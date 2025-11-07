Ауызсумен қамтылды
Қуаныш
Байғанин ауданында ауылдарды орталықтандырылған ауызсумен қамтамасыз ету бағытындағы жұмыс жүйелі түрде жүргізіліп келеді. Соның айқын бір көрінісі — Баршақұм ауылында көптен күткен маңызды жоба іске асып, ауыл тұрғындары таза ауызсуға қол жеткізді.
Жаңа су жүйесінің пайдалануға берілуіне арналған салтанатты шараға аудан әкімі Айбек Көпенов арнайы қатысып, ауыл жұртшылығын қуанышты оқиғамен құттықтады.
— Баршақұм ауылының тұрғындары үшін бұл — көптен күткен қуанышты жаңалық. Елді мекендерді сапалы ауызсумен қамту — біздің басты міндетіміздің бірі. Халықтың тұрмыс сапасын жақсартуға бағытталған осындай игі істер алдағы уақытта да өз жалғасын табады, — деді аудан әкімі.
Ауыл тұрғындарын ауызсумен қамтамасыз ету жобасының құрылыс жұмыстары 2022 жылдың 13 мамырында басталды. Жобаға жауапты мердігер ұйым — «Арай-НС» ЖШС. Жоба аясында ауыл аумағында су ұңғымасы қазылып, толық іске қосылды. Сонымен қатар ауылішілік жаңа су құбырлары тартылып, бірінші және екінші көтерілімдегі насосты станциялар орнатылды.
Құрылыс барысында көлемі 100 текше метрлік екі су резервуары мен су жинақтау мұнарасы салынды. Барлық инфрақұрылым талапқа сай заманауи құрылғылармен жабдықталып, жүйенің тұрақты әрі үздіксіз жұмыс істеуіне жағдай жасалды.
Жобаның нәтижесінде күніне 350 тұрғынға 46,2 текше метр таза ауызсу жеткізіліп отырады. Енді Баршақұм ауылының тұрғындары тәулік бойы сүзгіден өткен сапалы суға қол жеткізіп отыр.
Бұл игілікті іс аудан көлемінде атқарылып жатқан ірі инфрақұрылымдық жобаның біріне айналып отыр. Осындай жұмыстың жүйелі жүргізілуі — ауыл халқының әлеуметтік жағдайын жақсартып, тұрмыс сапасын арттыруға бағытталған нақты қадамдардың айғағы.
Гүлжан БАЗЫЛҚЫЗЫ.