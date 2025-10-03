Әке жолын жалғаған
Әр әулеттің өзіндік жолы, ұрпағына аманат ететін тәрбиесі мен тағылымы болады. Ұрпағының жолына сәуле түсіріп тұратын айқын бағыт, ертеңге аманат еткен ұстаздық жолдың жауапкершілігі жоғары.
Ата жолын, әке жолын жалғаған қос бауыр — Бауыржан мен Сабыржан Жылгелдиндер — сан шәкірттің жүрегіне білім шамшырағын жағып жүрген ұстаздар. Екеуінің жеткен жетістіктері жазылған парақшаны қарасаң, көзің тойып, көңілін қуанады. Алғыс хаттардан бастап, халықаралық, республикалық байқау, жарыстардан алған жүлделердің бәрін тізіп жазу мүмкін емес. Халықаралық жарыстардың алтын медалі керек пе, Құрмет грамотасы керек пе, Алғыс хат керек пе — бәрі бар. Бұл ұзын тізімнің артында тынымсыз ізденістің, қыруар еңбектің жатқаны айқын.
Бауыржан — математиканы, Сабыржан физиканы таңдапты. Екеуі — екі саланың мықтысы. Тек өздері ғана емес, шәкірттері де халықаралық байқауларда оза шауып, бәйге алып жүр. Ұстаздың мықтылығы сол бәйгеге қосқан тұлпардың шабысынан байқалатын болар. Бір кездері екі ұлын ата-анасы Жексенғали-Халида Жылгелдиндер де томағасын сыпырып, ғылым-білім әлеміне еркін қоя бергенде күткені осы еді.
Қос ұстаздың әкесі Жексенғали Жылгелдин — Ақтөбе педагогикалық институтының физика-математика факультетінің түлегі, институтты аяқтаған соң өзі оқыған №21 мектепте ұстаздық еңбек жолын бастаған, 1992 жылдан бастап жаңадан ашылған №36 қазақ мектебінде мұғалім болып қызмет атқарып, осы білім ордасында 22 жыл еңбек еткен. Көпжылдық жемісті еңбегі ескеріліп, жоғары біліктілік санаты берілген, Алғыс хаттар мен Құрмет грамоталары — бір төбе. Ал Ақтөбе педагогикалық училищесінің түлегі, жоғары санатты тәжірибелі ұстаз Халида Жылгелдина бастауыш сынып мұғалімі болып қызмет атқарып, саналы ғұмырын білім саласына арнады.
Ата-ана өздері жүрген жолдың — білім жолының — ұстаздық жолдың жарқын екенін білді. Бауыржаны 1995 жылы, ал Сабыржаны 1998 жылы Ақтөбе қаласындағы №36 мектептің 1-сыныбына барды. Бауыржан Мақсұт Құсайынов атындағы облыстық мамандандырылған дарынды балаларға арналған мектеп-интернатын бітіріп, Құдайберген Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университетінде білім алды, математика мамандығы бойынша бакалавр, кейін философия мамандығы бойынша магистр дәрежесін иеленді. Ал Сабыржан ҰБТ-дан жоғары балл алып, аталған университеттің физика-математика факультетінің информатика мамандығының грант игері атанып, бакалавр, магистр дәрежесін алды. Одан соң университетті физика-математика факультетінің физика мамаңдығы бойынша оқып тәмамдады.
— Ұстаздық жолды таңдауыма ең алдымен ата-анамның ықпалы зор болды. Нағашы атам Әбіл Әжмағамбетов те ұстаз болған кісі. Қызылорда педагогикалық институтының физика-математика факультетінде оқыған атам туған жері Ырғыз ауданы Калинин ауылындағы Темірастау мектебінде табаны күректей 40 жыл ұстаз болып еңбек еткен. Ол — халық ағарту ісінің озық қызметкері төсбелгісінің иегері. Ата-әжемнің бес баласы — ұстаздар. Өз әкем де, нағашыларым да үлгі болды. Атам да, әкем де математик-физиктер, біз де осы жолды таңдадық, қарындасымыз Бибі-фатима да есеп-қисаптан алыстаған жоқ, ол — бухгалтер.
Әкеміз физика пәнінен сабақ берді, физикалық заңдылықтарды өмірмен байланыстырып түсіндіретін, сабақ өте қызықты өтуші еді. Сыныптастарыммен бірге есеп шығарып, түсіндіріп отырған кездері «балам, сенде педагогикалық қабілет бар, сен мұғалім боласың» деп бағыт-бағдар берді. Әке сөзі ұстаздық жолға түсуіме себеп болды, — дейді «Үздік педагог», «Шебер мұғалім» төсбелгісінің, «Білім беру ісінің құрметті қызметкері» медалінің иегері Сабыржан Жылгелдин.
Сабыржан — бүгінде М.Құсайынов атындағы облыстық дарынды балаларға арналған мамандандырылған лицей-интернатының физика пәнінің мұғалімі. 10-11 сынып оқушыларына сабақ береді, оларды ҰБТ мен олимпиадаларға даярлайды. ҰБТ-ға дайындаған оқушыларының барлығы — грант иегері.
Бауыржан әріптестерімен тәжірибе алмасып, шеберлік сабақтарын жиі өткізеді. Облыс мұғалімдері арасында математика пәнінен алғаш рет олимпиада өткізуді қолға алған ұстаз Ұлттық тестілеу орталығының тұрақты сарапшысы ретінде ҰБТ-ның әділ де сапалы өтуіне де атсалысып келеді.
— Ұстаздық — менің таңдаған өмірлік жолым. Бұл — білім беру ғана емес, жас ұрпаққа дұрыс бағыт-бағдар көрсету, оларға үлгі болу, өмірге деген құлшынысын арттыру жолы. Осы мақсатта шәкірттеріме әрдайым қолдау көрсетіп, олардың биік белеске жетуі үшін еңбек етіп келемін, — дейді ол.
Ұстаз жолының артқа сәулелі, жарық із қалдыратыны айқын. «Білімдінің күні — жарық» дейді. Ата-әже, ата-ана жүрген жарық жолға түскен қос бауырдың ізінде бүгінде ертеңге деген үміт арқалаған мыңдаған шәкірт кетіп бара жатыр. Ұстаздардың ұлы жолында.
Мейрамгүл РАХАТҚЫЗЫ.