Білім беру: жаңа міндет және жасанды интеллект
«Экономиканы жан-жақты жаңғырту адам капиталын дамытуға қатысты жаңа міндеттер жүктейді. Бұл жерде білім беру саласы айрықша рөл атқарады.
«Келешек мектептері» ұлттық жобасы аясында жоспарланған 217 мектептің 150-і қазірдің өзінде жұмыс істеп тұр. Қалған мектептердің құрылысы алдағы үш ай ішінде аяқталуға тиіс».
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың биылғы Жолдауынан.
Экономиканы жан-жақты жаңғырту адам капиталын дамытуға қатысты жаңа міндеттер жүктейді. Адами капитал — елдің тұрақты дамуының негізі, адами капиталды дамыту — ұлт болашағының кепілі. Бұл туралы Ел Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев өз Жолдауында нықтап айтып, ұлттық экономиканың арқауы болар білікті, саналы адамдарды дамытуда жаңа міндет жүктеді.Цифрлық технологиялар жаһандық еңбек нарығын жылдам өзгертіп жатыр. Сол себепті де әлем бойынша жасанды интеллектімен жұмыс істеудің қыр-сырын жетік меңгерген мамандарға сұраныс көп.Мемлекет басшысы бұл ретте, ең алдымен, мектеп оқушыларына арналған жасанды интеллект негіздері туралы бағдарлама және оқу материалдарын әзірлеу қажеттігін жүктеді.Сондай-ақ ұстаздардың жасанды интеллект технологиясын меңгеру дағдысын да қалыптастыру керегін нықтады.
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Жолдауында «Келешек мектептері» ұлттық жобасы аясындағы құрылыстарды үш айда аяқтауды тапсырды.
Біз Жолдауда жүктелген міндеттерді жүзеге асыру барысы және өңірдегібілім беру инфрақұрылымыныңдамуы жөнінде білмек ниетпен облыстық білім басқармасының басшысы Бұлбұл Күзембаевамен сөйлескен едік. Сонымен…
«Келешек мектептері» ескірген мектептер мен үшауысымды жояды
— Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев біздің басты мақсатымыз — бір ел, бір халық болып, Әділетті, Таза әрі Қуатты Қазақстанды құру екенін атап көрсетті. Бұл бағытта барлық салада жүйелі өзгеріс жасалып жатыр.
Ел Президентінің Жолдауында әсіресе экономиканы жан-жақты жаңғырту адам капиталын дамытуға тікелей байланысты екені ерекше атап өтілді. Бұл жерде білім беру саласы айрықша рөл атқарады.
Халқымыз «Тәрбие тал бесіктен басталады» деп бекер айтпаған. Ұрпақ тәрбиесінде ата-ана, мұғалім және мемлекеттік органдардың жауапкершілігі бір арнада тоғысуы керек. Өйткені бала тәрбиесі баршаға ортақ. Хакім Абай да «Адамның адамшылығы ақыл, ғылым, жақсы ата, жақсы ана, жақсы құрбы, жақсы ұстаздан болады» деп атап көрсеткен.
Тазалық мәдениетін қоғамда терең орнықтыру — аса маңызды міндет. Осы бағытта Үкіметке экологиялық ағарту ісінің бірыңғай үлгісін енгізу міндеті жүктеліп отыр. Бұл жұмыс мектепке дейінгі ұйымдардан бастап жоғары оқу орындарына дейін барлық деңгейдегі білім мекемелерін қамтуы қажет, — дейді Бұлбұл Бисембайқызы.
Көші-қон үдерісінің қарқынды жүруі мен туу көрсеткішінің артуына байланысты өңірдегі бала контингенті тұрақты өсіп келеді. Облыста жыл сайын 19 мыңға жуық сәби дүниеге келеді. Нәтижесінде мектеп жасындағы бала саны әр оқу жылында 5 мыңға артып отыр. Бұл — облыс халқының демографиялық өсімінің, өңірдің әлеуметтік-экономикалық дамуының айғағы.
— Сол себепті білім беру инфрақұрылымын дамытып, әрбір балаға сапалы білім алуға қолайлы жағдай жасау — басты міндет.
Облыста соңғы 2 жылда білім беру инфрақұрылымын дамыту бағытындаауқымды жұмыс атқарылды. Соның арқасында8040 оқушыға арналған 20 жаңа білім беру нысаны пайдалануға берілді. Сонымен қатар 7 мектепке реновация жасалып, 281 мектеп заман талабына сай модернизациядан өтті. Жыл соңына дейін тағы да 20 мектептің құрылысы аяқталады, — дейді басқарма басшысы.
Жолдаунақты стратегиялық бағыттарды айқындады. Білім саласына көп міндет жүктелді.
— Соның біріншісі — «Келешек мектептері» ұлттық жобасыаясындағы мектептердің құрылысын үш ай ішінде аяқтау.
