Ауылға көңіл бөлсеңіз…
Темір ауданының әкімі Алмас Жақсылықовтың жоспарлы есептік кездесуі Қайыңды ауылдық округіне қарасты Шибұлақ, Бабатай және Құмқұдық ауылдарында жалғасты. Бұған дейін мұндай басқосу Жақсымай, Ақсай ауылдық округтерінде ұйымдастырылған еді.
Кездесу барысында әуелі округ әкімі Раман Рашевтің жылдық есебі тыңдалып, ауыл тұрғындарының ұсыныс-пікірлері қаралды. Артынша аудан әкімі тұрғындардың сауалдарына жауап беріп, көтерілген мәселелер бойынша түсінік берді, сондай-ақ ауыл тұрғындарының әр сыны назардан тыс қалмайтынын атап өтті.
— Ауылдарды дамыту — ауданның тұрақты өсімінің негізгі тірегі. Инфрақұрылым және әлеуметтік нысандардың жағдайын жақсарту бағытындағы жұмыс үздіксіз жүргізіледі. Халықтың қолдауы мен белсенділігі — ортақ жетістігіміздің кепілі.
Біздің басты мақсатымыз — халықтың өмір сүру сапасын арттыру. Бұл бағытта келер жылы да бірқатар маңызды жоба іске асады,— деп алдағы даму жоспарымен бөлісті аудан әкімі.
Кездесу қорытындысы бойынша Алмас Жақсылықов округ әкіміне ауылішілік жолдарды жөндеу және газ жүйесіне қатысты жобалық ұсыныстарды пысықтап, тиісті бөлімдермен бірлесе нақты шаралар қабылдауды тапсырды.
Айәли АЙБЕК.
Темір ауданы.