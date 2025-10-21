Өзен жағалауы бекітіліп жатыр
Тасқынға тосқын
Бүгінде Жіңішке өзенінің жағалауын бекіту жұмысы жүргізіліп жатыр.
Облыс әкімі Асхат Шахаров осы бағыттағы жұмыс барысымен танысты.
«ZNS Group» ЖШС директорының орынбасары Әділет Қазбановтың айтуынша, өзен жағалауын бекіту жұмысының 80 пайызы орындалған. Бөгет құрылысы қараша айында аяқталмақ.
— Біз су басу қаупі жоғары аймақтағы бөгеттің биіктігін бес метрге дейін көтердік. Нысанның ұзындығы — 900 метр, ені — алты метр. Бөгет көктемгі су тасқынына төзімді әрі берік болуы үшін арнайы техникамен нығыздалып, тегістеліп, тастармен қаланды,— деді Әділет Қазбанов.
Аталған мердігер ұйым облыс орталығында тағы бірнеше маңызды жобаны жүзеге асыруда. Мәселен, 39-разъезд маңында тұрғын үйлерді судан қорғау мақсатында бөгет салып жатыр. Құрайлыдағы жаңа құрылыс ауданында жаңбыр және еріген қар суын ағызуға арналған кәріз жүйесінің құрылысы да жүргізілуде. Сондай-ақ Шығыс ауданында бөгет құрылысы аяқталып, пайдалануға берілді.
Өңір басшысы Асхат Шахаров атқарылып жатқан жұмыстардың тұрғындардың қауіпсіздігі үшін ерекше маңызға ие екенін атап өтіп, олардың сапасы мен мерзімінде орындалуына бақылау үздіксіз жүргізілетінін айтты.
Еске сала кетсек, өткен көктемде Жіңішке өзені арнасынан асып, оның аумағында орналасқан саяжай учаскелеріне су басу қаупі туған еді. Бүгінде мердігер ұйымдар мұндай жағдайлардың алдын алу үшін бөгетті тұрғызу және нығайту жұмыстарын қарқынды жүргізіп жатыр.
Д.АЙДАР.