«Келешек мектептері» ұлттық жобасы аясында Ақтөбе өңірінде білім беру инфрақұрылымы қарқынды жаңартылуда. Жалпы «Келешек мектептері» ұлттық жобасы аясында облыста 14 мектептің құрылысы жоспарланған болатын. Оның 2-еуі өткен оқу жылында іске қосылса, жаңа оқу жылында (Ақтөбе қаласында — 4, Мәртөк ауданында — 1) 5 жаңа білім шаңырағы ел игілігі үшін пайдалануға берілді. Жыл соңына дейін тағы 7 мектепті іске қосу жоспарланып отыр. Нәтижесінде ұлттық жоба аясында тағы 10 мыңнан астам балаға жаңа орын ашылады.
Бұл бастама өңірдегі үш ауысымды, әбден ескірген мектептерді жойып, орын тапшылығын 4 есе азайтатын болады.Дегенмен орын тапшылығы мәселесі Ақтөбе қаласында әлі де өзекті. Бұл мектеп құрылысын әлі де жүйелі түрде жалғастыруды талап етеді, — дейді Бұлбұл Күзембаева.
Жасанды интеллект білім беру процесіне енгізіліп жатыр
Екіншісі, Жолдауда жасанды интеллектіні енгізуге басымдық берілді. Жаңа оқу жылында оны білім беру процесіне енгізу басталған.
— Бүгінге дейін 4 мыңнан астам педагог (облыс педагогтерінің 15 пайызы) жасанды интеллектіні қолдану бойынша курстан өтті. Облыстың білім беру жүйесін осы өзгерістерге бейімдеу мақсатында жасанды интеллектіні енгізу стратегиясы әзірленді.
Сондай-ақ Мемлекет басшысының Жолдауында айтылған үнемшілдік пен ысырапшылдықты болдырмау қағидатын жүзеге асыру мақсатында «Білім беру ұйымдарында үнемшілдік мәдениетін қалыптастырудың Жол картасы» дайындалды, — дейді басқарма басшысы.
Оның айтуынша, шағын жинақты ауыл мектептерін қолдау мақсатында 2023 жылдан бастап облыста «Цифрлық технологияларды пайдалана отырып, Ақтөбе облысының шағын жинақты ауыл мектептерінің әлеуетін дамыту» пилоттық жобасы табысты іске асырылып, оң нәтиже көрсетті.
Жоба 12 тірек және 134 шағын жинақты мектепті, 11 мыңнан астам оқушы мен 3,5 мыңға жуық педагогті қамтыды.
Облыс бюджеті есебінен интернетке қолжетімділікті қамтамасыз ету, пилоттық жобаға қатысатын педагогтерге үстемақы төлеу, мектептерді жөндеу мәселесі шешілді (жобаға 2 млрд теңге бөлінді).
«Қазақстан халқына» қоғамдық қорының қаржылай қолдауымен пилоттық жобаға кірген тірек және шағын жинақты мектептердің материалдық-техникалық базасы нығайтылды (5 млрд теңге).
Жобаның пилоттық кезеңі республика көлемінде оң бағаланып, Мемлекет басшысы мен Үкімет тарапынан қолдау тапты.
2025 жылы тірек мектептерінің қатары 2 есе (24 мектеп), магниттік мектептер 2,7 есе (36 мектептен 100-ге) артты. Шағын жинақталған ауыл мектептеріндегі 6819 оқушыға бес пәннен (математика, физика, химия, биология, ағылшынтілі) 147 мұғалім онлайн сабақ береді. Оларға 15 пайыз үстемақы төленіп отыр.
— Онлайн сабақ беретін педагогтер оқу үрдісінде ChatGPT, Gemini, Canva, Kahoot!, Quizizz, Photomath және басқа да жасанды интеллект құралдарын тиімді пайдаланып жүр.
Жасанды интеллект (ЖИ) құралдарынбілім беру жүйесіне енгізу бойынша 2024-2025 оқу жылында облыс көлемінде 8 шеберлік сабағы, шығармашылық шеберхана және 9 оқыту семинары өткізілді. Аталғаніс-шараларға 1350 педагог қатысты, олардың қатарында мектеп директорлары да бар.
Іс-шаралар барысында ЖИ технологияларын тиімді пайдалану арқылы оқыту үдерісін жетілдіруге, оқушылардың креативтілігі мен функционалдық сауаттылығын арттыруға, сондай-ақ цифрлық құзыреттіліктерін дамытуға бағытталған мазмұнды сабақтар ұйымдастырылды. Пәндер бойынша ЖИ құралдарын қолдану арқылы білім алушылардың танымдық және шығармашылық қабілетін дамытуға баса назар аударылды.
Бұл іс-шаралар заман талабына сай әдіс-тәсілдерді меңгеруге, педагогтердің кәсіби шеберлігін арттыруға және білім беру процесінің тиімділігін арттыруға бағытталған. Осы бағыттағы жұмыс жалғаса береді.
Бүгінде біз Мемлекет басшысы бастамашы болған ауқымды өзгерістердің куәсі болып отырмыз. Бұл—жай ғана реформалар жиынтығы емес, болашаққа бағытталған нақты әрі сындарлы бағдар.
Біздің ортақ міндетіміз— осы өзгерістердің мән-маңызын терең түсініп қанақоймай, оны жүзеге асыруға белсене атсалысу, — дейді Бұлбұл Күзембаева.
Гүлжан БАЗЫЛҚЫЗЫ.