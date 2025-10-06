Аталар мен әжелер бақ сынады
Қарттар күніне орай Темір ауданында бірнеше мерекелік шара ұйымдастырылды.
Жылдағы дәстүр бойынша батагөй ақсақалдар мен әнші әжелер арасында «Батаменен ел көгерер…» бата беру және «Әже әлдиі — ұрпаққа мұра» байқауы ұйымдастырылды.
Аталған шараға аудандағы ауылдық округтерден келген қариялар белсене қатысты. Мұндағы мақсат — ұлттық құндылықтарды ұлықтау, ұрпақ тәрбиесіндегі салт-дәстүрлеріміздің маңызын дәріптеу, үлкендерге құрмет көрсету.
— Баршаңызды елімізде ерекше мәнге ие мереке — 1 қазан – Қарттар күнімен құттықтаймын! Бұл күн — саналы ғұмырын еңбекке арнап, елдің дамуы мен өсіп-өркендеуіне үлес қосқан қазыналы қарттарға деген құрметтің белгісі.
Қазіргі таңда ауданымыздағы қоғамдық жұмыстарға, жастарға тәлім-тәрбие беруде қарттарымыздың қосып отырған үлесі зор. Сіздердің белсенділіктеріңіз елдің бірлігі мен ынтымағын арттырып, жас ұрпаққа үлгі болып келеді. Осы орайда сіздерге елдің берекесі мен ырысының арқауы болып жүргеніңіз үшін ризашылығым мен зор құрметімді білдіремін. Мықты денсаулық, отбасыларыңызға амандық пен бақ-береке тілеймін! — деп лебізін білдірді аудан әкімі Алмас Жақсылықов.
Бата беру бойынша сында Шұбарқұдық ауылдық округі ардагерлер кеңесінің төрағасы Матай Нұғыманов үздік шықса, бесік жырын айтудан Кеңесту ауылдық округі әжелер алқасының жетекшісі Шолпан Иманиязоваға тең келер ешкім болмады. Аталған жеңімпаздар мен өзге жүлдегерлерге диплом мен естелік сыйлықтар тапсырылды.
Ресми дерекке сүйенсек, Темірде аудан ардагерлерінің 1 кеңесі, 10 жергілікті ардагерлер кеңесі және 10 әжелер алқасы жұмыс істейді. Кеңес құрамында 60 ардагер, алқада 64 әже бар. Өлкеде 3631 зейнеткер тұрады.
Айбек СЕРІКҰЛЫ.
Темір ауданы.