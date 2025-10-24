Жаңалықтар

500 жұмысшы мен еңбеккер мемлекеттік наградалармен марапатталды

24 Қазан 2025
14

Президент Қасым-Жомарт Тоқаев «Қазақстан Республикасының мемлекеттік наградаларымен наградтау туралы» Жарлыққа қол қойды

Өндірістік қызметтегі аса үздік еңбегі, агроөнеркәсіп кешенін және тау-кен өндіру саласын дамытуға қосқан айрықша үлесі үшін жоғары дәрежелі ерекшелік белгісі – «Қазақстанның Еңбек Ері» атағы беріліп, айрықша ерекшелік белгісі – Алтын жұлдыз бен «Отан» ордені:

Солтүстік Қазақстан облысындағы «Мәмбетов және К» КС механизаторы Қаражұманов Мұрат Кеңесұлына;

Қарағанды облысындағы «Qarmet» АҚ КД «Шахтинская» шахтасы учаскесінің бастығы Чернобай Сергей Петровичке тапсырылды.

t.me/aqorda_resmi

24 Қазан 2025
14

Басқа жаңалықтар

1,5 мыңнан астам бос жұмыс орны тіркелген

24 Қазан 2025

«Абай мұрасы — халық ұлағаты»

24 Қазан 2025

Көше атауы  — ұлт тарихының айнасы

24 Қазан 2025

Ата-анаға да қолдау қажет

23 Қазан 2025

Пікір үстеу

Э-пошта мекенжайыңыз жарияланбайды.

© Copyright 2025, "Ақтөбе газеті", aqtobegazeti.kz
Сайт материалдарын қолдану үшін міндетті түрде сілтеме көрсетілуі тиіс.
Авторлық және жанама құқықтар сақталады.
Мақалалар мазмұнына авторлары жауапты.
Back to top button