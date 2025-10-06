Ұрпақ тәрбиесі — ұстаз қолында
Ұстаздың еңбегі тек сабақ берумен ғана шектелмейді. Ол ұлт болашағын тәрбиелейді. Осындай ұлағатты ұстаздардың бірі — Шалқар қаласындағы №6 мектептің математика пәнінің мұғалімі Жаңагүл Нұрманова.
Жиырма жылға жуық білім саласында еңбек еткен Жаңагүл ауыл балаларын білім нәрімен сусындатып жүр. Жаңагүл Шалқар қаласында туып-өскен. Ә.Жангелдин атындағы орта мектепті бітірген түлек Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе мемлекеттік университетіне оқуға түседі. Математика пәнінің мұғалімі мамандығын алып шығады. Алғашқы еңбек жолын өзі туып, өскен ауданның Мөңке би ауылынан бастайды.
— Мұғалім болу — бала кезгі арманым. Мектеп қабырғасында жүргенде-ақ ұстаздарыма қарап, солар сияқты мұғалім болсам деп ойлайтынмын. Оның ішінде математика пәнін сүйіп оқыдым. Себебі біздің сынып осы пәнді тереңдетіп оқытты. Ұстазым Гүлмира Төлемісова әр оқушының жанын түсіне білетін ұстаз болды. Балаларды бөліп-жармайтын. Бір тақырыпты түсінбей қалсақ, ерінбей, әбден ұғып алғанша көңіл бөлетін еді. Менің ұстаздық жолды, таңдауыма сол апайымның келбеті ықпал етті десем, артық айтқандық болмас. Әр баланың тілін табу, қабілетін аша білу — үлкен өнер. Мұғалім өз ісін адал атқарып қана қоймай, жан-жақты болуға тиіс, — дейді Жаңагүл Нұрманова.
Ауыл мектебінде 2013 жылға дейін еңбек еткен Жаңагүл Алматы қаласындағы білім ордасына ауысады. Қаланың Қаскелең ауданына қарасты Алтын ауыл орта мектебінде үш жыл сабақ береді. Бұл білім ордасында да үздік мұғалімдердің қатарында болды. 2015 жылы «Үздік мұғалім» атағын жеңіп алды. Келер жылы Шалқардың жігітіне тұрмысқа шығып, туған ауылына қайта оралады. Ал қазір №6 мектептегі үздік ұстаздың бірі. Былтыр математика пәні бойынша мұғалімдер арасында өткен облыстық олимпиадада бірінші орынды жеңіп алды. Бұдан өзге облыстық, аудандық сайыстарда топ жарып жүр.
— Қазіргі заманда мұғалімнің өзі білімін жетілдіріп, жаңа технологияны меңгермесе, оқушыны білім нәрімен сусындатуы қиын. Бұрынғыдай баланы тақтаға бормен жазып, қызықтыра алмайсың. Оның ішінде математика пәніне қызықтыра білу үшін де біраз еңбектену керек. Сондықтан жаңа заманның талабынан қалмауға тырысамын. Қазір — жасанды интеллекттің дәуірі. Мұғалімдер осы саланы меңгеріп алуға тиіс, — деді Жаңагүл Нұрманова.
Қазіргі таңда Жаңагүл Нұрманованың шәкірттері облыстық, аудандық олимпиадаларда топ жарып жүр. Білікті ұстаз шәкірт даярлаудан жалықпайтынын айтады.
Кәмшат ҚОПАЕВА.