіктестігі жаңа стратегиялық деңгейге шықты

13 Қараша 2025

Тағылымды кездесу

13 Қараша 2025

Пікір үстеу

Э-пошта мекенжайыңыз жарияланбайды.

© Copyright 2025, "Ақтөбе газеті", aqtobegazeti.kz
Сайт материалдарын қолдану үшін міндетті түрде сілтеме көрсетілуі тиіс.
Авторлық және жанама құқықтар сақталады.
Мақалалар мазмұнына авторлары жауапты.
Back to top button