Игілікті істер және нақты нәтиже
Алға ауданына жұмыс сапарымен барған облыс әкімі Асхат Шахаров әлеуметтік нысандарды аралап, жол жөндеу жұмыстарымен танысты. Сондай-ақ ауыл тұрғындарымен кездесті.
Бестамақтағы балабақша күрделі жөндеуден өтті
Өңір басшысы алдымен Бестамақ ауылындағы күрделі жөндеуден өткен «Болашақ» балабақшасын аралап көрді.
2023 жылы ауданға жұмыс сапары барысында Асхат Шахаров балабақша ғимаратын жөндеуге жобалық-сметалық құжаттама дайындауды тапсырған еді. Былтыр құжат әзірленіп, биыл бұл мақсатқа облыстық бюджеттен қаражат бөлінді.
«Болашақ» балабақшасының меңгерушісі Ләззат Құрманованың айтуынша, ғимараттың шатыры толықтай ауыстырылып, электр сымы жаңартылған, сумен жабдықтау, кәріз және жылыту жүйелеріне күрделі жөндеу жүргізілген, ішкі құбырлар ауыстырылған. Сондай-ақ әрлеу жұмысы жүргізіліп, ғимараттың қасбеті қапталған, аулаға тас төсеуіш төселіп, қоршау жаңартылған, жаңа балалар ойын алаңы орнатылған.
Жөндеу жұмысын «Бабэк-Құрылыс» ЖШС жүргізген. Осы аптадан бастап балабақша бүлдіршіндерді қабылдауға дайын.
Облыс әкімі өсіп келе жатқан ұрпақты тәрбиелеу үшін қауіпсіз әрі жайлы орта қалыптастырудың маңыздылығын атап өтті.
— Біздің басты мақсатымыз — балалардың дамуы мен тәрбиесін қамтамасыз ету. Біз оларға еркін оқып, дамуына мүмкіндік беретін қолайлы әрі қауіпсіз жағдай жасауымыз қажет. Балабақша әр бала үшін жайлы мекен болуға тиіс, — деді облыс әкімі.
Тоқмансайға жаңа мектеп керек
Бұдан кейін Асхат Шахаров Тоқмансай ауылдық округіндегі «Алға-Тоқмансай» аудандық автожолын жөндеу барысымен және әлеуметтік нысандардың жағдайымен танысты.
Қазіргі таңда ұзындығы 26,6 шақырым болатын екі учаскеде орташа жөндеу жұмысы жүргізілуде. Мердігер ұйым — «АссанаДорСтрой» ЖШС.
Жоба алғаш рет 2017 жылы басталған, дегенмен оны іске асыруда бірнеше рет түзету енгізілген. Өткен жылы облыс әкімінің тапсырмасымен жобаға өзгеріс енгізіліп, қаржыландыру қайта қаралды. Жөндеу жұмысын мердігер ұйым биыл қазан айының соңына дейін толық аяқтауды жоспарлап отыр.
— Бұл жолдың жөндеу жұмысы бірнеше жылға созылып кетті. Сондықтан тұрғындардың сын-ескертпелеріне себеп болды. Ендігі маңызды мәселе — жұмыстың мерзімінде әрі сапалы орындалуы. Бұл жол тұрғындардың күнделікті өмірі мен бүкіл округтің дамуы үшін үлкен маңызға ие. Нысан толық аяқталғанға дейін жағдайды жіті бақылауда ұстаймыз, — деді Асхат Шахаров.
Өңір басшысы Тоқмансай ауылындағы негізгі мектепке де барды.
Мектеп директоры Гүлмира Нұрмағанбетованың айтуынша, оқу орнының ғимаратына күрделі жөндеу қажет. 2004 жылы ашылғаннан бері ғимаратқа тек ағымдағы жөндеу жүргізілген. Мектепте бес оқу кабинеті, информатика кабинеті, кітапхана және бейімделген спортзал бар. Асхана он адамға арналған.
Мектепте қазір 67 оқушы білім алуда. Оқу кабинеттеріне оқушылар сыймайды. Сондықтан директор кабинеті мен мұғалімдер бөлмесі оқу сыныптарына берілген. Сондай-ақ спортзал жоқ. Ғимараттың тозуы және заманауи талапқа сай болмауы күрделі жөндеуді немесе жаңа құрылысты қажет етеді.
Жергілікті тұрғындар өңір басшысымен кездесуде балалардың жайлы жағдайда оқуы үшін жаңа мектеп салуды сұрады. Асхат Шахаров жауапты тұлғаларға ауылда жаңа мектеп салу мәселесін қарастыруды тапсырды.
— Балалар қауіпсіз және жайлы жағдайда оқуы керек. Тоқмансайда жаңа мектеп салу мүмкіндігін қарастырамыз. Ауыл мектептерін қолдау — маңызды басымдықтың бірі, — деді облыс әкімі.
Ауызсумен қамту мәселесі шешіледі
Облыс әкімі Асхат Шахаров аудан орталығындағы инфрақұрылым нысандарын аралады.
