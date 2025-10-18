Басты жаңалықтарМереке

Ақтөбеде Төтенше жағдайлар қызметінің 30 жылдығына арналған салтанатты шара өтті

18 Қазан 2025
13
Ақтөбеде ҚР Төтенше жағдайлар министрлігінің 30 жылдығы мен Құтқарушылар күніне арналған салтанатты жиын өттіШараға Ақтөбе облысының әкімі Асхат Шахаровсала ардагерлері мен қызметкерлері қатысты.

Мерекелік шара барысында өңір басшысы сала мамандарын кәсіби мерекемен құттықтаптөтенше жағдай қызметінің қоғамдағы маңызы мен мемлекет тарапынан көрсетіліп жатқан қолдауларға тоқталды.

Өңірде ТЖ саласын материалдық-техникалық тұрғыдан нығайтуға айырықша көңіл бөлініп келедіБиылдың өзінде жергілікті бюджет есебінен 2 миллиард теңгеден астам қаражат бөлініп, 37 бірлік арнайы техника мен 285 түрлі құтқару құралдары сатып алындыСонымен қатар, сала қызметкерлерінің әлеуметтік жағдайы да назардан тысқалған жоқАтап айтқанда, 2025 жылы ТЖ қызметінің 20-дан астам маманына қызметтік пәтер кілті табысталған.

Ресми мәліметке сәйкесжыл басынан бері төтенше жағдайлар қызметі 838 адамды құтқардыоның ішінде 191 бала, 3011 адамды эвакуациялады, 130 зардап шегушіге дәрігерге дейінгі медициналық көмек көрсетілдіАвариялық-құтқару және шұғыл жұмыстарға 1162 шығу жүзеге асырылды89 тұрғын үй мен ғимарат өрттен құтқарылған.

«Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев өз сөзінде «Халқымыздың амандығын және қауіпсіздігін сақтау – басты міндет әрі қастерлі парызБұл – ең алдыменқұтқарушы мамандарға жүктелетін зорсенімүлкен жауапкершілікҚұтқару қызметі – өте маңызды сала» деп айырықша атап өтті.

Құтқарушы болу – ерлік пен жанқиярлықтыбатылдық пен тәуекелді қажет ететін асыл мамандық. 30 жыл ішінде бұл сала үлкен жолдан өттіСіздер тәуліктің кез-келген сәтінде қауіп-қатерге қарамай, ел басына түскен қиындықта көмекке ұмтылыпадамдардың өмірі мен денсаулығын қорғап келесіздерСіздердің осы абыройлы да жауапты еңбектеріңіз гехалық атынан зор құрмет пен алғыс білдіремін», – деді Асхат Шахаров.

Мерекелік іс-шарада төтенше жағдайлар қызметінің үздік мамандары марапатқа ие болды. ҚР Төтенше жағдайлар министрінің бұйрығымен бірқатар қызметкерге арнайы шендермен төсбелгілер табысталдыАтап айтқандакезекші өрт сөндіру қызметінің жедел кезекшісі Нұржан Жарлағановқа – «Азаматтық қорғау полковнигі», №4 бөлімнің қарауыл бастығы Балтабек Қуанышбайға – «Азаматтық қорғау капитаны», Жедел-құтқару жасағының бас құтқарушысы Есентұрар Серғазыұлына – «Құтқарушы» төсбелгісі тағылды.

Сонымен қатароблыс әкімінің атынан және министрлік тарапынан алғыс хаттармен марапаттар беріліп, «Үздік қызметкер» аталымын подполковник Азамат Құсаинов, «Үздік ауыл құтқарушылары» – Әйке өрт сөндіру бекеті, «Үздік өрт сөндіру бөлімі» – №1 мамандандырылған бөлім, ал «Қауіпсіздік үлгісі» номинациясын Қобда аудандық ТЖ бөлімі иеленді.

Шара соңы мерекелік концертпен жалғастыСахна төрінде тек кәсіби әншілер ғана емес, ТЖ қызметінің мамандары да өнер көрсетті.

ҚР Төтенше жағдайлар министрлігінің 30 жылдығы мен Құтқарушылар күніне арналған салтанатты шара алдында облыс әкімі Асхат Шахаров Төтенше жағдайлар департаментінің материалдық-техникалық базасыарнайы техникалары және құтқарушылардың заманауи жабдықтарымен танысты.

© Copyright 2025, "Ақтөбе газеті", aqtobegazeti.kz
Сайт материалдарын қолдану үшін міндетті түрде сілтеме көрсетілуі тиіс.
Авторлық және жанама құқықтар сақталады.
Мақалалар мазмұнына авторлары жауапты.
