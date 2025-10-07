Міндет — жергілікті қамту үлесін арттыру
Облыс әкімі Асхат Шахаровтың төрағалығымен Мемлекет басшысының Жолдауын
жүзеге асыру мәселелеріне арналған жиын өтіп, өңірдегі өнеркәсіптің дамуы мен
жергілікті тауар өндірушілерді қолдау шаралары қаралды.
Оған мұнай-газ саласы, тау кен өндірісікәсіпорындарының басшылары және жергіліктітауар өндірушілер қатысты.
Жиынды ашқан өңір басшысы бұл басқосудың ел үшін жауапты сәтте өтіп жатқанын жеткізді.
«Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт ТоқаевтыңҚазақстан халқына Жолдауында жаңаэкономикалық саясаттың негізгі басымдықтары айқындалды. Өнеркәсіпті дамыту, жер қойнауын ұтымды пайдалану, инвестиция тарту жәнеотандық өндірісті қолдау басты міндеттердің біріретінде көрсетілді. Бұл бағытта орта және ірібизнес өкілдеріне ерекше рөл жүктеліп отыр. БізПрезидент тапсырмаларын сапалы орындау үшін бірлесіп әрекет етуіміз қажет», – деді Асхат Шахаров.
Кәсіпкерлік және индустриялық-инновациялық даму басқармасының басшысы Досжан Әлібеков өнеркәсіп саласының қазіргі жағдайы туралыбаяндама жасады. Оның айтуынша, 2025 жылдың бірінші жарты жылдығының қорытындысы бойынша өңірде тауарлар, жұмыстар мен қызметтерді сатыпалу көлемі 449 млрд теңгені құраған. Оның ішінде229 млрд теңгесі – мұнай-газ және тау-кен салаларына тиесілі. Тауарлардағы жергілікті қамтуүлесі орта есеппен 31%-ға жеткен, ал жұмыстармен қызметтер бойынша – 87-90% ды құрап отыр. Бұл былтырғы жылмен салыстырғанда 2-3%-ке жоғары.
Өңірде шағын және орта бизнес үлесі өсіпкеледі. Белсенді субъектілер саны шамамен 6%-кеартып, 84,2 мыңға жеткен. Дегенмен жергіліктіөндірушілерден сатып алу деңгейі әлі де төмен.
Баяндамашы атап өткендей, аймақта қажеттіөнім шығаратын кәсіпорындар бар болғанымен, іріжер қойнауын пайдаланушылар әлі күнге дейінөзге өңірлік және шетелдік тасымалдаушыларға басымдық беруде. Бұл жергілікті өндірістің дамуынтежеп отыр. Осыған байланысты жергіліктікомпанияларды жеткізу тізбегіне белсендірек тартужәне бұл талаптарды келісімшарттарда бекіту ұсынылды.
Сондай-ақ бірқатар жер қойнауын пайдаланушыларда тамақтандыру қызметі аутсорсингке берілгені айтылды. Мұндай жағдайда келісімшарттарға азық-түлік өнімдерін жергілікті өндірушілерден сатып алу талабын енгізу ұсынылды. Оның ішінде «Ауыл аманаты» бағдарламасы аясында жұмысын бастаған жаңа кәсіпкерлердің өнімдерін де қамту қажет. Бұл жергілікті өндіріс қуаттарының жүктемесін арттырып, өткізу нарығын кеңейтуге мүмкіндік береді.
Отырысты қорытындылай келе, облыс әкімі Асхат Шахаров өнеркәсіп өсімі мен жергілікті қамтуүлесін арттыру үшін билік пен бизнес арасындағы жүйелі өзара іс-қимыл маңызды екенін алға тартты.
«Алдымызда тұрған міндет – тек өнеркәсіп өндірісінің көлемін арттыру емес, сонымен бірге жергілікті қамту үлесін көтеру. Біз күшімізді біріктіріп, өнеркәсіптің тұрақты дамуын қамтамасыз етуіміз қажет. Президент тапсырмаларын орындау – ортақ міндетіміз. Бірлескен жұмыс тиімділігі өңірдің орнықты дамуына және халықтың әл-ауқатына тікелей әсеретеді», – деді өңір басшысы.
Асхат Шахаров білікті кадрларды даярлауға да тоқталды.
«Мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкес, бүгінгі басты міндеттердің бірі – техникалық жәнекәсіби білім беру жүйесін еңбек нарығының талаптарына бейімдеу. Осыған байланысты дуалды оқытуды дамыту қажет. Жұмыс берушілермен оқу орындары арасындағы тығыз
байланыс маңызды. Өңірдегі ірі және орта кәсіпорындар кадр даярлау ісіне белсенді қатысып,
студенттерге кәсіби дағдыларды тікелей өндірісте меңгеруге мүмкіндік беруі тиіс. Мұндай тәсіл білім сапасын арттырып қана қоймай, кәсіпорындарға болашақ мамандарын алдын ала даярлауға жол ашады», – деді облыс әкімі.
Білім басқармасының басшысы Бұлбұл Күзембаева берген ақпаратқа сәйкес, өңірдегі 40 колледждің 28-інде дуалды оқыту енгізілген. 948 кәсіпорын мен оқу орны арасында үшжақты келісім бар. Түлектерді жұмыспен қамту көрсеткіші 83%. Дуалды оқытуды одан әрі дамыту үшін кәсіпорындарды ынталандыру шаралары енгізілуде. Мәселен, өндірістік орындардағы тәлімгерлердің еңбекақысы төленеді, оқу бағдарламалары жұмыс берушілермен бірлесіп әзірленеді, ал студенттердің өндірістік тәжірибесіеңбек өтіліне есептеледі.
Облыс әкімі білім басқармасына өңірлік кәсіпорындармен бірлесіп нақты шаралар қабылдауды тапсырды. Атап айтқанда, барлық колледжді дуалды оқытумен қамту, кәсіпорындар базасында оқу-өндірістік орталықтар құру және ынтымақтастық жөніндегі үлгілік келісімшарттарды әзірлеу жүктелді.
Д.АЙДАР.