Жастардың көңілді жарысы
Қарғалы ауданына қарасты Шәмші Қалдаяқов ауылында «Алтын күз» атты спорттық-туристік сайыс өтті. Ұстаздар күніне орай өткен жарысқа аудан мектептерінен және жастар орталықтарынан жасақталған командалар қатысты. Іс-шараның өтуіне аудандық кәсіподақ ұйымы мұрындық болды.
Жарыстың ашылу салтанатына аудандық білім бөлімінің өкілдері қатысып, іс-шараның маңыздылығына тоқталды. Қарғалы аудандық білім бөлімінің кәсіподақ төрағасы Гүлнар Байменшина мұндай шаралар бұқаралық спортты дамытуға талпыныс беретінін айтты. Аудандық жастар ресурстық орталығы мен аудандық туризм және өлкетану орталығының бастамасымен өткен бұл жарыс бірлік пен ұйымшылдықтың айқын дәлелі болды. Сайыс барысында салауатты өмір салтын ұстанатын қатысушылар ептілігімен көзге түсті.
Жарыста аудан мектептерінен жасақталған белсенді жасөспірімдер мен жастар командалары өзара сынға түсті. Қатысушылар әр кезеңде тапқырлық танытып, өз білімдерін дәлелдеді. Команда мүшелері бірнеше кезеңнен сүрінбей өтіп, логикалық тапсырмаларды орындады.
Қазылар әр кезеңді қадағалап, қатысушылардың ынтасы мен талпынысын жоғары бағалады. Нәтижесінде Жосалы орта мектеп-балабақшасының командасы оқ бойы озық шығып, Бурабай демалыс аймағына жолдама жеңіп алды. Жүлделі 2-орын —Бадамша мектеп-бөбекжай-бақшасына, 3-орын Сазды орта мектебінің командасына бұйырды. Оларға мектепке қажетті шахмат жиынтығы, туристік сөмкелер және спорттық ойын жабдықтары тарту етілді. Сондай-ақ барлық қатысушы Алғыс хатпен марапатталды. Жеңімпаз командаларға аудандық кәсіподақ ұйымының атынан жолдамалар мен бағалы сыйлықтар табысталды.
Жарыс соңында ұстаздарға құрмет көрсетілді. Бұл жарыс ауыл жастарының басын қосатын дәстүрлі шараға айналмақ.
Жұлдыз КЕНЖЕ,
Қарғалы ауданы.