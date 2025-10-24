Көше атауы — ұлт тарихының айнасы
Өз тарихына, ғасырлар бойғы тұрмыс-тіршілігінен туындаған таным-түсінігіне, салт-дәстүріне деген сыйластығы сол халықтың мәдениетін жасайды да, ол қоғамның өзгеруіне байланысты дамып, жаңа тұрпатқа ие болады.Тәуелсіздік алған 34 жылдың ішінде қазақ халқы рухани тұрғыдан қайта түледі, ата-бабадан мирас боп қалған мол мұраны ертеңге жеткізу мақсатында қыруар істер атқарылды.
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Ұлттық құрылтайдың IV отырысында сөйлеген сөзінде:«Менің бастамаммен ономастика саласын ретке келтіру үшін ауқымды жұмыс басталды.Көшелер мен елді мекендерге атау беруде немесе атауларды өзгерту мәселесіне келгенде, жергілікті атқарушы органдар көп қателік жіберген, бұл ретте жерлестік пен тамыр-таныстыққа жол берілген», — деп,ономастика саласындағы мәселелерге айрықша тоқталды.
Ономастика жүйесі — рухани-тарихи ақпарат көзінің бірі. Мемлекеттік тіл мәртебесіне ұлттық мүдде тұрғысынан қарар болсақ, тілдің этномәдени және әлеуметтік қызметін айғақтайтын, дерек беретін, дәйектей алатын негіздері қатарынан қазақ ономастика жүйесі де орын алуға тиіс. Көше атауларын қолданудағы ерекшеліктерді білу, оларды талдап-түсіндіру, себептерін анықтау — тілді дамытужұмыстары үшін маңызды мәселе.
Халықтың әдет-ғұрып, тарихи дәстүрлері мен ономастикасының негіздері арасындағыбайланысқа орай екі проблеманы атап өткіміз келеді:біріншісі, нақты тарихи кезеңдегі атаулардың әлеуметтік саралануы; екіншісі, қазақы атаулардың әлеуметтік даму үдерісін,оның тарихынәлеуметтікқұбылысретінде қарау. Егемендік жарияланғаннан кейінгі алғашқы жылдары көше атауларына қазақы атберу, өзгерту, бұрынғы жер-су атауларын қайтару мәселесіне қарсы болғандар да табылды. Дегенмен уақыт барлығын өз орнына қойды.Көше атауларына, оның ұлттық бет-бейнесіне мән беру мемлекеттік дәрежедегі іс еді.
Ономастика ғылымының ішкі қабаттарына годонимдер, эргонимдер, прагматонимдер, менсонимдер, т.б. жатады және олардың негізгі қызметі осындай түйткілді мәселелерді шешу болып табылады. Л.Гумилев атындағы ЕҰУ профессоры, филология ғылымдарының кандидаты Ж.Қоңыратбаева: «…«годоним» — ғылыми сөздіктерде қалаішілік желілік нысандар — даңғыл, көше, бульвар, жағалау, т.б. атаулары», —деп көрсетеді.Біздің облыс бойынша атауы жоқ көшелерге атау беру туралы 2024-2028 жылдарға арналған Жол картасына сәйкес 2025 жылы 1 тұрғын үй алабына, 20 жаңа көшеге ат беріліп,сондай-ақ идеологиялық тұрғыдан ескірген, мән-мағынасы жоқ 15 көшенің атауы өзгертілді.
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстан халқы Ассамблеясының XXXIV сессиясының пленарлық отырысында, Ұлы Жеңістің 80 жылдығына орай, жаңа және атаулары қайталанған көшелерге, ең алдымен, Ұлы Отан соғысы ардагерлерінің есімін беру керектігін атап көрсеткен болатын.Осы орайда жолданған ұсыныстар ішінен жаңа көшеге атау беру бойынша 11Ұлы Отан соғысы ардагерінің және атауы жоқ 10 көше бойынша ұсыныс республикалық ономастика комиссиясы тарапынан қолдау тауып, облыс әкімдігінің №112 қаулысымен және облыстық мәслихатының №222 шешімімен қабылданды. Атап айтсақ, майдандағы және тылдағы ерлігі үшін марапатталған Мұқас Тұрмұхамбетов, Нұрмахан Кенжебаев, Асанғали Шыңбаев, Бақи Шанов, Аймұхамбет Құттымұратов, Салмағанбет Көзденбаев, Назарбай Сүндетбаев, Бисембі Нұрлыбаев, Шәкір Төлемісов, Балмұхамбет Мырзалин, Іскендір Сәрсенбаев сынды ардагерлердің есімдері көшелерге берілді.
