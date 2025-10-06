Жаңашыл ұстаз — Хұсни
Бүгінде Ғабсаттар әулетінің екінші буыны білім беру саласында жемісті еңбек етіп келеді. Бала кезінен әдебиетке жақын болып өскен Хұсни Ғабсаттар — Ырғыз ауданы Аманкөл ауылындағы Т.Жаманмұрынов атындағы жалпы орта білім беретін мектептің мұғалімі. Ол анасы секілді саналы ғұмырын ұстаздық қызметке арнап келеді.
М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінің түлегі Хұсни еңбек жолын 2015 жылы Ырғыз ауданына қарасты Қарасай ауылындағы орта мектептен бастаған. Түрлі республикалық байқауда тапқырлығымен көзге түсіп жүрген ол — көркемсөз оқу шебері. Бүгінде 5–11 сынып оқушыларына орыс тілі және әдебиеті пәнінен сабақ береді. Қолы қалт етсе, республикалық және жергілікті басылымдарға мақала жазатын ұстаз «Ақтөбе» газетінің тұрақты оқырманы екенін де жасырмады. Оның айтуынша, ойыңа ой қосатын, рухани азық беретін, таным кеңістігіңді ашатын сүбелі дүниелерді жарыққа шығаратын дәстүрлі басылымның қоғамдағы рөлі ерекше.
— Оқушы кезімде тілші болуды армандадым. Үнемі ізденіс үстінде жүретінмін. Басылым беттерін үзбей оқитынмын. Бүгінде бала кездегі асқақ арманымды ұстаздық қызметпен ұштастырып жүрмін. Анам — саналы ғұмырын мұғалімдік қызметке арнаған ұлағатты ұстаз. Қазір анам еңбегінің жемісін көріп, зейнеткерлікке шықты. Шәкірттерінің дені — республикалық байқаулардың жеңімпазы. Менің де ұстаздар династиясына қосылуыма анам себепші болды десем, артық айтқаным болмас. Отбасында екі әпкем де мұғалім жолын таңдаған. Қайда жүрсең де, ұстаздың ұлылығы ұмытылмайды. Бәріміз де парасатты ұстаздардың қолынан түлеп ұштық. Ендігі мақсатым — білген-түйгенімді шәкірттеріме үйрету, олардың бойына ізгілік нұрын себу, — дейді Хұсни Ғабсаттар.
«Ұстаздық еткен жалықпас, үйретуден балаға» деп хакім Абай айтқандай, Хұсни «жасанды интеллект жаңашылдыққа жол ашады» деген пікірде. Оның айтуынша, цифрлық білім беру құралдарын қолдану оқушылармен етене жұмыс жасауда көбірек уақыт бөлуге мүмкіндік береді. Ол сабақ барысында интерактивті оқыту әдістері мен бейімделген білім беру платформаларын қолдану арқылы оқушылардың білім сапасын арттыруға өз үлесін қосып жүр.
— Жасанды интеллектіні қолдану — білім талабы. Ұстаздар қауымы үнемі білімін жетілдіріп отыруға тиіс. Әсіресе «Өрлеу» біліктілікті арттыру орталығы педагогтердің біліктілігін арттыру жолында түрлі семинар-тренингтер ұйымдастырады. Жаңашыл бағытты ұстанатын ұстаз ретінде мұндай маңызы зор іс-шаралардан тысқары қалмауға тырысамын. Қазір көптеген тіл үйрететін орталықта жасанды интеллектінің көмегімен жүзеге асырылатын платформалар қолданысқа ие. Бүгінде оқушылар кез келген тапсырманы лезде орындап, тіпті өз идеяларымен де еркін бөлісе алады. Біз ғылым мен білімге ұмтылған жігерлі жастарды әрқашан қолдаймыз. Сондықтан замана ағымына ілесіп, жаңашылдыққа бет бұруымыз керек, — дейді ол.
Хұсни — ұжымға сыйлы, өте ізденімпаз ұстаз. Оқушылары оны мәдениетті, кішіпейіл адам ретінде үлгі тұтады. Анасынан дарыған ізгі қасиет оның ұстаздық қызметін абыроймен атқаруына жол ашуда. Шәкіртінің жүрегіне жол тапқан ұстаз «мұғалім тек білім беруші емес, тәрбиелеуші, бағыт көрсетуші тұлға болуы керек» дейді.
— Жақсы ұстаз ең алдымен шәкіртін ұғына алуға тиіс. Оқушылармен қарым-қатынаста ұстанатын негізгі қағидам — баланы тыңдай білу және сыйлау. Әр оқушының ойы құнды. Сондықтан олармен жеке жұмыс жасау арқылы оқушыларымның жан дүниесін ұғынамын. Тіпті қажет болған жағдайда психологиялық кеңес те беремін. Қазіргі жастар креативті, бастамашыл. Олар мұғалімінің қандай көңіл күймен келгенін көзқарасынан-ақ байқайды. Қабақ шытқан сәтімде оқушыларым лезде тыныштала қояды, — дейді ұстаз.
Ізгі істердің ұйытқысы болып жүрген ұстаздың Асылжан Шандоз, Нұржан Мұратұлы, Асылбек Асылжан сияқты шәкірттері көптеген байқауда облыс намысын қорғап жүр. Балаларға жүрек жылуын арнаған ұстаздың алар асуы алда деп сенеміз.
Ақмарал МҰҚАШЕВА.