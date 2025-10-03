Ұстазыңызды ұмытпаңыз!
Нұрмұханбет ДИЯРОВ,
«Ақтөбе»
Ойтүрткі
Мектеп атты мерейлі мекеннің есігін алғаш рет имене басып ашып, өзің үшін сол кезде зәулім көрінетін ғимаратқа енгеніңде алдыңнан жүзі күлімдеп, ерекше мейіріммен Ұстаз шығады. Сол сәттен бастап ата-анаңнан кейінгі өзіңе тағы бір қамқор жанды тапқандай боласың.
Біз де көптің бірі болып сол жолдан өттік. Қорғантұз орта мектебінің бірінші класына бізді Роза Бекмағамбетова деген апай қабылдады. Сол тұста ауылға жаңадан келген ұстаздар отбасы еді. Жетібай ағай да мұғалім болатын.
Роза апай біз үшін аяулы адам болып кетті. Қолымызға «Әліппені» ұстатты. Көп ұзамай есеп шығара бастадық. Жаңа жылдан бастап бәріміздің «Балдырған» журналын жаздырып алуымыз керегін айтты. Осылайша білім жолындағы алғашқы қадамымызды бастап кеттік.
Ұзақ жылдар Шалқар қаласында ұстаз болған, мемлекеттік марапатқа ие болған Роза апайымыз беріректе дүниеден өтті. Бірақ оның шәкірттері апайымызды ешқашан ұмытпақ емеспіз. Бір-бірімізбен кездесе қалғанда ол кісіні еске алып, есімін мақтан тұтып отырамыз.
Қалай болғанда да ұстаз ұлағаты — кім-кім үшін де таптырмас рухани қазына, баға жетпес байлық.
Балаң кезімізде әлем мойындаған классик жазушы Шыңғыс Айтматовтың «Алғашқы мұғалім» повесін қызыға оқығанымыз ойымызда. Қазір қарап отырсақ, ғұлама қаламгердің өзі қанша биікке шықса да, ұстаз алдында парыздар екенін сезініп, соның өтеуі іспетті осы туындыны жазған екен-ау деген ой еріксіз жадымызға келеді.
Президентіміз Қасым-Жомарт Тоқаев биылғы құттықтауында: «Ұстазын ұлықтаған елдің ұрпағы саналы, болашағы жарқын болары хақ» деп атап көрсетіп, «Мұғалім — әр азамат үшін өте қадірлі тұлға. Басқа сөзбен айтқанда, мұғалім әрбір балаға өмір жолын көрсетеді» деп нақтылады.
Елімізде «Педагог мәртебесі туралы» Заң мұғалімдердің қоғамдағы орны, атқаратын қызметінің маңыздылығын айқындап берді. Бұл құжатта Қазақстан Республикасында педагогтің ерекше мәртебесі танылатындығы атап көрсетілді. Сонымен бірге мұғалімдерге өз міндеттерін атқару барысында үлкен жауапкершілік жүктелетіндігі де назарға алынды.
Ең бастысы, мұғалім еңбегі қай кездегіден де жоғары деңгейде елене бастады…
Ұстаз ұлағаты туралы қай заманда да жылы лебіздер айтылып, олардың өлшеусіз еңбегіне құрмет көрсетіліп отырған.
Философ және ойшыл Жан-жақ Руссо «Ұстаз болу – өз уақытын аямау, өзгенің бақытын аялау» деп сипаттапты мұғалім тұлғасын.
Халық ағартушысы Ыбырай Алтынсарин: «Мен үшін жақсы мұғалім бәрінен де артық, өйткені мұғалім — мектептің жүрегі» деп тебіреніс білдіріпті.
Осы теңеу-сипаттамалардың барлығы да сіз бен біздің жүрегіміздегі ұстазға деген сүйіспеншілігімізбен, өлшемі бір сәтке де кемімейтін ерекше құрметпен үйлесім тауып жатқандай.
Міне, тағы да жыл айналып Мұғалімдер күні мерекесі келіп жетті.
Бұл — бәріміздің мерекеміз. Ең алдымен, бізге тәлім-тағылым берген, үлкен жолға жөн сілтеген ұстаздарымыздың мерекесі.
Ұлық мереке құтты болсын!