Қазақстанның заманауи ономастикалық кеңістігі инновациялық қоғамдық, психологиялық, тарихи мінезімен сипатталады: Қазақстанда геосаяси және тілдік жағдай өзгерді, сондықтан да қазақ антропонимдерінің әлеуметтік мәні және олардың лингвомәдени негіздерітуралы көзқарас та өзгерді.
Ақтөбе қаласындағы көше атауларының қазақылануын сөз еткенде,бұрынғы атауларды ой елегінен өткізіп,салыстыра қарап шығуға тура келеді.Кеңестік кезеңде Московская, Вокзальная, Локомотивная,Станционная,Интернациональная,Снайперская,Актюбинская, Севастопольская,Холмогорская,Индустральная,Фестивальная,Звездная,Местпром,Дорожная,Детская тұйық көшесі, Авиационная, Петропавлвская, Нефтянников, Кленовая, Береговая, Южная және басқа, сондай-ақ қазақ еліне, жеріне мүлде қатысы жоқ тұлғалардың, қызыл белсенділердің аттарымен аталған атаулардан көз сүрінетін. Қазір ондай көшелердің көпшілігі жаңа атауға ие болды. Атап айтсақ, Әбілқайыр хан атындағы даңғыл, Ә.Молдағұлова атындағы даңғыл, Тәуелсіздік даңғылы, Ағайынды Жұбановтар көшесі, Алтын Орда шағын ауданы, Мәңгілік ел көшесі, Тәуелсіздік даңғылы, О.Тәтеұлы, Х.Досмұхамедұлы, М.Шоқай, Қ.Сәтбаев, Т.Рысқұлов, Б.Қаратаев, Тілеу батыр, Ш.Қалдаяқов, С.Нұрмағамбетов және т.б. белгілі тұлғалар есімін алған көшелер осыған дәлел бола алады. Облыстық әкімдік, Ақтөбе қаласының әкімдігі, облыстық тілдерді дамыту басқармасы мен қалалық мәдениет және тілдерді дамыту бөліміқалалық «Қазақ тілі» қоғамымен бірлесіп, көше атаулары мен жарнамалар, маңдайшалар, т.б. мәселелелердіүнемі назарда ұстап келеді. Ақтөбе қаласындағы тиісті аумақ халқының пікірін ескере отырып, биылАлматы ауданы бойынша көшелерге — Алтынтөбе; Әбдуәли Қайдар атындағы; Домалақ ана атындағы; Қасым Қайсенов атындағы; Бәйгеторы, ал Астана ауданы бойынша —Әнуар Әлімжанов атындағы; Талдық; Оймауыт; Сарыжар, т.б. атаулар берілді. Дегенмен қала тұрғындарының ұсыныстары мен талап-тілектерін негізге алғанда және көше атауына қатысты мәселеде бірнеше заңдылық басшылыққа алынады. Біріншіден,ғалымдардың көрсетуінше, қала көшелеріне атау беруде (номинациялауда), қайта атауда (реноминациялауда) семиотикалық тәсіл ұстанылады. Соған сай көше, даңғыл, алаңдарға атау беру екі түрлі қағида бойынша жүзеге асырылады: демонстративті және меморативті. Екіншіден, кезіндеАқтөбе қаласында халқымыздың тарихына, ділі мен дініне, салт-дәстүрімізге сәйкес келмейтін демонстративті атау көп еді. Өткен ғасырда көшеге революционерлер мен қызыл көсемдердің атын беру (демонстративті атау беру) қалыпты үрдіс болып табылды. Үшіншіден, қазірбұл саясат өзгеріп, eң aлдымeн, Тәуелсіз еліміздің көpiнiciн, бeйнeciн cипaттaйтынМәңгілік ел, Тәуелсіздіксынды атаулар пайда болды. Ұлттық бipлiк пeн бipeгeйлiктi тaнытaтын осындай ұғымдap өзгe тiлдepгe aуыcып, қoлдaныc тaбaтынын да ұмытпау керек. Төртіншіден,меморативті атауларға тоқталатынболсақ,қазақ халқының ардақты перзенттерінің есімін ұлықтау мақсатыда ескеріліп келеді.Мысалы,Әбілқайыр хан, Әлия Молдағұлова, Ғазиза Жұбанова, Ағайынды Жұбановтар көшесі,Есет батыр, Ахмет Байтұрсынов, Есет Көтібарұлы,Таразы Қаленқызы, Мұстафа Шоқай және т.б. атаулар осының дәлелі бола алады. Дегенмен көшеге жаңа атау бергенде киелі есімдер мен табу мақсатында қолданылатын сөздердің мән-мағынасына назар аударып, сақ болған дұрыс деп ойлаймыз. Себебі адам есімдерінің қалыптасуына қатысты мифологиялық дәстүр өміршең болады, дәуірден-дәуірге, ғасырдан-ғасырға ауысып отырады, мифологиялық дүниетаным және оның сарқыншақтары адамзат қоғамы мен өмірінің барлық кезеңіне сабақтаса жалғасып, күні бүгінге дейін сақталған.
