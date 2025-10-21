Құтқарушылар мерейі
Өнер орталығында Төтенше жағдайлар министрлігінің 30 жылдығы мен Құтқарушылар күніне арналған салтанатты жиын өтті.
Шараға облыс әкімі Асхат Шахаров, сала ардагерлері мен қызметкерлері қатысты.
Салтанатты жиында өңір басшысы сала мамандарын кәсіби мерекемен құттықтап,
төтенше жағдайларқызметінің қоғамдағы маңызы мен мемлекет тарапынан көрсетіліп жатқан қолдауға тоқталды.
Өңірде төтенше жағдайлар қызметі саласын материалдық-техникалық тұрғыдан нығайтуға айрықша көңіл бөлініп келеді. Биылдың өзінде жергілікті бюджет есебінен 2 миллиард теңгеден астам қаражат бөлініп, 37 арнайы техника мен 285 құтқару құралы сатып алынды. Сондай-ақ сала қызметкерлерінің әлеуметтік жағдайы да назардан тыс қалған жоқ. Атап айтқанда, биыл осы саланың 20 маманына қызметтік пәтер кілті табысталды.
Ресми мәліметтерге сәйкес, жыл басынан бері төтенше жағдайлар қызметі 838 адамды құтқарды, 191 бала, 3011 адамды эвакуациялады, 130 зардап шегушіге алғашқы медициналық көмек көрсетілді. Авариялық-құтқару және шұғыл жұмыстар бойынша 1162 шаражүзеге асырылды. 89 ғимарат өрттен құтқарылды.
— Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы өз сөзінде: «Халқымыздың амандығын және қауіпсіздігін сақтау — басты міндет әрі қастерлі парыз. Бұл — ең алдымен, құтқарушы мамандарға жүктелетін зор сенім, үлкен жауапкершілік. Құтқару қызметі – өте маңызды сала», — деп айрықша атап өтті.
Құтқарушы болу — ерлік пен жанқиярлықты, батылдық пен тәуекелді қажет ететін мамандық. 30 жыл ішінде бұл сала даму жолынан өтті. Сіздер тәуліктің кез келген сәтінде қауіп-қатерге қарамай, ел басына түскен қиындықта көмекке ұмтылып, адамдардың өмірі мен денсаулығын қорғап келесіздер. Сіздердің осы абыройлы да жауапты еңбектеріңізге халық атынан зор құрмет пен алғыс білдіремін, — деді Асхат Шахаров.
Мерекелік іс-шарада төтенше жағдайлар қызметінің үздік мамандары марапатқа ие болды. Төтенше жағдайлар министрінің бұйрығымен бірқатар қызметкерге арнайы шендер мен төсбелгілер табысталды. Атап айтсақ, кезекші өрт сөндіру қызметінің жедел кезекшісі Нұржан Жарлағанов — «Азаматтық қорғау полковнигі», №4 бөлімнің қарауыл бастығы Балтабек Қуанышбай — «Азаматтық қорғау капитаны», жедел-құтқару жасағының бас құтқарушысы Есентұрар Серғазыұлы«Құтқарушы» төсбелгісін алды.
Сондай-ақ облыс әкімінің атынан және министрлік тарапынан Алғыс хаттар мен марапаттар берілді. «Үздік қызметкер» номинациясын подполковник Азамат Құсаинов, «Үздік ауыл құтқарушылары» номинациясын Әйкеөрт сөндіру бекеті, «Үздік өрт сөндіру бөлімі» номинациясын №1 мамандандырылған бөлім, ал «Қауіпсіздік үлгісі» номинациясын Қобда аудандық төтенше жағдайлар бөлімі иеленді.
Шара соңы мерекелік концертпен жалғасты. Сахна төрінде кәсіби әншілер ғана емес, төтенше жағдайларқызметінің мамандары да өнер көрсетті.
Сондай-ақ шара барысында облыс әкімі төтенше жағдайлар департаментінің материалдық-техникалық базасымен, арнайы техникалары және құтқарушылардың заманауи жабдықтарымен танысты.
Д.ҚАЗИХАН.