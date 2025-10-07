Жаңалықтар

Міндет — жергілікті қамту үлесін арттыру

7 Қазан 2025
29

Облыс әкімі Асхат Шахаровтың төрағалығымен Мемлекет басшысының  Жолдауын 

жүзеге асыру мәселелеріне арналған жиын өтіпөңірдегі өнеркәсіптің дамуы мен 

жергілікті тауар өндірушілерді қолдау шаралары қаралды

Оған мұнай-газ саласы, тау кен өндірісікәсіпорындарының басшылары және жергіліктітауар өндірушілер қатысты.

Жиынды ашқан өңір басшысы бұл басқосудың ел үшін жауапты сәтте өтіп жатқанын жеткізді.

«Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт ТоқаевтыңҚазақстан халқына Жолдауында жаңаэкономикалық саясаттың негізгі басымдықтары айқындалдыӨнеркәсіпті дамытужер қойнауын ұтымды пайдалану, инвестиция тарту жәнеотандық өндірісті қолдау басты міндеттердің біріретінде көрсетілдіБұл бағытта орта және ірібизнес өкілдеріне ерекше рөл жүктеліп отырБізПрезидент тапсырмаларын сапалы орындау үшін бірлесіп әрекет етуіміз қажет», – деді Асхат Шахаров.

Кәсіпкерлік және индустриялық-инновациялық даму басқармасының басшысы Досжан Әлібеков өнеркәсіп саласының қазіргі жағдайы туралыбаяндама жасадыОның айтуынша, 2025 жылдың бірінші жарты жылдығының қорытындысы бойынша өңірде тауарларжұмыстар мен қызметтерді сатыпалу көлемі 449 млрд теңгені құрағанОның ішінде229 млрд теңгесі – мұнай-газ және тау-кен салаларына тиесіліТауарлардағы жергілікті қамтуүлесі орта есеппен 31%-ға жеткен, ал жұмыстармен қызметтер бойынша – 87-90% ды құрап отырБұл былтырғы жылмен салыстырғанда 2-3%-ке жоғары.

Өңірде шағын және орта бизнес үлесі өсіпкеледіБелсенді субъектілер саны шамамен 6%-кеартып, 84,2 мыңға жеткенДегенмен жергіліктіөндірушілерден сатып алу деңгейі әлі де төмен.

Баяндамашы атап өткендейаймақта қажеттіөнім шығаратын кәсіпорындар бар болғаныменіріжер қойнауын пайдаланушылар әлі күнге дейінөзге өңірлік және шетелдік тасымалдаушыларға басымдық берудеБұл жергілікті өндірістің дамуынтежеп отырОсыған байланысты жергіліктікомпанияларды жеткізу тізбегіне белсендірек тартужәне бұл талаптарды келісімшарттарда бекіту ұсынылды.

Сондай-ақ бірқатар жер қойнауын пайдаланушыларда тамақтандыру қызметі аутсорсингке берілгені айтылдыМұндай жағдайда келісімшарттарға азық-түлік өнімдерін жергілікті өндірушілерден сатып алу талабын енгізу ұсынылдыОның ішінде «Ауыл аманаты» бағдарламасы аясында жұмысын бастаған жаңа кәсіпкерлердің өнімдерін де қамту қажетБұл жергілікті өндіріс қуаттарының жүктемесін арттырыпөткізу нарығын кеңейтуге мүмкіндік береді.

Отырысты қорытындылай келеоблыс әкімі Асхат Шахаров өнеркәсіп өсімі мен жергілікті қамтуүлесін арттыру үшін билік пен бизнес арасындағы жүйелі өзара іс-қимыл маңызды екенін алға тартты.

«Алдымызда тұрған міндет – тек өнеркәсіп өндірісінің көлемін арттыру емессонымен бірге жергілікті қамту үлесін көтеруБіз күшімізді біріктіріпөнеркәсіптің тұрақты дамуын қамтамасыз етуіміз қажет. Президент тапсырмаларын орындау – ортақ міндетімізБірлескен жұмыс тиімділігі өңірдің орнықты дамуына және халықтың әл-ауқатына тікелей әсеретеді», – деді өңір басшысы.

Асхат Шахаров білікті кадрларды даярлауға да тоқталды.

«Мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкесбүгінгі басты міндеттердің бірі – техникалық жәнекәсіби білім беру жүйесін еңбек нарығының талаптарына бейімдеуОсыған байланысты дуалды оқытуды дамыту қажетЖұмыс берушілермен оқу орындары арасындағы тығыз

байланыс маңыздыӨңірдегі ірі және орта кәсіпорындар кадр даярлау ісіне белсенді қатысып

студенттерге кәсіби дағдыларды тікелей өндірісте меңгеруге мүмкіндік беруі тиісМұндай тәсіл білім сапасын арттырып қана қоймайкәсіпорындарға болашақ мамандарын алдын ала даярлауға жол ашады», – деді облыс әкімі.

Білім басқармасының басшысы Бұлбұл Күзембаева берген ақпаратқа сәйкесөңірдегі 40 колледждің 28-інде дуалды оқыту енгізілген. 948 кәсіпорын мен оқу орны арасында үшжақты келісім барТүлектерді жұмыспен қамту көрсеткіші 83%. Дуалды оқытуды одан әрі дамыту үшін кәсіпорындарды ынталандыру шаралары енгізілудеМәселен, өндірістік орындардағы тәлімгерлердің еңбекақысы төленедіоқу бағдарламалары жұмыс берушілермен бірлесіп әзірленеді, ал студенттердің өндірістік тәжірибесіеңбек өтіліне есептеледі.

Облыс әкімі білім басқармасына өңірлік кәсіпорындармен бірлесіп нақты шаралар қабылдауды тапсырдыАтап айтқанда, барлық колледжді дуалды оқытумен қамтукәсіпорындар базасында оқу-өндірістік орталықтар құру және ынтымақтастық жөніндегі үлгілік келісімшарттарды әзірлеу жүктелді.

Д.АЙДАР.

7 Қазан 2025
29

Басқа жаңалықтар

Жаңа салық кодексі талқыланды

7 Қазан 2025

Президент бастамаларын жүзеге асыру: ЭЫДҰ-ның білім беру саласындағы зерттеулерінде Қазақстан өз позициясын жақсарта түсті

7 Қазан 2025

Қасым-Жомарт Тоқаев Түркі мемлекеттері ұйымының Цифрлық инновациялар орталығын құруды ұсынды

7 Қазан 2025

Жаңа бастама – жаңа мүмкіндік: Ақтөбеде тұрғындар кәсіби білім алып, тұрақты жұмысқа орналасуда

7 Қазан 2025

Пікір үстеу

Э-пошта мекенжайыңыз жарияланбайды.

© Copyright 2025, "Ақтөбе газеті", aqtobegazeti.kz
Сайт материалдарын қолдану үшін міндетті түрде сілтеме көрсетілуі тиіс.
Авторлық және жанама құқықтар сақталады.
Мақалалар мазмұнына авторлары жауапты.
Back to top button