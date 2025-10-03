Жүрек жылуы
Ұстаздық қызмет үлкен жауапкершілікті, үздіксіз ізденіс пен қажырлы еңбекті талап ететіні сөзсіз. Осындай жауапты міндет арқалап жүрген тәжірибелі педагогтің бірі — Гүлмира Мамырова. Ол Әйтеке би ауданы Т.Жүргенов атындағы орта мектептің қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі. Биыл ұстаздық қызметте жүргеніне 32 жыл болды.
1993 жылы Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе педагогикалық институтын қазақ тілі мен әдебиеті мамандығы бойынша бітірген Гүлмира Мамырова еңбек жолын туған жері Әйтеке би ауданы Аққұм орта мектебінен бастады.
— Жас маман болып, сынып табалдырығын аттаған сәтте өзіме жүктелген жауапкершілікті сезіндім. Қатты толқығаным есімде. Сол сезім менің жан дүниемде мәңгі сақталып қалғандай. Мұғалім үшін өмір бойы білім алу, үйрену — қалыпты нәрсе, — дейді кейіпкеріміз.
Гүлмира Шәриқызы аз уақыт аралығында тәжірибелі ұстаздардан мамандықтың қыр-сырына қанығады. Сөйтіп, ұжымда беделді мұғалім атанды.1995 жылдан 2004 жылға дейін Толыбай орта мектебінде қызметін жалғастырды. Кейін Әйтеке би ауданына қоныс аударып, 2005 жылдың қаңтар айынан бастап, бүгінге дейін Т.Жүргенов атындағы орта мектепте шәкірт тәрбиелеп, олардың білім алуына, саналы азамат болуына үлес қосып келеді.
— Ұстаздық тәжірбием мені есейтіп, шығармашылық шабытымды шыңдады. Мамандығыма зор жауапкершілікпен қараймын. Қазір тәжірибелі мұғалім болсам да, әр сабағымда шәкірт алдында өзімді жауапты сезінемін. Меніңше, ұстазды ұлық ететін — жүрек жылуы. Балаға жүрегіңіз ашық болып, терезесі тең адамдай акылдасып, ой бөлісу, әр оқушының бойынан жақсылық тауып, бұлақтың көзін ашу арқылы биік мақсатқа жетелеу, жауапкершілікке тәрбиелеу — өмірлік ұстанымдарымның бірі. Соңғы жылдары жаңартылған бағдарламамен жұмыс істеп жатырмыз. Қазіргі оқу жүйесінің мұғалімге қояр талабы көп. Көп ізденіс, өзін ұдайы дамыту болмаса, тоқырап қаласың , — дейді ол.
«Шәкіртсіз ұстаз — тұл» демекші, Гүлмира Мамырованың тәлім-тәрбиесі мен білімін бойына сіңіріп өскен шәкірттері жетерлік. Олардың алды бүгінде Қазақстанның түкпір-түкпірінде білімді де білікті маман атанып, ұстаз абыройын асқақтатып, мерейін үстем етуде. Ұстазға ең маңыздысы — шыңға шыққан шәкіртінің көптігі. «Жетістікке жеткен оқушыларымды көрсем, өзімді бақытты сезінемін», — дейді ол.
Гүлмира Мамырова — шәкірт жүрегіне жол таба білген білікті ұстаз. Бүгінгі ұрпақтың сапалы білім, саналы тәрбие алуына сүбелі үлес қосып жүрген мұғалімнің еңбегі қашанда құрметке лайық.
Ақбота ҚАЛДЫБЕК.