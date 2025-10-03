Кәсіптік білім — ел экономикасының тірегі
«Кәсіптік білім — ел болашағы». Кеше Ақтөбе қаласындағы Шығармашылық сарайында техникалық және кәсіптік білім беру қызметкерлері күніне орай іс-шара ұйымдастырылды. Салтанатты түрде жиынға облыс әкімінің орынбасары Жолдас Батырхан қатысты.
2025 жыл Жұмысшы мамандықтары жылы болып жарияланып, осы ауқымды бастама аясында елімізде алғаш рет 2 қазан — Қазақстан Республикасының техникалық және кәсіптік білім беру қызметкерлерінің күні ретінде ресми бекітілді. Мақсат — ТжКББ жүйесінің беделін арттырып, жұмысшы мамандықтарының мәртебесін көтеру.
Басқосуда алдымен жиналған жұртшылыққа «Жетістіктер алаңы» атты визуалды интерактивті жоба таныстырылды.
Қазір өңірдегі 40-қа жуық колледж жастарға заман талабына сай кәсіби білім беріп, бәсекеге қабілетті маман даярлап жатыр. Облыстың кәсіптік және техникалық білім саласы құрылған жылдар ішінде талай тарихи белестен өтіп, күрделі кезеңдерді бастан кешті. Бүгінде елімізде кәсіптік білім беру жүйесінің даму қарқыны көңіл қуантады. Мемлекет тарапынан аталған сала ерекше қолдауға ие болып отыр.
Жиында алғашқы сөз алған техникалық және кәсіптік білім беру саласының ардагері, педагогика ғылымдарының докторы Қасымбек Алдияров аталған саланың кешегісі мен бүгінгісі туралы айтып, бұл саланы дамыта түсетін бірқатар ұсынысын жеткізді.
Жиында облыс әкімінің орынбасары Жолдас Батырхан сала ардагерлері мен педагогтерді құттықтап, жылы лебізін білдірді.
— 2025 жылдың «Жұмысшы мамандықтары жылы» деп жариялануы — еңбек адамына көрсетілген үлкен құрмет, сондай-ақ еліміз үшін үлкен маңызға ие бастама. Сол себепті де кәсіптік-техникалық білім беру саласын дамыту, еңбек нарығын жаңғырту бағытындағы жүйелі жұмыстар алдағы уақытта да жалғаса беретін болады. Мұны күні кеше ғана ел ұстаздарын кәсіби мерекемен құттықтағанда Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлының өзі айтып, бұл жыл осы саланың дамуына серпін беретінін, үлкен істің бастамасы екенін, мемлекеттің қолдауы алда арта түсетінін жеткізді. Мәртебелеріңіз бен мерейлеріңіз әрдайым үстем болсын, — деп, Жолдас Нұрланұлысала ардагерлері мен үздік қызметкерлерді марапаттады. Ақтөбе жоғары политехникалық колледжінің арнайы пән оқытушысы Дархан Шаңбаев «Шапағат» медалімен наградталды. Оқу-ағарту министрлігінің«Білім беру ісінің құрметті қызметкері» төсбелгісі Ақтөбе Жоғары политехникалық колледжінің оқытушысы
Майра Ерімбетоваға, «Білім беру ісінің құрметті қызметкері» төсбелгісі Ақтөбе техника-технологиялық колледжінің оқытушысы Октябрина Жетпісоваға табыс етілді. Бірқатар қызметкерОқу-ағарту министрлігінің Құрмет грамотасымен марапатталды.
Гүлжан БАЗЫЛҚЫЗЫ.