Шабындық басындағы шалымды іс
Қазір шалғайдағы шабындықтарда шөп шабу науқаны қызу жүріп жатыр. Биыл ала жаздай жауын-шашыннан тапшылық көрмеген дала да жайқалып, шөпшілерге жайлы боп тұр. Біз оған аудан аумағындағы шабындықтарды аралау барысында көзіміз жетіп жүр.
Шалқар аудандық кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімінің мәліметінше, аудан бойынша 2025-2026 жылдардың қыс айларына мүйізді ірі қара — 56 500 бас, қой-ешкі — 101 000 бас, жылқы — 74 300 бас, түйе — 17 000 бас түседі деп жоспарлануда. Осы көрсетілген көлемдегі мал басын шөппен қамтамасыз ету үшін облыстық ауыл шаруашылығы басқармасынан ауданға 249 570 тонна шөп дайындау міндеті қойылған. Аталған меже биігінен көрінуге бүгінде барлық округтегі шаруашылықтар шөп шабу науқанына өз үлесін қосуда. Соның бірі — Жаңақоныс ауылдық округіне қарасты «Дәурен» шаруа қожалығы. Бұл шаруашылық ауыл шаруашылығын өркендетумен қатар округтегі қоғамдық іс-шаралардың бел ортасынан көрініп, қайырымдылық істерде ұдайы аты аталып келеді.
— Шаруа қожалығы 2013 жылы құрылды. Қазір қожалығымызға тиесілі төрт түлік мал жазда Рай деп аталатын жайлауды жайлап, қыста Сайқұдық жерінде қыстап шығады. Қожалыққа тиесілі жалпы жер көлемі — 11 500 гектар. 2016 жылдан бастап шөп шабуды да кәсіпке айналдырып, өзімізден артылғанын сатып, жақын маңдағы шаруаларды мал азығымен қамтамасыз етіп келеміз. Төрт түлік мал өсіруде, ауыл шаруашылығы техникаларын жөндеп жүргізуде де тәжірибеміз бар. Өйткені біздің әулетіміз ауылдағы нағыз қайнаған тірліктің ортасында өсіп, өнді. Әріден айтсақ, ата-анамыз Өтесін мен Анна ұзақ жылдар отар қой бағып, аянбай еңбек етті. Біз әкеміздің құтты құрығын жерге тастамай, ата-анамыздың табандылығын ту етіп, бауырларымызбен бірге шаруашылық жүгін аудармай алып келеміз. Мал бағу бір қарағанда берекелі кәсіп болғанымен оның ауыртпалығы да аз емес. Төрт түліктің жайын біліп, табиғатпен сырласып алдыңдағы малыңды шашау шығармай аман-есен жылдан жылға жеткізіп отырсаң, мал баққан адамға сол — үлкен жетістік.
Біз осы жылдар аралығында мал басын асылдандыруға да көп көңіл бөлдік, табынымызға ақбас сиырлар әкеліп, қазір нәтижесін көріп отырмыз. Үкіметтің ауыл шаруашылығы саласын қолдау мақсатындағы жеңілдіктерін де пайдаланып, лизингке трактор алдық. Соның арқасында жалпы маусымдық кезеңде шөп шабатын техникадан жұмысымыз ақсап көрген жоқ, — дейді «Дәурен» шаруа қожалығының мүшесі Қуатжан Өтесінұлы.
Тасқұдық деп аталатын шабындық басында «Дәурен» шаруа қожалығының шөп шабуға тас түйін әзірлігін көрдік. Шөп шабу барысында техникалары тоқтап қалса, Қуатжанның өзі жөндей береді. Кейде Жаңақоныс ауылдық округінің орталығынан Әділ Еденов есімді механизатор келіп, ақауы бар техниканы лезде жөндеп, жолға салады екен.
Аудандық кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімінің басшысы Марғұлан Досжанов пен ауданның төтенше жағдайлар бөлімінің бастығы Рауан Князов Тасқұдық шабындығы басындағы шөпшілермен жүздесу барысында олардың дала төсіндегі қызу еңбектеріне сәттілік тіледі. Сонымен қатар, ауыл шаруашылығын қолдау мақсатындағы, оның ішінде шөп шабу науқанына қажетті жаңа техникаға қол жеткізу тұрғысындағы Үкіметтен қарастырылған жеңілдік жайын түсіндірді. Жаздың аптап ыстығында шөпшілерге қауіптісі — тосыннан тұтанатын дала өрті. Осы орайда ауданның төтенше жағдайлар бөлімінің бастығы Рауан Князов шабындық басындағы техникалардың талапқа сай болуы, жұмыс барысында қауіпсіздік ережелерін басты назарда ұстау жайын кеңірек түсіндірді.
Осы сапарымызда Жаңақоныс ауылдық округіне қарасты «Жаңбыр» шаруа қожалығына тиесілі шабындыққа да аялдадық. Бұл қожалық 1996 жылы құрылған. Төрағасы Асқар Құрмановтың әкесі Қойшыбай ақсақал кезінде Жаңақоныс кеңшарында ұзақ жыл зоотехник болып қызмет істеген ауыл шаруашылығы саласының кәнігі маманы. Әке қолдауымен құрылған «Жаңбыр» шаруа қожалығы бүгінде округтегі іргелі шаруашылықтың бірі. Шөпшілер қосына табан тіреген сәтімізде «МТЗ-82» тракторының тізгінінде қожалықтың иесі Асқар Құрмановтың жүргенін білдік. Содан жазықтықтағы боз аралас, тізе бойы қалың майда шөпті баудай түсіріп жатқан Асқарды да сәл кідіртіп, тілдестік.
— Өздеріңіз көргендей биыл бұл аумақтағы шабындықтар шұрайлы. Шөп да-йындау ісінде қазір өзіміз ойлаған межемізге жетіп қалдық. Енді жақын аумақтағы ауылдарға апарып, алам деушілердің ауласына дейін түсіріп береміз деп жоспарлап отырмыз. Ал осы шабындық басынан алып кетем деушілерге орама шөптің бағасын — 5 мың теңге деп белгіледік. Шабындықта шөп мол, сондықтан да осыны күзге дейін үлгеріп шауып алуымыз керек. Биыл жаз жаңбырлы болып тұр, бұрын күн бұлттанса найзағайдан күдіктенетін едік. Себебі оның арты жаңбырға ұласпай, өрт тұтанатын. Бүгінде жаңбыр жиі жауады, бұл да дала өртінің алдын алуға табиғат ананың қарасқаны шығар, — дейді Асқар Қойшыбайұлы.
Қазір аудан бойынша шабылған орама шөптің орташа бағасы — 8 мың теңге, теңдей шөптің бағасы 700 теңгеден болып тұр. Ауыл шаруашылығы бөлімінің мәліметінше, бұл баға шабындықтың арақашықтығына байланысты белгіленген. Ал өз техникаларымен шабындық басынан алып кетемін деушілерге шөп едеуір арзанға түседі.
Мұхтар МЫРЗАЛИН, Шалқар ауданы.