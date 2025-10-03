Су ресурстары тиімді пайдаланылуы керек
Облыс әкімі Асхат Шахаровтың төрағалығымен өткен жиында Су саласын дамытудың 2024–2028 жылдарға арналған кешенді жоспары аясында сумен қамтамасыз ету және су үнемдеу мәселелері қаралды.
Табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасының басшысы Исатай Еспағанбетов өңірдегі гидротехникалық құрылыстардың жай-күйі мен су үнемдеу бойынша қабылданып жатқан шаралар жөнінде баяндады.
Облыста барлығы 206 гидротехникалық құрылыс бар, олардың едәуір бөлігі жөндеуді және жаңғыртуды қажет етеді. Соның ішінде 10-ы – республикалық меншікте, 174-і – коммуналдық, 22-сі – жекеменшікке тиесілі. Коммуналдық меншіктегі нысандардың ішінде екі бөгет күрделі жөндеуден өтті, тасқыннан кейін үш бөгет қалпына келтірілді, сондай-ақ екі бөгетке, бір лимандық суару жүйесіне және он төрт қорғаныш бөгетіне ағымдағы жөндеу жұмыстары жүргізілді. Бұдан бөлек, 2024 жылы 18 қорғаныш бөгет салынды және жөнделді, 1 жағалауды бекіту жұмысы атқарылды.
Исатай Еспағанбетовтың айтуынша, бекітілген Жол картасы мен су үнемдеудің үлгілік жоспары аясында суармалы жерлерде заманауи су үнемдеу технологияларын енгізуге ерекше назар аударылып отыр. Бүгінде 30,2 мың гектардың 27,6 мың гектарында заманауи суару әдістері қолданылады. 2030 жылға қарай бұл көрсеткішті 44 мың гектарға жеткізу жоспарланған.
Агроқұрылымдарды қолдау мақсатында заманауи суару жүйелерін сатып алуға жұмсалатын шығынның 80%-ын өтейтін инвестициялық субсидиялар қарастырылған. 2024 жылы бұл мақсатқа 442 млн теңгеден астам қаржы бөлінді.
Облыс әкімі жаңа су қоймаларын салу бағдарламасын жүзеге асырудың маңыздылығын алға тартты. Оның іске асырылуы, аймақтағы пайдалы су қорын қосымша 70 млн м³-ке арттыруға мүмкіндік береді. Бұл әсіресе маңызды, өйткені өңірдегі судың 60%-ы ауыл шаруашылығына жұмсалады.
Қазіргі таңда Ақтөбе, Қарғалы және Сазды су қоймалары арқылы суармалы жерлерге су жіберіліп қамтылып отыр.
Қазақстан Республикасының жаңа Су кодексіне сәйкес өңірде өнеркәсіп пен тұрғын үй-коммуналдық шаруашылықта қайталама және айналымдық сумен жабдықтауды кезең-кезеңімен енгізуді көздейтін су үнемдеу жоспары әзірленді.
Исатай Еспағанбетов атап өткендей, өңірде су ресурстарын пайдаланатын, бірақ тіркелмеген кәсіпорындар мен ұйымдар көп. «Жайық-Каспий» өңіраралық бассейндік инспекциясының тексерістері барысында заңсыз су пайдаланудың деректері анықталды. Ережені бұзғандарға жалпы сомасы 1,67 млн теңге айыппұл салынды, тексерістер жалғасып жатыр.
Отырысты қорытындылаған облыс әкімі су ресурстарын тиімді пайдалану өңірдің әлеуметтік-экономикалық дамуы мен экологиялық қауіпсіздігінің негізгі факторларының бірі екенін айтып өтті.
«Суды ұтымды пайдалану – басты міндеттердің бірі. Қолда бар ресурстарды барынша тиімді қолдану, су тапшылығына жол бермеу және судың сапасын бақылау қажет», – деді әкім.
Аймақ басшысы Табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасына барлық су нысанының жай-күйін тұрақты бақылауда ұстауды тапсырды. Сондай-ақ су сапасын бақылауды күшейтіп, ластауға жол бермеуді міндеттеді.
Ауыл шаруашылығы басқармасына су үнемдеу технологияларын, соның ішінде тамшылатып және жаңбырлатып суару әдістерін жедел енгізу тапсырылды.
Аудан әкімдеріне суармалы жерлерді тиімді пайдалануды арттыру бойынша нақты шаралар қабылдау ұсынылды.
Сонымен қатар өңір басшысы Асхат Шахаров су инфрақұрылымын жаңғырту және тозығы жеткен құбырлар мен каналдарды жөндеу арқылы техникалық шығындарды азайту қажеттігіне назар аударды. Бұл жұмысқа табиғи монополия субъектілері мен «Қазсушар» кәсіпорнын белсенді тарту керектігін айтты.
Су ресурстарын басқару жүйесіне цифрлық технологияларды енгізуге де ерекше көңіл бөлінді. Осыған байланысты өңір басшысы ірі су пайдаланушыларды кезең-кезеңімен автоматтандырылған су есепке алу жүйесіне көшіруді тапсырды.
Д.АЙДАР.