Шәкірт тәрбиелейтін ана мен қыз
Темір ауданындағы Ж.Кереев атындағы орта мектепте Гүлжанат Мирова қазақ тілі мен әдебиеті пәнінен сабақ берсе, оның қызы Мәдина Асқарова сол өлкедегі Шұбарқұдық гимназиясында оқушыларға орыс тілі мен әдебиетін сусындатып жүр. Таң атысымен мектебіне асығатын анасы мен қызының дарынды шәкірттері аз емес.
— Ұстаздық — жүрек қалауым. Бір жағынан, әкем Орынбасар Мировтың Байғанин ауданындағы училищеде тарих пәнінің мұғалімі болғаны, бауырларым Гүлназат пен Мұхтардың да сол жолды таңдағаны әсер етсе керек. Енді, міне, тұңғышым жолымды қуып отыр.
Осы салада еңбек еткеніме 30 жылдан асты. Туған күн, әйелдер мерекесінен соң осы мұғалімдер күнін ерекше жақсы көремін. Өйткені кәсіби мерекемізде әр жылдары сабақ берген оқушыларым ақ тілегін білдіреді, жан-жақтан құттықтаушылар легі мол болады. Шүкір, педагогиканы таңдағаныма өкінген емеспін, — дейді тәжірибелі мұғалім.
Өз пәнін жетік білетін маман мектепте коучинг-семинарлар ұйымдастырып, сабақ барысында әдістемелік жаңашылдықтарды ұдайы пайдалануға тырысатынын айтады. Осы қасиеті мен еңбек өтілі ескерілген болуы керек, әр жылдары түрлі деңгейдегі марапатқа ие болған ол — бірнеше республикалық, облыстық байқаудың жүлдегері.
Өзі қызмет ететін мектептегі педагогикалық әдеп кеңесінің жетекшісі Гүлжанат мұғалім әрдайым сөзімен де, ісімен де үлгі болуы керегін алға тартты. Оның ойынша, адамгершілік, ізгілік, мәдениет сынды әдемі ұғымдарды кейінгі буынға сіңіру — білім саласында жұмыс істейтін қызметкердің басты парызы. Осындайда ұлы ойшыл Әл-Фарабидың «Тәрбиесіз берілген білім — адамзаттың қас жауы…» сөзі еріксіз еске түседі.
Анасының ізін жалғаған Мәдинаадам өміріндегі ең қастерлі мамандық шәкірт тәрбиелеу деп есептейді. Кішкентайынан өзін тек мұғалім ретінде елестеткен жас маман ұстаздар әулетінің өкілі болғанына бек қуанышты.
— Бүгінге дейін республикалық «Педагогикалық олимпиада — 2021» және «Үздік ашық сабақ» байқауларында І орынды иемдендім. Осы марапаттарым еңбексүйгіштігім мен ізденімпаздығымның айғағы деп білемін.
Ең бастысы, жалпы білім беретін пәндер бойынша облыстық олимпиадада, ғылыми жобалар байқауында жүлделі орын алған Сүлейман Сағидан, Мерейлім Туманчаева, Асылай Нұрбай, Ермұрат Сәлімгерей сынды оқушыларыммен мақтанамын, — деп ағынан жарылды орыс тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі.
Елгезек, жан-жақты, оқып-үйренуге ынтасы зор Мәдинаның алға қойған жоспары көп, мақсаты айқын.
Ұстаздар әулетінің қос өкілі — анасы мен қызы әріптестерін ортақ мерекемен құттықтап, жақсылық атаулының барлығын тілеуді де ұмытпады.
Айбек СЕРІКҰЛЫ.