Шебер мұғалім
Бөлтірік Сапаров — оқушыларды 5-сыныптан бастап жұмысшы мамандықтарға, әсіресе ағаш өңдеу, темір өңдеуге бейімдеп келе жатқан тәжірибесі мол, өз ісіне адал педагог. Ол Шалқар ауданындағы №2 мектеп-гимназияда еңбек етеді.
Қазіргі уақытта зейнеткерлік жасқа жетіп қалса да Бөлтірік Жалғасұлының күш-қуаты көп. Уақытының көп бөлігін оқушыларымен өткізеді. Ол шәкірттеріне тынбай ілім үйретуден жалыққан емес. Әсіресе ер балаларды ер-азаматқа тән қасиетке тәрбиелеуде, оларға тұрмыста жиі қолданатын кәсіпті үйретуде тынбай еңбек етіп келеді.
Бөлтірік Жалғасұлы 1984 жылы Қызылорда қаласында ауылшаруашылық техникумын тәмамдады. Одан соң екі жыл әскери борышын өтіп келді. Еңбек жолын Шалқардағы №2 мектеп-гимназиясында технология пәнінің мұғалімі болып бастады. Жұмыс жасай жүріп, Батыс Қазақстан инженерлік гуманитарлық университетінде кәсіптік оқыту мамандығы бойынша білімін жетілдірді. Ол — педагог-зерттеуші, еңбек өтілі — 37 жыл.
Білікті мұғалімнің пікірінше, педагог үздіксіз, заман талабына сай білімін жетілдіруі қажет. Өзі осы ұстаным бойынша ізденуден бір тынған емес. Оқушылардың шығармашылық белсенділігін арттыруда, оларға бағыт-бағдар беруде жаңа әдіс-тәсілдерді пайдаланады.
Бөлтірік Сапаровтың жас ұрпаққа білім берудегі еңбегі тиісті мекемелер тарапынан лайықты бағаланып жүр. Ол 2018 жылы облыстық білім басқармасының және «Қазақстандық салалық білім және ғылым қызметкерлері кәсіптік одағының Ақтөбе облыстық ұйымы» қоғамдық бірлестігінің Құрмет грамотасымен марапатталды. Сондай-ақ сол жылыхалықаралық таланттылар порталының ұйымдастыруымен өткен «Үздік педагог»байқауында І орынға ие болды. 2016 жылы облыстық «Шығармашылық жобаларды қорғау»тақырыбындағы байқауында ІІ орын иеленді. 2020жылы І республикалық «Кемеңгер ұстаз» олимпиадасында, республикалық «Үздік педагог» олимпиадасында жеңімпаз атанды.
Оқушылары да түрлі байқауларда жақсы нәтижеге қол жеткізіп жүр.Мысалы, «Әкеден қалған бір өнер» атты әке мен баланың бірге жасаған қолөнер байқауынан Н.Жалғасов — І орын, «Қолданбалы қолөнер» шығармашылық көрме байқауынан С.Серікбаев І орын алды.Сондай-ақ шәкірттері А.Нұрадинов, С.Жұмабай, Е.Жұмабаевтар да түрлі байқаудың жеңімпаздары.
Іңкәр АЛТАЙ,
Шалқар ауданы.