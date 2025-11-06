Жедел жәрдем қызметкерлерінің сайысы
Ақтөбеде жедел жәрдем қызметкерлері арасында «Quiz TIme» зияткерлік сайысы өтті. Іс-шараны «Қамқор» кәсіподағы, қалалық ішкі саясат бөлімі мен қалалық жастар ресурстық орталығы ұйымдастырған.
Жедел жәрдем бекетінің кәсіподақ төрағасы Нұркелді Бақтыбаевтың айтуынша, бұл сайыс қатысушылардың шығармашылық қабілетін шыңдауына зор мүмкіндік береді.
— Бұған дейін де жедел жәрдем жүргізушілері арасында түрлі спорт жарыстарын өткіздік. Әр күні қауырт жедел жәрдем қызметкерлері мұндай іс-шараларда белсенділік танытып жүр. Алдағы уақытта іс-шараның ауқымын кеңейтіп, медицина мекемелері арасында командалық жарыс ұйымдастырғымыз келеді. Қатысушыларға тың серпін беретін мұндай қызықты сайыстардың өткізілуін басшылық құрам да қолдап отыр. Сондықтан алдағы уақытта топтық жарыстарды жиі өткізетін боламыз, — дейді кәсіподақ төрағасы.
Тартысты зияткерлік сайысқа қатысқандардың бірі — 3-ауысым фельдшері Ермек Айменов. Оның Ойыл аудандық ауруханасынан облыс орталығына ауысқанына бір жылға жуықтапты. Бүгінде ол Батыс бекетінің 8-бригадасында еңбек етіп жүр.
— Сайысқа 9 команда қатысты. Қатысушылар 5 кезең бойынша сайысты. Алғашқы кезеңде әртүрлі сұрақтарға жауап бердік. Алдымен шарды жарып, бір минут ішінде логикалық және медициналық бағыттағы сұрақтардың жауабын табуға тырыстық. Одан кейінгі сайыста команда мүшелеріне белгілі бір көріністі іс-қимыл арқылы түсіндіруге тапсырма берілді. Командалық ойынға алғаш рет қатысқаныма қарамастан, белсенді ойын өрнегін көрсеттім деп ойлаймын. Капитандар сайысы ең шешуші кезең еді. Бұл кезеңде елімізге белгілі тұлғалардың суреті ұяшық ішінде жасырылды. Өзіме ең ұнағаны — музыкалық саундтректерді табу кезеңі болды. Осындай қызықты сайыстардың жиі өткізілгенін қалаймын. Бір сәт қауырт жұмыстан босап, сергіп қалдық, — дейді фельдшер.
Тартысты ойын нәтижесінде Батыс бекетінің 3-ауысымдағы жедел жәрдем қызметкерлері жеңімпаз атанды. Ал Call орталығының командасы 2-орынды иеленсе, 3-орын Батыс бекетінің 1-ауысымдағы қызметкерлеріне бұйырды. Сондай-ақ «Санавиация» командасының фельдшері Альбина Мелибаева «Үздік ойыншы» номинациясын иеленіп, кинотеатрға жолдаманы жеңіп алды. Ал Алтынсарин көшесіндегі бекеттің 3-ауысымдағы фельдшері, «Үздік ойлы капитан» номинациясының иегері Зульфия Ршмановаға бассейнге бір айлық абонемент табысталды.
Ақмарал МҰҚАШЕВА.