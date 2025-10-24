«Абай мұрасы — халық ұлағаты»
Әдеби кеш
Осындай тақырыпта «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» акционерлік қоғамының бас кеңсесінде қазақтың ұлы ойшылы, данышпан ақын Абай Құнанбайұлының 180 жылдығына арналған әдеби-танымдық кеш өтті. Іс-шараға облыстықардагерлер кеңесінің төрағасы Серік Шаңғұтов, Ақтөбе қалалық мәслихатының төрағасы Анар Даржанова, қалалық ардагерлер кеңесінің төрағасы Ахат Мырзалин, сондай-ақ бірқатар еңбек ардагерлері мен халық қалаулылары, қоғамдық ұйым өкілдері арнайы қонақ ретінде шақырылды.
Аталған іс-шараны компания жанындағы халықаралық «Қазақ тілі» қоғамының бастауыш ұйымы мен мекеменің белсенді жастары бірлесіп ұйымдастырды.
— Кештің басты мақсаты — Абайдың мол рухани қазынасын насихаттау, оның өмірлік ұстанымдарын, даналыққа толы сөздерін жастардың жүрегіне жеткізу, ұлттық рух пен адамгершілік құндылықтарды дәріптеу. Абайдың мұрасы — халқымыздың мәңгілік рухани бағдаршамы. Оның әрбір өлеңі мен қарасөзі — бүгінгі жас ұрпақ үшін өмір сабағы, адамдық пен парасаттың өлшемі. Сондықтан осындай шаралар арқылы біз ұлы ойшылдың аманатын кейінгі буынға жеткізуді мақсат тұтамыз, — дейді «СНПС-Ақтөбемұнайгаз»АҚ Корпоративтік қауіпсіздік жөніндегі бас менеджері, халықаралық «Қазақ тілі» қоғамы бастауыш ұйымының төрағасы Абай Сақтағанов.
Әдеби-танымдық кеш театрландырылған қойылыммен басталды. Домбыраның қоңыр үнімен «Сегіз аяқ» әні шырқалып, көрерменді Абай әлеміне жетеледі. Кеш барысында ақынның өлеңдері мен қарасөздеріоқылды. «Торжорға» күйі, хормен айтылған «Желсіз түнде жарық ай», «Айттым сәлем, Қаламқас» әндері көрерменге ерекше әсер қалдырды.
Кешке белсене қатысқан жас қызметкерлердің қатарында Ерік Елемесов, Қорғанбек Бабаев, Ғанибек Ерғазиев, Әлішер Сүлейменов, Назгүл Тастаева, Фариза Тыныштық жәнебасқалары болды.
Бағдарлама соңында Абайдың қырықыншы қарасөзі оқылып, ұлы ақынның адамгершілік пен рухани биік ойларының терең мағынасы тағы бір мәрте айқындалды.
Абай Сақтағановтың айтуынша, осындай рухты көтеретін, баға жетпес мұраны дәріптейтін іс-шаралар алдағы уақытта да халықаралық «Қазақ тілі» қоғамы бастауыш ұйымының ұйымдастыруымен өз жалғасын табатын болады.
Арайлым НҰРБАЕВА.