Шөп шабуға жер бөлінді
Қазіргі таңда Хромтау ауданында мал азығын дайындау жұмыстары жоспарға сай қарқынды жүргізіліп жатыр.
2025-2026 жылғы қыстау кезеңіне Хромтау ауданына 120,3 мың тонна шөп дайындау тапсырылған. Бүгінге дейін оның 86,3 мың тоннасы дайындалып, 75,5 мың тоннасы тасымалданған. Бұл жалпы жоспардың тиісінше 71,8 және 87,4 пайызын құрайды. Қазіргі таңда бір жарым жылдық мал азығы қорын дайындау тапсырмасы бойынша Абай, Ақжар, Құдықсай, Тассай, Бөгетсай және Қопа сияқты селолық округтерде көрсеткіш жоғары.
— Мал азығын дайындау науқанына 989 техника жұмылдырылып, олардың қатарында тракторлар, шөп шапқыштар, престегіштер мен тиегіштер толықтай іске қосылды. Сонымен қатар аудан бойынша уақытша маусымдық шөп шабуға 8070 гектар жер бөлінді. Оның ішінде 7000 гектары — шаруа қожалықтарына, ал қалған алқап ауыл тұрғындарына уақытша пайдалануға берілді, — дейді аудандық ауыл шаруашылығы және жер қатынастары бөлімінің басшысы Қойшыбай Рсалин.
Мәліметтерге сүйенсек, ауданда мал азығын жинауға арналған дизель отыны да жоспарлы түрде жеткізілуде. 13 ауыл шаруашылығы құрылымы жалпы көлемі 65 тоннаға өтінім тапсырған. Бағасы — литріне 253 теңге. Шөптің қазіргі нарықтағы бағасы 350-600 теңге аралығында.
Ләззат ӘБДІРОВА,
Хромтау ауданы.