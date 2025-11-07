Жол жөнделіп, жаңа нысандар салынып жатыр
Қобда ауданы
Қобда ауданының әлеуметтік-экономикалық даму қарқыны 9 айдың қорытындысы бойынша оң нәтиже көрсетіп отыр. Бұл туралы өңірлік коммуникациялар қызметі алаңында өткен баспасөз конференциясында аудан әкімі Ізгілік Тынымгереев баяндады.
Ізгілік Тынымгереевтің айтуынша, биыл аудан бюджетіне 1 млрд 232,8 млн теңге қаржы бөлініп, оның 92,9 пайызы игерілген.
—Биыл бірнеше елді мекенде су құбыры жаңартылып, тозып тұрған электр желілері кезең-кезеңімен жөндеуден өтті. Мәселен,Бестау мен Әлия ауылдарында су жүйесі толық жаңартылды. Ал Бегалы, Жиренқопа және Қобда ауылдарында жыл соңына дейін жаңа су жүйесі тапсырылады деп жоспарланып отыр. Жалпы, ауданды таза ауызсумен қамту үлесі 98 пайызға жетті. Ал көгілдір отынмен қамтамасыз ету үлесі 79,6 пайызды көрсетіп отыр, — деді аудан әкімі.
Аудан тұрғындарын газбен қамту деңгейін арттыру мақсатында 2027 жылға дейін бұл көрсеткішті 93 пайызға жеткізу жоспарланған. Осы бағытта Көк үй, Жиренқопа және Байтақ ауылдарына жеткізуші және ауылішілік газ құбырын тарту жобасы әзірленіп, бүгінде тиісті басқармаларға бюджеттік өтінім жолданған.
Ауданда инвестиция тарту мен құрылыс көлемі де айтарлықтай артқан. Биыл негізгі капиталға 8 млрд 662,4 млн теңге инвестиция тартылып, өсім 201,4 пайызға жетті. Оның ішінде ауыл шаруашылығы саласына — 4 млрд 728 млн теңге бағытталып отыр.
— Биыл ауыл шаруашылығы саласы тұрақты өсім көрсетіп отыр. Мәселен, асылтұқымды мал шаруашылығын дамыту мен өнім сапасын арттыру бағытында шаруашылықтарға 517,9 миллион теңге субсидия берілді.
Ал Терісаққан ауылдық округінде орналасқан «Береке» шаруа қожалығы 10 мың бас ұсақ малды бордақылайтын алаң салып жатыр. Бұл жобакелесі жылыіске қосылып, 10 адамды тұрақты жұмыспен қамту жоспарланып отыр, — деді аудан әкімі.
Халықтыбаспанаменқамтамасызетумәселесі де бастыназарда. Биылкезектетұрғаназаматтарғатөртүйсатыпалынған. Соныменқатароблыс бюджетінентағы30 тұрғынүйсатыпалуғақаржыбөлініпотыр.
БілімсаласынатоқталғанІзгілікТынымгереевтіңайтуынша, аудандақазіргітаңда 24 мектеп, 10 балабақшажәнеекіқосымшабілім беру ұйымыжұмысістейді. Жалпы 3,5 мыңғажуық бала білімалуда.
— БиылҚызылжар орта мектебінекүрделіжөндеужәнеБестаудағы мектеп-балабақшакешенінеағымдағыжөндеужасалды. Сондай-ақ 60,1 миллион теңгеге6 мектептіңтехникалықбазасыжаңартылып, үшжалпыбілімберетінмектепке «Алақан» бірыңғайжүйесіенгізілді, — дедіаудан әкімі.
Жұмыспенқамту мен әлеуметтікқолдау да аудандағыбасымбағыттыңбірі. Ауданәкімініңайтуынша, биылжұмыспенқамтудыңкешендіжоспарыбойынша
2148 адамдықамтужоспарланса, 9 ай қорытындысыбойынша 2130 адамтұрақтыжәнеуақытшажұмысқаорналасқан.
— Биыл 10 мыңтұрғынғашаққанда 100 жаңажұмысорнынашужоспарланғанеді. Бүгінде бұл көрсеткіш 121 пайызға орындалып отыр. «Жастар тәжірибесі», «Алғашқы жұмыс орны», «Ұрпақтар келісімшарты» секілді жобалар аясында аудан жастары тұрақты жұмысқа орналасты. Ал «Дипломмен — ауылға» бағдарламасы арқылы 7 маман тұрғын үй сатып алып, 47 жас маманға көтерме жәрдемақы берілді, — деді Ізгілік Тынымгереев.
Жол инфрақұрылымын дамыту бағытында да ілгерілеу бар. Аудан бойынша жалпы ұзындығы 203 шақырым аудандық маңызы бар автомобиль жолдарының 78 пайызы жақсы және қанағаттанарлық жағдайда.
— Биыл бұл мақсатқа облыс бюджетінен 1,6 миллиард теңге бөлінді. Соның ішінде жалпы құны 818,1 миллион теңгеге Қобда-Сарыбұлақ бағытындағы 10,6 шақырым жолға орташа жөндеу жүргізілуде. Сонымен қатар Жиренқопа, Өтек, Сарыбұлақ ауылдарындағы бірнеше көше жөнделіп, «Ауыл – ел бесігі» бағдарламасы аясында Талдысай ауылының ішкі жолы жаңартылды. Абат- Байтақ кесенесіне апаратын жолдың құрылысы да басталып, оған 600 миллион теңге бөлінді, — деді аудан әкімі.
Баспасөз конференциясында Ізгілік Тынымгереев ауданның мәдениет, денсаулық, спорт салаларындағы оң өзгерістерді де атап өтті. Жиын соңында БАҚ өкілдерінің сұрақтарына жауап берді.
Айдана АЛТЫБАЕВА.