Ақтөбе қаласының көше атаулары — ұлт тарихы мен дүниетанымының айнасы.Ақтөбе қаласында көшелердің атауларын өзгерту, жаңа атаулар беру жергілікті тұрғындардың ұсынысымен және келісімі арқылы жүзеге асып жатыр. Биыл 27 маусымда облыс әкімдігі мен облыстық мәслихаттың №111 қаулысы шықты.Онда республикалық ономастикалық комиссияның қорытындысы негізінде және тиісті аумақ халқының пікірін ескере отырып,Ақтөбе қаласының құрамдас бөліктері болып табылатынБелогорка тұрғын үй алабын — Құндызды; Кірпішті көшесін — Роза Бағланова көшесі; Комсомол көшесін — Ақтерек көшесі; Энергетиктер көшесін —Қазығұрт көшесі; Цветочная көшесін — Ырысты көшесі; Октябрь көшесін — Сафуан Шаймерденов көшесі; Нахимов көшесін — Тоқтамыс хан көшесі; Можайский көшесін — Сарыбұлақ көшесі; Холмогор көшесін — Тоқмансай көшесі; Мир даңғылын — Бейбітшілік даңғылы; Новый көшесін — Ораз Жандосов көшесі; Садовая көшесін —Айнабұлақ көшесі; Хмельницкий көшесін — Сертай Кенжалин көшесі; Местпром тұйық көшесін Әбу Сәрсенбаев тұйық көшесі деп атау бекітілген.
Қурайлы ауылдық ардагерлер кеңесінің төрағасы С.Жүгінсовтің «Ақтөбе» газетінде жарық көрген «Көше атаулары қашан берілмек?» атты мақаласына осы жерде жауап бере кетейік.Ақтөбе қалалық әкімдігі мен қалалық мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі,халықаралық «Қазақ тілі » қоғамының Ақтөбе қалалық филиалы және қала әкімдігі жанындағы ономастикалық комиссияның жұмысшы тобы бұл мәселені өз бақылауында ұстайды. «Ақтөбе облысы бойынша қоғамда қайшы пікір тудырмайтын құрамдас бөліктерге атау беру туралы 2025 жылға арналған Жол картасы» негізінде Ақтөбе қаласындағы идеологиялық тұрғыдан ескірген 27 көшенің атауын өзгерту бойынша ұсыныс биылғы шілде айында республикалық ономастикалық комиссияға жолданды. Сонымен бірге қала тұрғындарынан келіп түскен ұсыныстар бойынша қаладағы 30 жаңа көшеге атберу бойынша жұмыстар қолданыстағы заңнама талаптарына сай кезең-кезеңмен атқарылатын болады.
Қорыта айтқанда,көше атауларын қазақыландыруды дұрыс қабылдау керек. Нұрлы таң,Асыл тас, Атамұра,Тайбурыл, Қыран, Ақшам, Нарын, Сәйгүлік,Қалқаман-Мамыр, Оқжетпес, Сандықтас, Ақсеңгір, Көкжелек, Жалын, Атақоныс, Шабыт, Мерей, Құмсай, Салсері, Алтай, Шұғыла, Жұмбақтас, Дулыға, Самал, Жайсаң, Жайлау, Тасбұлақ, Асылмұра, Алтыбақан, Алмасқылыш, Ақсуат ,Ғарышкер, Айбын, Мирас, Берекет, Шамшырақ, Кең дала, Көктем, Жәдігер,Тұран, Алтын,Тарлан, Нұрлы, Бесқайнар, Кең жазира, Берен, Ақ отау, Бойтұмар, Көксерек, Көкорай, Телқоңыр, Көксеңгір сынды жаңа атаулар қаламыздағы көше атауларын адам танымастай өзгертті. Ұлттың тарихын, тіл байлығын паш ететін, ата-бабалар дүниетанымындағы ұмытыла бастаған ұғым-түсініктерді тірілтетін мұндай атаулардың осы көшелерде өсетін жас ұрпақ тәрбиесіне де игі әсері болары сөзсіз.
Сонымен қатар жаңа атауларда кейбір лексикалық,емлелік және грамматикалық қателер бар. Бұл атаулардың мағынасын, жазу үлгісін алдын ала тиянақтап, қала тұрғындары үшінтүсінікті, құлаққа жағымды, оқуға жеңіл болуын ескерген жөн.
Нұрдәулет АЛДАШЕВ,
филология ғылымдарының кандидаты,
Қ.Жұбанов атындағы АӨУ оқытушысы,
халықаралық «Қазақ тілі» қоғамы Ақтөбе қалалық филиалының төрағасы.