Қазіргі таңда Алға қаласында ауызсу жүйесін жақсарту бағытында бірқатар жұмыс жүргізілуде. Бұл мәселе халық санының артуы мен қаланың кеңеюіне байланысты өзекті болып отыр. Бүгінде Алғада шамамен 23 мың тұрғын тұрады. Жаз мезгілінде әсіресе көп қабатты үйлерде су тапшылығы мәселесі жиі кездеседі. Жеке сектордағы тұрғындар бау-бақша суаруға суды көп пайдаланатындықтан жүктеме артады.
Ауызсумен қамту саласындағы маңызды жобалардың бірі — Тамды су қоймасы маңындағы 35 кВ жоғары электр желісін қайта жаңғырту және жаңа су қоймаларын салу. Жоба аясында әрқайсысы 1400 текше метр төрт резервуар салынды, 10,9 шақырымнан астам электр желісі тартылды. Құрылыс-монтаж жұмысы Ұлттық қор есебінен қаржыландырылды, жалпы құны 921 миллион теңгеден асады. Қазіргі уақытта резервуарларға су тарту желісінің құрылысы жалғасуда. Мердігер ұйым – «А.Т.Е-Жол» ЖШС құрылыс жұмыстарын осы жылдың қараша айында аяқтауды жоспарлап отыр.
Алға ауданы әкімінің орынбасары Талғат Сұлтановтың айтуынша, резервуарлар іске қосылғаннан кейін қалада 10 мың текше метрге жуық су қоры қалыптасады. Бұл әсіресе жаз мезгілінде су жүйесіне түсетін жүктеме артқанда қаладағы су тапшылығы мәселесін толығымен шешуге мүмкіндік береді.
— Бүгінде Алға тұрғындарын сапалы әрі үздіксіз ауызсумен қамтамасыз ету — басты міндеттің бірі. Осы мақсатта қалада жаңа су қоймалары салынып, су желісі жаңартылуда. Барлық жоспарланған жоба аяқталған соң, қала тұрғындары жыл бойы тұрақты түрде ауызсумен қамтамасыз етілетін болады, — деді Асхат Шахаров.
Спорт кешені салынып, орталық стадион жөнделуде
Облыс әкімі Алға қаласындағы орталық стадионның күрделі жөндеу жұмыстарымен және денешынықтыру-сауықтыру кешенінің құрылысымен танысты.
Қазіргі таңда стадионда газон жамылғысы ауыстырылып, жаңа жүгіру жолы салынуда. Мердігер ұйым — «АрысСтройКом» ЖШС жөндеу жұмысын қараша айында аяқтауды жоспарлап отыр. Жаңартылған стадионның сыйымдылығы — 1500 орын, бұл қалада спорттық және мәдени іс-шараларды өткізу мүмкіндігін арттырады.
Өңір басшысы сондай-ақ кешеннің құрылысын аралап көрді. Құрылыс алаңында қазіргі уақытта монолитті конструкциялар орнатылып, инженерлік желі тартылуда. Кешенді жыл соңында пайдалануға беру жоспарланып отыр. Жаңа нысан тұрғындар үшін спортпен айналысуда, салауатты өмір салтын дамытуда маңызды орталық болмақ.
Асхат Шахаров спорттық инфрақұрылымды дамыту салауатты өмір салтын қалыптастырудың және жастарды спортқа тартудың басты құралдарының бірі екенін атап өтті. Сондай-ақ жобалардың уақтылы және сапалы орындалуы үшін барлық жұмысқа қатаң бақылау қажет екенін жеткізді. Бұл аудан деңгейінде жаппай спортты дамыту үшін қолайлы жағдай жасауға мүмкіндік береді.
Есет батыр ауылында көпір қайта салынды
Бесқопа ауылдық округінің әкімі Нұржан Тәженовтің айтуынша, бүгінде көпірге жол жабынының бірінші қабаты төселген. Жалпы құрылысты аяқтап, нысанды пайдалануға беру қазан айының соңына жоспарланып отыр. Жаңа көпір 1950 жылы салынған ескі көпірдің орнына тұрғызылуда.
Сондай-ақ ауылда ұзындығы шамамен 4 шақырымды құрайтын екі көшенің жолы жөнделіп жатыр. Жұмыстарға «Жылу ХХІ» ЖШС жауапты. Бұдан бөлек елді мекенде көшелерді жарықтандыру мәселесі де шешімін тапты.
— Көпірді салудағы мақсат — Шолақ өзені арқылы келетін суды кедергісіз өткізу, әсіресе су тасқыны кезінде қауіпсіздікті сақтау. Сондай-ақ ауылдарды дамыту және тұрғындардың әрі-бері жүруіне қолайлы жағдай жасау. Біз инфрақұрылымды жаңартуды, жолдар мен әлеуметтік нысандарды салуды жалғастырамыз. Мұның бәрі халықтың қауіпсіздігі мен қолайлы жағдай үшін жасалуда, — деді көпір құрылысымен танысқан облыс әкімі.
Д.АЙДАР.