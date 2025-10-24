Мәдениет және спорт қызметкерлері марапатталды
Республика күні мерекесі қарсаңында Қазақстандық салалық мәдениет, спорт және ақпарат қызметкерлерінің кәсіподағы облыстық филиалында салтанатты жиын өтті.
Іс-шараға бастауыш кәсіподақ ұйымдарының төрағалары,аудандық Мәдениет үйлері мен кітапханалардың, спорт мектептерінің қызметкерлері қатысты.
Жиын Әнұранмен басталды. Облыстық филиал төрағасы Нәзира Табылдинова қатысушыларды Кәсіподақ күнімен, Республика күнімен және Кітапханашылар күнімен құттықтап, жылы лебізін білдірді.
— Қазан — мерекеге толы ай. Бүгінде облыс бойынша 118 бастауыш кәсіподақ ұйымы жұмыс істейді. Ұжым мен басшылық арасында алтын көпір болып жүрген кәсіподақ төрағаларына алғыс айтамыз, — деді Н.Табылдинова.
Мерекелік жиында кәсіподақтыңбелсенді мүшелері марапатталды. Әуелі Ақтөбе облысы Кәсіподақтар орталығының Алғыс хаты кәсіподақ қозғалысын дамытуға үлес қосқан алты адамға табыс етілді. Бұл қатарда «Ақтөбе Медиа» ЖШС бастауыш ұйымының төрағасы Дина Әлиева да бар. Сондай-ақ Республика күніне орай мәдениет және спорт саласының бір топ қызметкері марапатталды. Олардың қатарында Шалқар аудандық кітапханасының қызметкері, бастауыш кәсіподақ төрағасы Жанат Садықова «Еңбек даңқы» төсбелгісіне ие болды.
Іс-шара барысында Қазақстандық салалық мәдениет, спорт және ақпарат қызметкерлері кәсіподағы облыстық филиалының төрағасы Нәзира Сәрсембайқызы Жанат Садықованың отбасына көрсетілген қолдауды атап өтті.
— Биыл жазда тілсіз жаудың салдарынан Шалқар аудандық кітапханасының қызметкері, бастауыш кәсіподақ ұйымының төрағасы Жанат Садықова баспанасынан айырылды. Аллаға шүкір, отбасы мүшелері аман. Бұл жағдай туралы естіген кәсіподақ төрағалары бірлесе қаражат жинап, көмек көрсетті. Кәсіподақтың күші — бірлікте, — деді ол.
Жиын барысында төрағалардан жиналған 500 мың теңгенің сертификаты Жанат Садықоваға табыс етілді. Әріптестерінің қолдауына ризашылығын білдірген ол ұйымдастырушыларға алғыс айтты.
Мерекелік жиынғақатысқан облыстық планетарий директоры Қорлан Бөлеков марапат иелерін құттықтады. Іс-шараны Ғ.Жұбанова атындағы облыстық филармонияныңәншісі Қуан Жаңбырбаев әнмен әрледі.
Айнұр ІЛИЯСҚЫЗЫ.